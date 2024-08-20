Восстановление флота для РФ является сложной задачей, - ВМС

России будет сложно восстановить свой флот, поскольку военно-морская база в оккупированном Крыму является для них фактически недоступной.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, восстановление флота для РФ сейчас "объективно очень сложная задача".

"Крым для россиян все равно, хоть уже и номинально, остается фактически основным логистическим хабом, основной военно-морской базой. Проблема в том, что она сейчас для них фактически недоступна для эксплуатации в том режиме, в котором им надо. Поэтому они сталкиваются с отсутствием той ремонтной базы, которая им нужна", - пояснил Плетенчук.

Представитель ВМС отметил, что это влияет как на порядок выполнения боевых задач, так и на боевые возможности Черноморского флота РФ.

"Вероятно, они будут пытаться как-то что-то наладить в Новороссийске, но вряд ли в Крыму", - подытожил он.

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