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Новини Війна
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Більша частина звільненої акваторії морів залишається "сірою" зоною, - ВМС

Ситуація в морі: Акваторія у сірій зоні

Кораблі та катери РФ відсутні, проте російська авіація продовжує працювати на узбережжях окупованого Криму.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більша частина звільненої акваторії від присутності росіян, на жаль, залишається "сірою" зоною поки що. Тому що відсутня корабельно-катерна складова, але авіація продовжує працювати і, наприклад, на західному та південному узбережжях Криму досі в повітрі домінує російська авіація", - розповів він.

Речник зазначив, що на північній та південній частинах Криму фіксується активність ворожої авіації. Також російська авіація постійно здійснює розвідку над акваторією Чорного моря.

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"Вони періодично виходять в Чорне море здебільшого підводними човнами. Ця тенденція вже багатомісячна. Фактично, виходить один підводний човен, його змінює інший підводний човен і в такий спосіб вони не тільки свою присутність демонструють, а й охороняють базування", - додав Плетенчук.

Росіяни не ризикують здійснювати охорону свого базування надводними човнами. Також міжбазові ворожі переходи не відбуваються, сказав він

"Останній був під часу виходу з Азовського моря після того, як вони зрозуміли, що це небезпечна територія і вчора ми це вчергове підтвердили, що ця територія знаходиться під нашим вогневим контролем. Тоді вони швидко повернулися на цю базу. З Криму такий вихід був так само після кількох влучних відпрацювань", - підсумував Плетенчук.

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Автор: 

Азовське море (1617) Чорне море (1658) Плетенчук Дмитро (165)


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Ну час зробить свою справу і сіра буде чистою України.
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22.08.2024 10:58 Відповісти
Сидять у "хитрому місці" українські БЕК "Магура", сірником у зубах колупаються, хитро посміхаються і питаються кацапів:
- Так хто там що говорив про "москітний" флот?



- Ходить "москітний флот" України по Чорному морю і матюкається: "Де, *****, той "Страшний Чорноморський флот Росії"? Втомилися вже шукать!
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22.08.2024 11:30 Відповісти
Літає сіра авіація
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22.08.2024 11:43 Відповісти
хто писав заголовок
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22.08.2024 12:24 Відповісти
 
 