РФ тримає підводні човни в Чорному морі, щоб поставити галочку про присутність, - Плетенчук

Росія тримає свої підводні човни у Чорному морі для формального збереження військової активності в регіоні.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Плетенчука, РФ виводить свої підводні човни в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність. Водночас агресор уникає використання надводних суден у Чорному морі.

А ось Азовське море, за словами речника, ворожі кораблі покинули повністю. Це пояснюється мілководністю моря. Максимальна глибина Азовського моря становить лише 15 метрів, що робить неможливим ефективне використання підводних човнів навіть у надводному положенні.

"Там підводним човном не розженешся - тому що там глибина максимальна 15 метрів, то йому навіть у надводному положенні буде затісно", - сказав речник ВМС.

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