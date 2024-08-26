В Украине введены экстренные отключения света, - ДТЭК

Утром 26 августа 2024 года в Черкасской области введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Черкасская область. По команде НЭК "Укрэнерго", 26 августа с 8:45 по области применены аварийные отключения электроэнергии. Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что "Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света.

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"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.