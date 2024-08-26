Взрывы раздались во Львове: В области работает ПВО
Взрывы прогремели во Львове во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее глава ОВА предупреждал о ракетах в сторону города.
Глава области заявил о работе ППО на Львовщине.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий26.08.2024 09:12 Ответить Мне нравится 3
Микола Січень #486030
показать весь комментарий26.08.2024 09:47 Ответить Мне нравится 0
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