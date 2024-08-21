В Херсоне с утра слышны взрывы

Утром 21 августа в Херсоне прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

В 8:42 дали отбой воздушной тревоги в Херсонской области.

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