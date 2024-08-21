У Херсоні зранку лунають вибухи
Зранку 21 серпня у Херсоні пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
О 8:42 дали відбій повітряної тривоги у Херсонській області.
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показати весь коментар21.08.2024 09:07 Відповісти Мені подобається 0
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