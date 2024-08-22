"Шахеды" движутся через Сумщину в направлении Полтавщины, - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников в Сумской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Движение ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины", - предупреждают в ВС.
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