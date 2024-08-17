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РФ тримає підводні човни в Чорному морі, щоб поставити галочку про присутність, - Плетенчук

РФ тримає підводні човни в Чорному морі, щоб поставити галочку про присутність, - Плетенчук

Росія тримає свої підводні човни у Чорному морі для формального збереження військової активності в регіоні. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Плетенчука, РФ виводить свої підводні човни в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність. Водночас агресор уникає використання надводних суден у Чорному морі.

А ось Азовське море, за словами речника, ворожі кораблі покинули повністю. Це пояснюється мілководністю моря. Максимальна глибина Азовського моря становить лише 15 метрів, що робить неможливим ефективне використання підводних човнів навіть у надводному положенні.

"Там підводним човном не розженешся - тому що там глибина максимальна 15 метрів, то йому навіть у надводному положенні буде затісно", - сказав речник ВМС.

Читайте також: Наразі російський підводний човен у Чорному морі виконує функцію патрулювання, - Плетенчук

Автор: 

підводний човен (85) Чорноморський флот рф (623) Чорне море (1662) Плетенчук Дмитро (170)


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Щоб речникам не дати кави попити!
Бо скоро вже в кожній роті "речник" буде! При посаді, з окладом і військовим стажем, все як положено...
Розвелось блогерів і буданг!! Балаганний фронт, загін піар-спец-призначення
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17.08.2024 23:56 Відповісти
Таке враження, що Плетенчук бореться за місце в основному складі кварталістів.
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18.08.2024 00:00 Відповісти
 
 