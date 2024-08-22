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Новости Война
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"Шахеды" движутся через Сумщину в направлении Полтавщины, - Воздушные силы

шахед

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников в Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Движение ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины", - предупреждают в ВС.

Читайте также: ПВО сбила два "шахеда", еще 2 упали самостоятельно, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3529) Воздушные силы (2245)


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