Без отключений света можно обойтись до середины октября, если не будет новых атак и аномальной жары, - ДТЭК
Отключения электроэнергии для потребителей не будут применяться примерно до середины октября, если не будет новых атак РФ на энергообъекты и аномальной жары.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
В ДТЭК отметили, что ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас и не применяются графики отключений.
"Это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и снижению температуры воздуха. Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары", - заявили в компании.
В то же время в ДТЭК отметили, что с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличится, ведь потребители начнут пользоваться электроотоплением, а также больше будут включать свет из-за более короткого светового дня. Поэтому, скорее всего, графики отключений вернутся снова.
В компании также напомнили, что ситуация все еще остается сложной из-за потери более 9 ГВт мощностей в результате российских обстрелов.
"Быстро восстановить все невозможно, поэтому графики могут быть до конца следующего отопительного сезона. Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к различным сценариям", - добавили в ДТЭК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Она язычком облизует губки и предлагает ****....ся.
После того как они соглашаются у танка отваливается ствол.
Хотите начало отключений в конце ноября? Получите задержку начала отопительного сезона на 1,5 месяца
Друге необхідно в заходу просити обладнання для зберігання електроенергії, це допоможе в періоди пікового навантаження...
І вже збирати великих споживачів електроенергії та домовлятись з ними щоб якось зменшити їх споживання в певні години, в кожного підприємства є така можливість зсунути графік споживання і т.д. потрібно просто заохотити їх..
Також проводити компанію з населенням, щоб не включали велике навантаження в певні години наприклад ввести диференційни тариф і з 17-20 годину підняти тариф вдвічі в пізніший час тариф зменшити що зсуне графік споживання населення
і комунальними службами коли освітлення горить серед білого дня, потрібно штрафувати керівників підприємств
Серед білого дня горить вуличне освітлення іноді тому, що таким чином перевіряють справність лінії та виявляють несправні освітлювальні прилади, які замінюють
Чи таке рішення - то надзвичайно складний біном Ньютона?
А виїзд на ремонт з несправним обладнанням (лампи, світлодіодні блоки чи їхні драйвери, вимірювальна апаратура) - то так по-совковому: взяли, що було, без перевірки і поїхали. Ага. А потім, якщо треба виписали новий/подовжили старий наряд і додаткові гроші в кишені.
Нагадало історію з водопостачанням в сусідньому будинку: роботи - на 3 години, а води не було 1,5 місяці. Зате аварійка їздила мінімум раз на тиждень.
Задам питання пряме і просте: чим відрізняється ремонт вночі, коли ліхтарі працюють щтатно, від такого самого ремонту вдень, але коли ліхтарі вмикають для цього примусово?
потік автомобілів менший і робітники не заважають руху транспорту
відновлюється освітлення в темну пору доби відразу, а не колись потім
роботи проводяться ще більш спокійно, бо немає нервування через перешкоджання руху транспорту і можливості завдати шкоди пішоходам при падінні чогось з люльки
Якось так
"Рух транспорту ні до чого" - тобто коли "люлька" перекриває одну полосу руху - то фігня (особливо, коли ця полоса для пасажирського транспорту)
Те саме обладнання можна міняти і вночі. Об'єм робіт від часу доби не залежить, але вночі проведення цих робіт менше заважає і перевірка результату не потребує додаткових маніпуляцій (як то увімкнення освітлення на окремій ділянці).
Яка люлька, якщо іде заміна допоміжного обладнання? Багато "люльок" ви бачите вдень? Я в Києві їх взагалі не бачу. Тобто якось міняють і це все давно прораховано. А зробити опробування потрібно до того моменту, як обладнання буде введено в експлуатацію. Це на дачі у себе ми можемо електрику дяді Васі пляшку поставити і все, а тут акти прийому виконаних робіт тощо. У нас коли іде ремонт насосного агрегату, його запускають після ремонту/заміні підшипників на три доби
Ладно, добраніч. Мирної вам ночі! Вибачте, якщо що не так
щодо освітлення то ви не праві, це можна визначити вночі а опробувати простим підключенням на 15 хв так як це роблять в світі... Та і крім освітлення вулиць є багато чого підїздне освітлення до прикладу, прибудинкових території... навантаження електротранспорту... зарядка електромобілів в будинках....лише в певні години ночі....
можна сидіти і жалітись а можна шукати шляхи вирішення користуючись досвідом тієї ж каліфорнії, чи гаваїв які залежні від відновлювальної енергетики і тому там часто є великі дифіцити потужностей
Вода камінь точить.... крім вулиць ще підїзди багатоповерхівок світяться як новорічні ялинки, і в комплексі також буде багато потужностей.....
По світлу у нас горить до 7 години світає набагато раніше літом... в комендантську годину взагалі можна його відключати... до речі війна і світлове маскування якось уже забулось...
І вітка то не 30 фонарів а квартал...
якщо почати зберігати їх енергію можна в окремих районах зробити менше відключень
цікаво, ахметов, дограється до коломойського?