В Украине введены экстренные отключения света, - ДТЭК
Утром 26 августа 2024 года в Черкасской области введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Черкасская область. По команде НЭК "Укрэнерго", 26 августа с 8:45 по области применены аварийные отключения электроэнергии. Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.
Впоследствии в ДТЭК сообщили, что "Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.
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От зараз кацапи розбили трансформатори , в кількох областях - знеструмлення , тобто споживання немає , але ж АЕС електроенергію продовжують виробляти !! То куди її дівати !? Ти ж у склад її не сховаєш , а АЕС не зупиниш .! От і доводиться продавати на кордон .
Для прикладу - поки пошкоджені мережі чи трансформатори - ремонтують , живлення подають по резервних , але вони не можуть витримати подвійне навантаження , бо на це не розраховані , тому й доводиться запроваджувати графіки і частину споживачів вимикати .
PS. Чекаю на коментар нижче - хто ж перший напише, що вибухи і руйнація - то все брехня, дайте світло!!
Ещё били по маневровым ТЭЦ и ГЭС. АЭС обеспечивают выработку энергии на минимуме дневного потребления (даже если при этом не дают свою полную мощность), а когда потребление повышается - увеличивать мощность на АЭС нельзя, а маневровые мощности снизились. Сразу возникает дефицит.
Не, "зрада, зрадаа, кааррр, кааарррр!!"
Винна тільки русня, винна ґ русня, винна русня. Вкрадені 10 млрд на захист тут ні при чому, рекордні втрати ППО при сирку це збіг. І взагалі це Байден винен що не дає ППО.