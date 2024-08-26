Ракетная атака на Киев: На правом берегу столицы восстановили работу оборудования водоснабжения
В Киеве коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения, поврежденного в результате атаки РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы. В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры", - отметил он.
Ранее сообщалось, что на правом берегу столицы из-за отключения света были перебои с водоснабжением.
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Нам показали кацапи що пи...... не треба а треба робити.
Навіть з новорасєйська вийшли щоби нам мало не було.
Одну паляницю спекли. І гадають що всіх нагодують. І це ще не зима.
Викинули 40 млрд грн на " захист". Це майже 1 млрд доларів .