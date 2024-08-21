Рашисты атаковали Антоновку с дрона: Погибла пожилая женщина

Российские захватчики атаковали Антоновку с дрона, погибла женщина.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"84-летняя погибшая была в собственном дворе во время атаки врага. Женщина получила взрывную травму, не совместимую с жизнью", - отметил он.

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