Сутки на Херсонщине: РФ попала в магазин и образовательное заведение. 2 человека погибли, 5 получили ранения
Войска РФ в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины, в результате чего погибли 2 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки войска РФ обстреляли Антоновку, Берислав, Новоберислав, Томарино, Червоный Маяк, Нововоронцовку, Миловое, Велетенское, Кизомис, Камышаны, Садовое и Херсон.
"Российские военные попали в образовательное учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и сельхозтехнику", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.
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