РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10611 посетитель онлайн
Новости Война
670 1

В Херсоне с утра слышны взрывы

У Херсоні лунають вибухи 21 серпня

Утром 21 августа в Херсоне прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

В 8:42 дали отбой воздушной тревоги в Херсонской области.

У Херсоні лунають вибухи

Также читайте: Вследствие атак с беспилотников вечером 20 августа в Херсоне и области пострадали 9 человек, в том числе 14-летний подросток

Автор: 

взрыв (6721) Херсон (2783)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.08.2024 09:07 Ответить
 
 