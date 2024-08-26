Ракетная атака на Киев: На правом берегу столицы восстановили работу оборудования водоснабжения

В Киеве коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения, поврежденного в результате атаки РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы. В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на правом берегу столицы из-за отключения света были перебои с водоснабжением.

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