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В Украине введены экстренные отключения света, - ДТЭК

світло

Утром 26 августа 2024 года в Черкасской области введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Черкасская область. По команде НЭК "Укрэнерго", 26 августа с 8:45 по области применены аварийные отключения электроэнергии. Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что "Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без отключений света можно обойтись до середины октября, если не будет новых атак и аномальной жары, - ДТЭК

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.

Автор: 

ДТЭК (520) отключение света (422)


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Топ комментарии
+20
Коли ж вас підвісять за ваші довгі язики...відновили експорт, відключень не буде...скбл
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26.08.2024 09:19
+10
Скільки вкрали вже після Наєма на "захисті" енергетики ми дізнаємось пізніше. А чи дізнаємось?...
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26.08.2024 09:28
+9
Я думаю малось на увазі, що буде як завжди медійно хайпова відповідь, але традиційно невідчутна росіянам.
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26.08.2024 09:50
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Правила форума Совет форумчан
Відновить звісно , якщо її нікуди дівати .
От зараз кацапи розбили трансформатори , в кількох областях - знеструмлення , тобто споживання немає , але ж АЕС електроенергію продовжують виробляти !! То куди її дівати !? Ти ж у склад її не сховаєш , а АЕС не зупиниш .! От і доводиться продавати на кордон .
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26.08.2024 10:18 Ответить
Покласти електроенергію у кульок від Сільпо чи Новуса і відправити за кордон Новою поштою?
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26.08.2024 10:37 Ответить
По мережах . По тих які вціліли .
Для прикладу - поки пошкоджені мережі чи трансформатори - ремонтують , живлення подають по резервних , але вони не можуть витримати подвійне навантаження , бо на це не розраховані , тому й доводиться запроваджувати графіки і частину споживачів вимикати .
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26.08.2024 21:55 Ответить
Треба відновити атаки по Москві. Хоч один дрон, та прилетить по Кремлю. А значить чемодани з-під Пуйла будуть міняти частіше.
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26.08.2024 15:25 Ответить
Треба розабирати усі трансформатори у курській республіці і встановити у нас замість розтрощених
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26.08.2024 17:19 Ответить
Мародерство- це не для ЗСУ.
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26.08.2024 19:46 Ответить
Коли ж вас підвісять за ваші довгі язики...відновили експорт, відключень не буде...скбл
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26.08.2024 09:19 Ответить
Такие атаки готовятся не за день или два. Ты думаешь кацапы не знают состояния в наших энергосистемах или узнают об этом из новостей?
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26.08.2024 09:25 Ответить
Ви, наче військовий, я так розумію (можливо помиляюся), а якось все в одну купу змішали. Подібні атаки готують зазделегідь, за пару тижнів: прокладаються майбутні маршрути ракет, дронів, проводиться дорозвідка. Чи ви дійсно вважаєте, що командування армії ерефії сидить і читає новини на "Цензорі" чи від "Укренерго" ?? І так зрозуміло - коли є надлишок електроенергії - його, надлишок, продають

PS. Чекаю на коментар нижче - хто ж перший напише, що вибухи і руйнація - то все брехня, дайте світло!!
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26.08.2024 09:30 Ответить
Ви перший в черзі на ввімкнення!! А якщо пиво поставите - позачергово підключу!!
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26.08.2024 09:35 Ответить
Вибачте, але хіба ф-16 і паляницями не одне й те саме чучело хвасталось?
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26.08.2024 17:26 Ответить
Іще одне питання, Lilu Moon то не ваша сестра? Симпатична.
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26.08.2024 17:28 Ответить
Так то ж спеціально все робиться...
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26.08.2024 09:54 Ответить
То був сигнал від зелених собак московитським партнерам ю
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26.08.2024 09:19 Ответить
Скільки вкрали вже після Наєма на "захисті" енергетики ми дізнаємось пізніше. А чи дізнаємось?...
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26.08.2024 09:28 Ответить
Щас Зеленский с Будановым дадут супер ПОТУЖНУЮ удар ответку п кацапким НПЗ и Нефтепвышкам! Вот то кацапы аж вздоргнуться прям!
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26.08.2024 09:34 Ответить
А у вас есть лучше вариант,может вообще лапотных не трогать?
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26.08.2024 09:39 Ответить
Я думаю малось на увазі, що буде як завжди медійно хайпова відповідь, але традиційно невідчутна росіянам.
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26.08.2024 09:50 Ответить
что оы несешь прилеты при масатаках всегда были.
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26.08.2024 10:34 Ответить
а ты поехавший если эту чушь несешь.при массированых обстрелах всегда были прилеты.даже от десятка шахедов чтото прилетало .
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26.08.2024 13:45 Ответить
Після першого блекауту нам їздили по вухах і розповідали що закуплені генератори, які забезпечать електроенергією насосні станції. І де це все?
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26.08.2024 10:39 Ответить
генератори не закуплені, генератори, газотурбінні великої потужності, якщо не помиляюсь 50-55 МВат, в кількості близько 100 шт, поставлені як гуманітарна допомога від одного з американських благодійних фондів, але усі окрім одного, не були встановлені на весну цього (2024) року, бо на електроенергії мають заробляти виключно енергоолігархи на кшталт ахметки, а те що їх ТЕС/ТЕЦ весною 2024 року кацапи розбомбили в хлам нікого не цікавить, "ефективні манагери" і посумісництву люди олігархів, типу дермака, шмигаля на цей ринок нікого стороннього не впустять !!! а те що українці сидять по 8-16 год на добу без електрики їм плювати - доходи господарів понад усе !!!
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26.08.2024 11:26 Ответить
В Киеве газотурбинных станций штуки 3-4 подключили. На одну уходит до полугода - мало спецов. Всех призвали в пехоту, не заботясь что энергетики нужнее на работе.
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26.08.2024 14:44 Ответить
ну так !!! для зе-нелоха оманського важлвіші клоуни, арстисти цирку та процівники служб доставки типу глово !!! а енергеники, водії, трактористи, слусарі, інші працівники робітничих спеціальностей не потрібні, бо вофка від того далекий !!!
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26.08.2024 14:53 Ответить
"Тектонічний злам"- ета шта?
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26.08.2024 11:15 Ответить
ДТЕК з Укрэнерго вдарили по цимбалах.Затягнули стару пісню про аварійні відключення.Причому ще до якихось влучань.Шось це нагадує про зрежісований розводняк!
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26.08.2024 11:34 Ответить
Третій рік війни, а в енергетиці не зроблено ніх*я по захисту і децентралізації. І, здається, ніколи зроблено і не буде. Зелена шобла набиває кишені, а тупориле стадо буде жити у середньовіччі. До біса цю клоаку зелену, тут життя вже не буде ніколи.
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26.08.2024 11:38 Ответить
Да вообще ни в чем не сделано. Власть показала свою полнейшую неэффективность и только деградирует.
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26.08.2024 13:25 Ответить
Чемодан, вокзал, Польша. Или Чехия, Венгрия, Германия. Всех кто орет "у нас жизни не будет" - на йух, к бабушкам!!
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26.08.2024 14:42 Ответить
Хоть в одну атомную станцию попали ,? Нет, кричали же что только они и работают, так какого буя в Киеве нет электричества???
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26.08.2024 13:14 Ответить
Бо їм треба знову для українців влаштувати черговий "разводняк", використовуючи обстріли як "прикриття".
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26.08.2024 13:31 Ответить
.. поцікавтеся словами трансформатор..))) електропідстанція ... )) Чи у Вас прямо з АЕС електроенергія по проводам до лампочки у Вашій кухні?
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26.08.2024 17:20 Ответить
750 киловольт.
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26.08.2024 20:37 Ответить
Били по магистральным подстанциям, которые распределяют энергию от АЭС. И что с того что АЭС цела и работает, если ей некуда деть энергию?

Ещё били по маневровым ТЭЦ и ГЭС. АЭС обеспечивают выработку энергии на минимуме дневного потребления (даже если при этом не дают свою полную мощность), а когда потребление повышается - увеличивать мощность на АЭС нельзя, а маневровые мощности снизились. Сразу возникает дефицит.
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26.08.2024 20:36 Ответить
// Ви думаєте там щось зрозуміли? ))))
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27.08.2024 10:51 Ответить
Много раз народу повторяли: отключают подачу энергии, чтобы меньше пострадало оборудование при попаданиях.
Не, "зрада, зрадаа, кааррр, кааарррр!!"
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26.08.2024 14:39 Ответить
Недавно вирубили світло , напір води впав до мінімуму. І це Київ.

Винна тільки русня, винна ґ русня, винна русня. Вкрадені 10 млрд на захист тут ні при чому, рекордні втрати ППО при сирку це збіг. І взагалі це Байден винен що не дає ППО.
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26.08.2024 18:04 Ответить
Головне щоб експорт електроенергії в Європу працював як швейцарський годинник а бидло в Україні все стерпить. Зелена пліснява пожирає державу з середини.
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26.08.2024 21:24 Ответить
Вся проблема в Зеленському і його мафії з Єрмаком на чолі.Не стане цієї банди в Київі і все стане на свої місця.Бо це не влада а мафія,.
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26.08.2024 21:28 Ответить
 
 