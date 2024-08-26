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Новости Война
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В Киеве раздаются повторные взрывы: работает ПВО, в нескольких районах города перебои с энерго- и водоснабжением (обновлено)

Вибухи у Києві лунають зранку 26 серпня

В Киеве во время воздушной массированной атаки утром 26 августа раздаются взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщили в КГВА.

"В Киеве слышны звуки взрывов", - сообщают корреспонденты Суспільного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине, в Днепре и Виннице раздаются взрывы (обновлено)

"Повторные звуки взрывов в Киеве", - сообщили в Суспільному.

"Ракетна небезпека через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. На підступах до столиці та у регіоні працює ППО", - зазначили в КГВА.

"В некоторых районах столицы исчез свет", - сообщают корреспонденты Суспільного.

"В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Обновленная информация по состоянию на 9:00

О повторных взрывах в Киеве сообщают корреспонденты Суспільного.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - уточнили в КГВА.

"Киев - находитесь в укрытиях", - предупредили в Воздушных силах.

"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", - сообщил Кличко.

"В Киеве снова слышны взрывы", - сообщают корреспонденты Суспільного в 9:12.

Дополнено по состоянию на 9:24

"Сейчас отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями", - сообщает Киевводоканал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздались во Львове: В области работает ПВО

Автор: 

взрыв (6727) Киев (25484) обстрел (26951) Воздушные атаки на Киев (691)


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Топ комментарии
+14
А ***** було писали про відновлення експорту електрики!?
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26.08.2024 09:08
+11
То ж хвалилися, що експорт відновлюємо. А кацапи не сплять. До речі, а де Боневтік? Вангую - десь вже чкурнув з України, як завжди в такий час. Потім буде потужне відео з насупленими брівками.
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26.08.2024 09:06
+8
В мене ППО недалечко, чутно добре..
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26.08.2024 08:36
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки не чутно нічого,мразота кацапська знову біситься!
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26.08.2024 08:33 Ответить
В мене ППО недалечко, чутно добре..
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26.08.2024 08:36 Ответить
По всій Україні добре чути і проблеми зі світлом. От і домовленості в дії. Вони не стріляють по енергообєктах, а ми по НПЗ. Чергові оманські домовленості
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26.08.2024 09:04 Ответить
какие пля домовленностi? что ты несешь?
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26.08.2024 09:45 Ответить
Про це в кацапських дєрєвнях не знають. Не дивуйся.
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26.08.2024 09:49 Ответить
Домовленості такі дійсно були. До заходу в Курську область...
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26.08.2024 09:56 Ответить
То ж хвалилися, що експорт відновлюємо. А кацапи не сплять. До речі, а де Боневтік? Вангую - десь вже чкурнув з України, як завжди в такий час. Потім буде потужне відео з насупленими брівками.
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26.08.2024 09:06 Ответить
зеленое падло всегда перед обстрелами выезжает с Украины - как всегда чисто "случайно"
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26.08.2024 09:46 Ответить
Та курить він, це його любиме зайняття
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26.08.2024 09:50 Ответить
...і з водою.
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26.08.2024 09:06 Ответить
А ***** було писали про відновлення експорту електрики!?
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26.08.2024 09:08 Ответить
Бо у когось неконтрольований словесний пронос й треба ротяки позашивати. І пальці відрубати, щоб у всяких тєлєгах не пісюкали..
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26.08.2024 09:20 Ответить
Так, написали про експорт - путін напав, війна почалася. Таку загальну інформацію приховати майже неможливо
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26.08.2024 09:20 Ответить
Я так думаю дуже скоро буде подарунок по "Паляницi" у путiноспермобаки-нафтосховища.
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26.08.2024 09:15 Ответить
Під Києвом бахає ППО. Потужних вибухів не чую і не бачу. Бачу у Х**ла істерику.
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26.08.2024 09:16 Ответить
А мені ось дуже гучно в самому Києві, не видно, але чутно
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26.08.2024 09:18 Ответить
Чутно, чутно
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26.08.2024 09:21 Ответить
ты в жопе кацапской с элитным чемоданом путлеровского дерьма
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26.08.2024 09:48 Ответить
І в Києві ППО не дає 100 захисту, хіба що на Банковій.
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26.08.2024 09:29 Ответить
Та до чого той урядовий квартал..нафіга там ППО - якщо там янелох з дєрьмаком є. Крім того, там такі підземні бункери - що зелень до закінчення війни жити може.
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26.08.2024 09:50 Ответить
Як же ми будемо їх звідти виколупувати?
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26.08.2024 09:52 Ответить
Навіщо?? Дешевше замуровати))
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26.08.2024 10:01 Ответить
тебя уже сводили на парашу - там твоя экскурсия
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26.08.2024 09:49 Ответить
Касапи бють по всій країні,а зебіл піарився на експериментальному зразку паляниці.
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26.08.2024 09:26 Ответить
Читаю,які міста і містечка атакують. Тримайтесь, бо у ворога також є ліміт. Усе буде Україна
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26.08.2024 09:29 Ответить
ты тупая ботяра не позорься
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26.08.2024 09:50 Ответить
Самая большая ошибка Украины это то что Украина воюет с русскими терпилами. Это бой с тенью врага. Сам враг находится в Москве в образе населения этого региона. Т.н элита рашки. Именно они и являются слабостью любой кремлевской власти. Именно они влияют на политическую систему Кремля и пока они сидят в тепле и со светом. Кремль и дальше будет терроризировать Украину
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26.08.2024 09:33 Ответить
бред собачий .. никакая элита в рашке ничего не решает
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26.08.2024 09:51 Ответить
Свержение царя на Рашке всегда начиналось с недовольства жителей москвы. Именно они являются элитным населением рашки на которое трудятся все остальные регионы. Именно их Кремль оберегает как зеницу Ока. Именно они есть слабостью царей.
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26.08.2024 09:56 Ответить
То ваші вороги, наші на банковій.
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26.08.2024 09:53 Ответить
Лучше не трындеть, а если есть свет - не включать кондиционер, хоть мне и жарко.
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26.08.2024 10:22 Ответить
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24 серпня. Україна: "Ми відновлюємо експорт електроенергії з завтрашнього дня".

26 серпня. Україна: "У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах".

Висновок: закрите їбало - запорука успіху.
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26.08.2024 11:05 Ответить
 
 