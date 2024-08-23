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Новости Война
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Сутки на Херсонщине: РФ попала в магазин и образовательное заведение. 2 человека погибли, 5 получили ранения

Наслідки обстрілу Херсона 16 липня 2024 року

Войска РФ в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли Антоновку, Берислав, Новоберислав, Томарино, Червоный Маяк, Нововоронцовку, Миловое, Велетенское, Кизомис, Камышаны, Садовое и Херсон.

"Российские военные попали в образовательное учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и сельхозтехнику", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.

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Автор: 

обстрел (26872) Херсонская область (4713)


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Без коригування та інформування рашистів ЖДУНАМИ, так поцілити важко!
Не покаране зло, приносить горе!
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23.08.2024 07:59 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти мирного населенняі не зупиняєтся ні на день.
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23.08.2024 08:36 Ответить
 
 