РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11323 посетителя онлайн
Новости Война
1 237 2

Из-за ракетной атаки РФ в Житомире приостановили водоснабжение

У Житомирі призупинили водопостачання

В Житомире приостановили водоснабжение в результате массированной атаки РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Житомирводоканал.

"Уважаемые горожане, в результате обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира.

Больше информации по восстановлению водоснабжения - позже", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.

Читайте также: Часть Конотопа на Сумщине осталась без воды из-за нехватки электроэнергии

Автор: 

Житомир (680) обстрел (26951) водоснабжение (722)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так коли вже будем паляницями вимикати світло в рашці?
показать весь комментарий
26.08.2024 10:40 Ответить
капець, це серйозно...
показать весь комментарий
26.08.2024 10:42 Ответить
 
 