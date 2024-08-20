На Запорожье враг 376 раз бил по 9 населенным пунктам. Атаковал два района Днепропетровщины

За минувшие сутки оккупанты 376 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области. Атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Пятихаткам, Малиновке, Работино и Левадному, рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Кроме того:

218 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;

6 обстрелов РСЗО накрыли Работино и Гуляйполе;

148 артобстрелов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

С вечера 19 августа российские войска атаковали два района Днепропетровской области, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак

На Синельниковский район враг направил беспилотник. На Никопольщине попал дроном-камикадзе по райцентру. Выпустил несколько артиллерийских снарядов по Мировской громаде. А уже утром обстрелял Марганецкую и продолжил террор Никополя. Пострадал один человек.

Смотрите также: В течение дня оккупанты ударили по Никопольщине дронами и артиллерией: обстрелы получили райцентр и 3 громады. ФОТОРЕПОРТАЖ