В Херсоне с утра слышны взрывы
Утром 21 августа в Херсоне прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
В 8:42 дали отбой воздушной тревоги в Херсонской области.
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.08.2024 09:07 Ответить Мне нравится 0
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