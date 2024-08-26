Вибухи пролунали у Львові: В області працює ППО

Вибухи пролунали у Львові під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше глава ОВА попереджав про ракети в бік міста.

Очільник області заявив про роботу ППО на Львівщині.

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