"Шахеди" рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини, - Повітряні сили
Повітріня сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників у Сумській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини", - попереджають у ПС.
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