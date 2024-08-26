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Ракетная атака на Киев: На правом берегу столицы восстановили работу оборудования водоснабжения

У Києві відновили водопостачання після атаки РФ 26 серпня

В Киеве коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения, поврежденного в результате атаки РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы. В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на правом берегу столицы из-за отключения света были перебои с водоснабжением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ракетной атаки РФ в Житомире приостановили водоснабжение

Автор: 

Киев (25484) Кличко Виталий (4637) водоснабжение (722)


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це ж як? поставили нові крани?
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26.08.2024 10:51 Ответить
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26.08.2024 10:53 Ответить
Не знаю під яким повідомленням написати про наш аналоговнет " Паляниця".
Нам показали кацапи що пи...... не треба а треба робити.
Навіть з новорасєйська вийшли щоби нам мало не було.
Одну паляницю спекли. І гадають що всіх нагодують. І це ще не зима.
Викинули 40 млрд грн на " захист". Це майже 1 млрд доларів .
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26.08.2024 11:36 Ответить
 
 