УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10542 відвідувача онлайн
Новини Війна
670 1

У Херсоні зранку лунають вибухи

У Херсоні лунають вибухи 21 серпня

Зранку 21 серпня у Херсоні пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

О 8:42 дали відбій повітряної тривоги у Херсонській області.

У Херсоні лунають вибухи

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атак з безпілотників увечері 20 серпня в Херсоні та області постраждало 9 осіб, зокрема 14-літній підліток

Автор: 

вибух (4433) Херсон (3321)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.08.2024 09:07 Відповісти
 
 