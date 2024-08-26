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Новости Война
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Взрывы раздались во Львове: В области работает ПВО

Вибухи пролунали у Львові

Взрывы прогремели во Львове во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее глава ОВА предупреждал о ракетах в сторону города.

Глава области заявил о работе ППО на Львовщине.

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Автор: 

взрыв (6727) Львов (4580) обстрел (26951)


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Всю Украіну накрили - а на Заході потужні дебати - надавати нам ракети на 500км - чи хаи ше нас поутюжать без відповіді
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26.08.2024 09:12 Ответить
На Заході ракети " поштучно",крім Америки..
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26.08.2024 09:47 Ответить
 
 