14 из 16 "шахедов" уничтожили силы ПВО в ночь на 23 августа. ИНФОГРАФИКА
Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 из 16 ударных БПЛА, которые запустили российские оккупанты.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
В ночь на 23 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Ейск, Курск - РФ).
"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.
Силы ПВО работали в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
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Гучно було. Жахливо. Ще й під час звучання самого сигнала Тривога на вулиці.
Щоб в них так само було! Щоночі!