Відновлення флоту для РФ є складним завданням, - ВМС

Росії буде складно відновити свій флот, оскільки військово-морська база в окупованому Криму є для них фактично недоступною.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, відновлення флоту для РФ зараз "об'єктивно дуже складна задача".

"Крим для росіян все одно, хоч вже і номінально, залишається фактично основним логістичним хабом, основною військово-морською базою. Проблема в тому, що вона зараз для них фактично недоступна для експлуатації в тому режимі, в якому їм треба. Тому вони стикаються з відсутністю тієї ремонтної бази, яка їм потрібна", - пояснив Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що це впливає як на порядок виконання бойових завдань, так і на бойові спроможності Чорноморського флоту РФ.

"Імовірно, вони будуть намагатись якось щось налагодити в Новоросійську, але навряд чи в Криму", - підсумував він.

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