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Новости Война
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ПВО сбила два "шахеда", еще 2 упали самостоятельно, - Воздушные силы

Робота ППО України

Силы ПВО Украины уничтожили два ударных БПЛА РФ, еще два упали самостоятельно.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Ночью нанесли удар 10 БПЛА типа "Shahed" из Курского направления.

"Большинством обнаруженных "шахедов" враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины. Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма", - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили два ударных БПЛА, еще два - локационно потеряно (упали самостоятельно).

"В результате активного противодействия большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно обошлось без жертв и серьезных последствий", - добавил Олещук.

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Робота ППО 22 серпня

Автор: 

ПВО (2704) Воздушные силы (2243)


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типа - лежачего не бьют
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22.08.2024 12:08 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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22.08.2024 13:03 Ответить
 
 