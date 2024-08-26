Из-за ракетной атаки РФ в Житомире приостановили водоснабжение
В Житомире приостановили водоснабжение в результате массированной атаки РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Житомирводоканал.
"Уважаемые горожане, в результате обесточивания города из-за ракетной атаки, пока приостановлено водоснабжение Житомира.
Больше информации по восстановлению водоснабжения - позже", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.
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витёк #432615
показать весь комментарий26.08.2024 10:40 Ответить Мне нравится 0
Hanka Panyanka
показать весь комментарий26.08.2024 10:42 Ответить Мне нравится 0
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