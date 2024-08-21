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Новости Война
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Рашисты атаковали Антоновку с дрона: Погибла пожилая женщина

РФ атакувала з дрона Антонівку на Херсонщині: Загинула жінка

Российские захватчики атаковали Антоновку с дрона, погибла женщина.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"84-летняя погибшая была в собственном дворе во время атаки врага. Женщина получила взрывную травму, не совместимую с жизнью", - отметил он.

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Автор: 

обстрел (26835) Херсонская область (4706)


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А верещучка москалям з курська хоче надати гуманітарний коридор .
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21.08.2024 15:57 Ответить
 
 