Из-за ракетной атаки РФ в Житомире приостановили водоснабжение

В Житомире приостановили водоснабжение в результате массированной атаки РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Житомирводоканал.

"Уважаемые горожане, в результате обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира.



Больше информации по восстановлению водоснабжения - позже", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.

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