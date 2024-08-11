Без отключений света можно обойтись до середины октября, если не будет новых атак и аномальной жары, - ДТЭК

Отключения электроэнергии для потребителей не будут применяться примерно до середины октября, если не будет новых атак РФ на энергообъекты и аномальной жары.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

В ДТЭК отметили, что ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас и не применяются графики отключений.

"Это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и снижению температуры воздуха. Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары", - заявили в компании.

В то же время в ДТЭК отметили, что с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличится, ведь потребители начнут пользоваться электроотоплением, а также больше будут включать свет из-за более короткого светового дня. Поэтому, скорее всего, графики отключений вернутся снова.

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В компании также напомнили, что ситуация все еще остается сложной из-за потери более 9 ГВт мощностей в результате российских обстрелов.

"Быстро восстановить все невозможно, поэтому графики могут быть до конца следующего отопительного сезона. Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к различным сценариям", - добавили в ДТЭК.

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