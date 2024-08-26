В Киеве раздаются повторные взрывы: работает ПВО, в нескольких районах города перебои с энерго- и водоснабжением (обновлено)

В Киеве во время воздушной массированной атаки утром 26 августа раздаются взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщили в КГВА.

"В Киеве слышны звуки взрывов", - сообщают корреспонденты Суспільного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине, в Днепре и Виннице раздаются взрывы (обновлено)

"Повторные звуки взрывов в Киеве", - сообщили в Суспільному.

"Ракетна небезпека через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. На підступах до столиці та у регіоні працює ППО", - зазначили в КГВА.

"В некоторых районах столицы исчез свет", - сообщают корреспонденты Суспільного.

"В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Обновленная информация по состоянию на 9:00

О повторных взрывах в Киеве сообщают корреспонденты Суспільного.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - уточнили в КГВА.

"Киев - находитесь в укрытиях", - предупредили в Воздушных силах.

"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", - сообщил Кличко.

"В Киеве снова слышны взрывы", - сообщают корреспонденты Суспільного в 9:12.

Дополнено по состоянию на 9:24

"Сейчас отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями", - сообщает Киевводоканал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздались во Львове: В области работает ПВО