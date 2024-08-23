14 из 16 "шахедов" уничтожили силы ПВО в ночь на 23 августа. ИНФОГРАФИКА

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 из 16 ударных БПЛА, которые запустили российские оккупанты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

В ночь на 23 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Ейск, Курск - РФ).

"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

Силы ПВО работали в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

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