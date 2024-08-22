ПВО сбила два "шахеда", еще 2 упали самостоятельно, - Воздушные силы

Силы ПВО Украины уничтожили два ударных БПЛА РФ, еще два упали самостоятельно.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Ночью нанесли удар 10 БПЛА типа "Shahed" из Курского направления.

"Большинством обнаруженных "шахедов" враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины. Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма", - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили два ударных БПЛА, еще два - локационно потеряно (упали самостоятельно).

"В результате активного противодействия большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно обошлось без жертв и серьезных последствий", - добавил Олещук.

Также читайте: Большая часть освобожденной акватории морей остается "серой" зоной, - ВМС