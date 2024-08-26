Вибухи пролунали у Львові: В області працює ППО
Вибухи пролунали у Львові під час повітряної тривоги.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше глава ОВА попереджав про ракети в бік міста.
Очільник області заявив про роботу ППО на Львівщині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар26.08.2024 09:12 Відповісти Мені подобається 3
Микола Січень #486030
показати весь коментар26.08.2024 09:47 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль