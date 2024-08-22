ППО збила два "шахеди", ще 2 впали самостійно, - Повітряні сили

Сили ППО України знищили два ударних БПЛА РФ, ще два впали самостійно.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Вночі завдали удару 10 БПЛА типу "Shahed" із Курського напрямку.

"Більшістю виявлених "шахедів" ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини. Також противник застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО збили два ударних БПЛА, ще два - локаційно втрачено (упали самостійно).

"Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків", - додав Олещук.

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