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Новости Война
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14 из 16 "шахедов" уничтожили силы ПВО в ночь на 23 августа. ИНФОГРАФИКА

ППО знищила 14 шахедів у ніч на 23 серпня

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 из 16 ударных БПЛА, которые запустили российские оккупанты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

В ночь на 23 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Ейск, Курск - РФ).

"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

Силы ПВО работали в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

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Сили ППО знищили 14 ударних БПЛА РФ

Автор: 

ПВО (2705) Воздушные силы (2245) Олещук (107)


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"Привітали"нас кацапи з Днем прапора((( двома ракетами. Черкаси/район.
Гучно було. Жахливо. Ще й під час звучання самого сигнала Тривога на вулиці.

Щоб в них так само було! Щоночі!
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23.08.2024 09:08 Ответить
 
 