"Шахеды" движутся через Сумщину в направлении Полтавщины, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников в Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Движение ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины", - предупреждают в ВС.

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