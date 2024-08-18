Протягом дня росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією: обстрілів зазнали райцентр та 2 громади. ФОТОрепортаж
Протягом дня окупанти били дронами та атритлерією по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах на Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі написав очільник Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак.
Загалом російські війська здійснили майже півтора десятка атак.
Внаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, одинадцять приватних будинків, сім господарських споруд, ще одна – знищена.
Побиті складська будівля, легковий автомобіль, мотоцикл. Пошкоджені чотири газогони, півдесятка ліній електропередач і сонячна панель. Горіла суха трава. Пожежу загасили.
Також за уточненою інформацією, під час ранкової атаки у Нікополі зайнявся гараж. Вогонь приборкали.
Загиблих і поранених немає.
Раніше повідомлялось, що російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Білопіллю у Сумській області. Попередньо, одна людина загинула й одна дістала поранення. Під завалами будівель можуть перебувати люди.
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