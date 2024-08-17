РФ тримає підводні човни в Чорному морі, щоб поставити галочку про присутність, - Плетенчук
Росія тримає свої підводні човни у Чорному морі для формального збереження військової активності в регіоні.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Плетенчука, РФ виводить свої підводні човни в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність. Водночас агресор уникає використання надводних суден у Чорному морі.
А ось Азовське море, за словами речника, ворожі кораблі покинули повністю. Це пояснюється мілководністю моря. Максимальна глибина Азовського моря становить лише 15 метрів, що робить неможливим ефективне використання підводних човнів навіть у надводному положенні.
"Там підводним човном не розженешся - тому що там глибина максимальна 15 метрів, то йому навіть у надводному положенні буде затісно", - сказав речник ВМС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо скоро вже в кожній роті "речник" буде! При посаді, з окладом і військовим стажем, все як положено...
Розвелось блогерів і буданг!! Балаганний фронт, загін піар-спец-призначення