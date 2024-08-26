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Вибухи пролунали у Львові: В області працює ППО

Вибухи пролунали у Львові

Вибухи пролунали у Львові під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше глава ОВА попереджав про ракети в бік міста.

Очільник області заявив про роботу ППО на Львівщині.

Читайте: У Києві лунають повторні вибухи: працює ППО, у кількох районах міста перебої з енергопостачанням (оновлено)

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вибух (4439) Львів (3066) обстріл (28274)


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Всю Украіну накрили - а на Заході потужні дебати - надавати нам ракети на 500км - чи хаи ше нас поутюжать без відповіді
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26.08.2024 09:12 Відповісти
На Заході ракети " поштучно",крім Америки..
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26.08.2024 09:47 Відповісти
 
 