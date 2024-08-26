Взрывы раздались во Львове: В области работает ПВО

Взрывы прогремели во Львове во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее глава ОВА предупреждал о ракетах в сторону города.

Глава области заявил о работе ППО на Львовщине.

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