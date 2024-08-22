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Новини Війна
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"Шахеди" рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини, - Повітряні сили

шахед

Повітріня сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників у Сумській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини", - попереджають у ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО збила два "шахеди", ще 2 впали самостійно, - Повітряні сили

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