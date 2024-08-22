Большая часть освобожденной акватории морей остается "серой" зоной, - ВМС

Корабли и катера РФ отсутствуют, но российская авиация продолжает работать на побережьях оккупированного Крыма.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Большая часть освобожденной от присутствия россиян акватории, к сожалению, остается "серой" зоной пока. Потому что отсутствует корабельно-катерная составляющая, но авиация продолжает работать и, например, на западном и южном побережьях Крыма до сих пор в воздухе доминирует российская авиация", – рассказал он.

Спикер отметил, что в северной и южной частях Крыма фиксируется активность вражеской авиации. Также российская авиация постоянно ведет разведку над акваторией Черного моря.

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"Они периодически выходят в Черное море, в основном, подводными лодками. Эта тенденция уже многомесячна. Фактически, получается одна подводная лодка, ее меняет другая подлодка и таким образом они не только свое присутствие демонстрируют, но и охраняют базирование", - добавил Плетенчук.

Россияне не рискуют осуществлять охрану своего базирования надводными лодками. Также межбазовые вражеские переходы не происходят, сказал он

"Последний был во время выхода из Азовского моря после того, как они поняли, что это опасная территория, и вчера мы в очередной раз подтвердили, что эта территория находится под нашим огневым контролем. Тогда они быстро вернулись на эту базу. Из Крыма такой выход был также после нескольких точных отработок", - подытожил Плетенчук.

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