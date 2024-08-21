В результате утренних обстрелов Херсона и области пострадали 8 человек, в том числе - сотрудница ОВА и 2 работника предприятия инфраструктуры. ФОТОрепортаж
С утра 21 августа на Херсонщине под обстрелы российской армии из артиллерии и дронов попали областной центр, Антоновка, Змиевка, Камышаны, Томина Балка и Веселое.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Херсон
"Утром россияне с дрона атаковали центр города. Под обстрел попала 54-летняя женщина, которая в это время добиралась на работу. Она самостоятельно обратилась к медикам. Пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму и контузию", - написал начальник ХОВА Александр Прокудин.
Херсонщина
- Около восьми утра российская армия ударила по Камышанам. Под вражеский обстрел попали местные жители, которые находились на улице. В больницу доставили 74-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения туловища, рук и ног. Также госпитализировали 72-летнюю женщину со взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями нижних конечностей.
- Оккупационные войска нанесли авиаудары по Веселому Новокаховской громады. В результате попадания управляемых авиационных бомб разрушены по меньшей мере четыре жилых дома и три хозяйственные постройки. Еще один дом - поврежден из-за атаки вражеского БПЛА.
- Из-за российского обстрела Антоновки пострадали два работника предприятия критической инфраструктуры. Около 10:20 под вражеский удар попал 55-летний слесарь. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Также в больницу обратился 42-летний работник предприятия критической инфраструктуры, который получил взрывную травму и ранение живота.
- В больницу обратился житель Змиевки, который пострадал из-за атаки российского БПЛА вчера ночью. В результате сброса взрывчатки с дрона 67-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ожоги рук.
- Также сообщается о ночных ударах российской реактивной артиллерии по Томиной Балке. Вражеским огнем повреждены по меньшей мере три частных дома. Пострадала 22-летняя женщина, которая ехала с мужем на мотоцикле. Она получила взрывную травму и ранение нижней конечности. Пострадавшую госпитализировали в среднем состоянии тяжести. Также в больницу обратилась 41-летняя местная жительница, у которой диагностировали взрывную травму и сотрясение мозга.
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