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Без отключений света можно обойтись до середины октября, если не будет новых атак и аномальной жары, - ДТЭК

Без відключень світла можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде нових атак і аномальної спеки, - ДТЕК

Отключения электроэнергии для потребителей не будут применяться примерно до середины октября, если не будет новых атак РФ на энергообъекты и аномальной жары.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

В ДТЭК отметили, что ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас и не применяются графики отключений.

"Это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и снижению температуры воздуха. Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары", - заявили в компании.

В то же время в ДТЭК отметили, что с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличится, ведь потребители начнут пользоваться электроотоплением, а также больше будут включать свет из-за более короткого светового дня. Поэтому, скорее всего, графики отключений вернутся снова.

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В компании также напомнили, что ситуация все еще остается сложной из-за потери более 9 ГВт мощностей в результате российских обстрелов.

"Быстро восстановить все невозможно, поэтому графики могут быть до конца следующего отопительного сезона. Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к различным сценариям", - добавили в ДТЭК.

Читайте также: Энергосистема остается чувствительной к погодным условиям, но значительные отключения не прогнозируются, - Минэнерго

Автор: 

энергетика (2552) ДТЭК (520) отключение света (422)


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Топ комментарии
+13
Тобто заплановано чергове підвищення тарифів. Це вам не Роттердам+.
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11.08.2024 18:17
+13
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11.08.2024 18:54
+10
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11.08.2024 18:41
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Тобто заплановано чергове підвищення тарифів. Це вам не Роттердам+.
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11.08.2024 18:17 Ответить
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11.08.2024 18:41 Ответить
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11.08.2024 19:16 Ответить
Ну так. Доки не зайшли підорські війська.
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11.08.2024 19:21 Ответить
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11.08.2024 18:54 Ответить
Порахуйте кращє - скільки вам електрика буде коштувати від бензогенератора.
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11.08.2024 21:14 Ответить
Та все буде нормально,вже ціну підвищили,тут все зрозуміло було від початку.Але кацапи це мразь,тут без змін
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11.08.2024 23:22 Ответить
Вы же говорили, что отключений не будет до конца Ноября, а теперь говорите, что до середины Октября! Вот же пиз**уны позорные! Интересно, наша власть может хоть иногда не врать или это у них хобби такое - пиз**еть везде, где только можно, а?
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11.08.2024 18:22 Ответить
Ну середина жовтня це умовно і є майже кінець місяця. Звісно, нехай війна буде десь там, далеко. А пересічний повинен смакувати переможну війну з півасіком і комфортом. А війна ось вона - поруч. Я трішечки фігєю з коментарів
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11.08.2024 18:52 Ответить
Тю, вже знову відключають в Києві - аварійні роботи ДТЕКу..
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11.08.2024 18:56 Ответить
Фея идет, видит танкисты меняют траки на разбитой гусеница.
Она язычком облизует губки и предлагает ****....ся.
После того как они соглашаются у танка отваливается ствол.
Хотите начало отключений в конце ноября? Получите задержку начала отопительного сезона на 1,5 месяца
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11.08.2024 21:58 Ответить
Тобто намьок зрозумілий!
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11.08.2024 18:30 Ответить
О дебіли, ну дебіли ж.
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11.08.2024 18:31 Ответить
Може вже до осені родять встановлення потужностей для децентралізації що надають партнери а не будуть їх на складах тримати...

Друге необхідно в заходу просити обладнання для зберігання електроенергії, це допоможе в періоди пікового навантаження...

І вже збирати великих споживачів електроенергії та домовлятись з ними щоб якось зменшити їх споживання в певні години, в кожного підприємства є така можливість зсунути графік споживання і т.д. потрібно просто заохотити їх..

Також проводити компанію з населенням, щоб не включали велике навантаження в певні години наприклад ввести диференційни тариф і з 17-20 годину підняти тариф вдвічі в пізніший час тариф зменшити що зсуне графік споживання населення

і комунальними службами коли освітлення горить серед білого дня, потрібно штрафувати керівників підприємств
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11.08.2024 18:34 Ответить
За відсутності енергії 80% часу ці акумулюючи потужності не допоможуть в повному обсязі

Серед білого дня горить вуличне освітлення іноді тому, що таким чином перевіряють справність лінії та виявляють несправні освітлювальні прилади, які замінюють
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11.08.2024 18:54 Ответить
Я вже й скарги писала..світла немає за графіком, весь район у пітьмі - а ліхтарі у всі лампи смалять..і в комендантську годину! І до 7 ранку..виглядає як знущання.
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11.08.2024 19:00 Ответить
У мене поки без відключень
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11.08.2024 19:28 Ответить
В мене 7 числа 3 години не було, ввечері - афффарія на лінії..
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11.08.2024 19:36 Ответить
А, ну можливо
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11.08.2024 19:48 Ответить
З'явилось після скарги на 1551))
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11.08.2024 20:23 Ответить
А мене завжди ціекавило питання: а чому співробітники, що відповідають за вуличне освітлення, не можуть вночі проїхати та відмітити опори, де перегоріла лампочка, а вдень їх замінити?
Чи таке рішення - то надзвичайно складний біном Ньютона?
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11.08.2024 20:43 Ответить
Тому що навіть після заміни/ремонту потрібно зробити опробування, пересвідчитися, чи все гаразд. В разі чого потрібно виписати/подовжити наряд тощо. Чого вас зараз турбує ци питання? Короткострокове ввімкнення якоїсь гілки вуличного освітлення ніяк не компенсує втрати 9 ГВт потужності. Але вам же пофіг на ці аргументи - у вас прошивка - зрада зрадная і нічого більше. Бо хтось із блогерів ляпнув, що страшні руйнування генерації ніяк не мають вплинути на енергктику. Задавайте питання "блогерам"
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11.08.2024 22:23 Ответить
Я щось казав про компенсацію чи економію? Чи то ви самі собі щось надумали, повірили в це і роздратувались?
А виїзд на ремонт з несправним обладнанням (лампи, світлодіодні блоки чи їхні драйвери, вимірювальна апаратура) - то так по-совковому: взяли, що було, без перевірки і поїхали. Ага. А потім, якщо треба виписали новий/подовжили старий наряд і додаткові гроші в кишені.
Нагадало історію з водопостачанням в сусідньому будинку: роботи - на 3 години, а води не було 1,5 місяці. Зате аварійка їздила мінімум раз на тиждень.
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11.08.2024 23:34 Ответить
То ви щось напридумували про "виїзд на ремонт з несправним обладнанням". Будь-яка техніка після ремонту проходить так звану "обкатку". Логічно, що такі речі не проводять вночі, коли обладнання має працювати
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11.08.2024 23:59 Ответить
Добре. Вмовили, пане.
Задам питання пряме і просте: чим відрізняється ремонт вночі, коли ліхтарі працюють щтатно, від такого самого ремонту вдень, але коли ліхтарі вмикають для цього примусово?
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12.08.2024 00:07 Ответить
Тим, що можна спокійно проводити роботи, вночі освітлення має вже виконувати свою функцію
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12.08.2024 00:10 Ответить
І все? То ось переваги проведення таких робіт вночі:
потік автомобілів менший і робітники не заважають руху транспорту
відновлюється освітлення в темну пору доби відразу, а не колись потім
роботи проводяться ще більш спокійно, бо немає нервування через перешкоджання руху транспорту і можливості завдати шкоди пішоходам при падінні чогось з люльки

Якось так
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12.08.2024 00:38 Ответить
Тобто крім заміни світильників ви не бачите більше нічого, що підлягає ремонту та обслуговуванню. Є купа обладнання, якого ви не видно і рух транспорту ні до чого, а надати навантаження і "обкатати" обладнання потрібно. Взагалі не розумію фрази "колись потім" і до чого тут час доби
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12.08.2024 01:02 Ответить
"Колись потім" - через деякий час.
"Рух транспорту ні до чого" - тобто коли "люлька" перекриває одну полосу руху - то фігня (особливо, коли ця полоса для пасажирського транспорту)
Те саме обладнання можна міняти і вночі. Об'єм робіт від часу доби не залежить, але вночі проведення цих робіт менше заважає і перевірка результату не потребує додаткових маніпуляцій (як то увімкнення освітлення на окремій ділянці).
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12.08.2024 01:14 Ответить
Через деякий час - до чого тут час доби? Ні до чого

Яка люлька, якщо іде заміна допоміжного обладнання? Багато "люльок" ви бачите вдень? Я в Києві їх взагалі не бачу. Тобто якось міняють і це все давно прораховано. А зробити опробування потрібно до того моменту, як обладнання буде введено в експлуатацію. Це на дачі у себе ми можемо електрику дяді Васі пляшку поставити і все, а тут акти прийому виконаних робіт тощо. У нас коли іде ремонт насосного агрегату, його запускають після ремонту/заміні підшипників на три доби

Ладно, добраніч. Мирної вам ночі! Вибачте, якщо що не так
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12.08.2024 01:25 Ответить
Так кожне впровадження окремо не допоможе але всі в комплексі частково зменшать тривалість відключень....
щодо освітлення то ви не праві, це можна визначити вночі а опробувати простим підключенням на 15 хв так як це роблять в світі... Та і крім освітлення вулиць є багато чого підїздне освітлення до прикладу, прибудинкових території... навантаження електротранспорту... зарядка електромобілів в будинках....лише в певні години ночі....

можна сидіти і жалітись а можна шукати шляхи вирішення користуючись досвідом тієї ж каліфорнії, чи гаваїв які залежні від відновлювальної енергетики і тому там часто є великі дифіцити потужностей
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12.08.2024 01:23 Ответить
Так справа в тому, що ви так кажете, наче освітлення в містах горить цілодобово масово. А якщо десь ввімкнули гілку з 30-ти ліхтарів діодних нехай навіть на пару годин - це мізер і нашу проблему воно не вирішить. Тут же справа, що громада взагалі жаліється, що електрику вимикають штучно. Я якраз не жаліюсь, а спокійно розумію, чому відбуваються знеструмлення. Глобально нас врятує тільки припинення бойових дій (я не політично зараз - а суто технічно). Бо розхрєначити можна все. Каліфорнію не атакують масовано ракетно-дроновими ударами кожної ночі 2,5 роки поспіль
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12.08.2024 01:31 Ответить
Ще раз кажу є багато шляхів пошуку зменьшення попиту та додаткових аварійних потужностей...
Вода камінь точить.... крім вулиць ще підїзди багатоповерхівок світяться як новорічні ялинки, і в комплексі також буде багато потужностей.....

По світлу у нас горить до 7 години світає набагато раніше літом... в комендантську годину взагалі можна його відключати... до речі війна і світлове маскування якось уже забулось...

І вітка то не 30 фонарів а квартал...
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12.08.2024 01:38 Ответить
Друге у нас трохи є генерації відновлювальної енергетики але вони ситуативні на протязі дня і часто є лишня генерація через обмеження ліній...

якщо почати зберігати їх енергію можна в окремих районах зробити менше відключень
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12.08.2024 01:41 Ответить
З якого переляку у жовтні спека?
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11.08.2024 18:35 Ответить
Напевно з того ж як і пікові навантаження на енергосистему у другій годині ночі. За версією квартальних енергетиків звісно.
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11.08.2024 18:50 Ответить
А про спеку в жовтні ніхто не писав, ще серпень не закінчився
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11.08.2024 18:55 Ответить
Читай статю студебекер.
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11.08.2024 19:01 Ответить
Ми також можемо завжди обійтися без кудрицького і галущенка, від цього закони фізики не перестануть працювати.
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11.08.2024 18:52 Ответить
вы уже даже работников своих зае бали этой выдуманной хернёй
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11.08.2024 19:01 Ответить
середина жовтня - потрібно освітлювати європейські міста і села.Українці перебються в темноті за ті самі гроші,які платили тоді коли не було відключень...
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11.08.2024 19:08 Ответить
Це мені нагадує гасло Донбасу десятирічної давнини: "Фатіт карміть Украіну!!". Європейські міста і села, експортуючи електроенергію нам, цього спекотного літа, якось вижили без блекаутів. А в середині жовтня починається опалювальний сезон і не всі міста можуть змогу мати централізованне опалення, тому так - споживання електроенергії різко збільшиться
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11.08.2024 20:07 Ответить
коротше, ганяємо по кругу.
цікаво, ахметов, дограється до коломойського?
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11.08.2024 19:13 Ответить
Навчилися тримати жадібність під контролем чи просто щодо наріду ачько нє желєзноє?
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11.08.2024 19:25 Ответить
Чому гнида рижа щось може указувати Українцям ,бо жид просрочений при владі
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11.08.2024 19:25 Ответить
Вже час показав, що ці нероби, які отримують мільонні зарплати просто недієздатні у кризовій ситуації, або відверті саботажники. Час їх гнати сцяними тряпками і ставити в керування кризових менеджерів, а не різних галушок з кудрицькими. Бо сидітимемо без світла до скону, поки вони свої схематози мутять.
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11.08.2024 20:05 Ответить
Сподіваюся, колись в Україні притягнуть до відповідальності хоч одну особу за наклеп. Вам в клуб до Тимошенко та Пояркова - легендарних енергетиків
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11.08.2024 22:29 Ответить
Ха! А я знаю інший рецепт уникнення відключень світла! Треба всього-на-всього вгамувати космічних масштабів жадібність одного Рудого 3,14дараса - Рината Ахметова.
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11.08.2024 20:35 Ответить
Прогноз близький до реальності. Він прив'язаний до температурного режиму і початку опалювального сезону. Але я б щє додав - втрату вуглевидобутку в Донецькій області - Мирноградвугілля, Селидіввугілля, шу Курахівське та щє деякі вуглевидобувні підприємства типу ш/у Покровське, ш Краснолиманська. Вугілля з цих підприємств використовивалось в тому числі і для роботи ТЕС і ТЕЦ. Більшість ТЕС і ТЕЦ в нас зруйновані рашистськими нацистами. Баланс вуглевидобутку та споживання вугілля наразі це таємниця. Тому спрогнозувати можна, що мінімум в години вранішнього та вечірнього максимуму споживання електроенергії в нас графіки відключеннь в осени та в зимку будуть.
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11.08.2024 21:13 Ответить
Справа щей в тому шо виробники того шо повинно зберігатись при низких температурах - в глибокій жопі - маркети, магазини.... взагалі відмовились від тих великих поставках. Надавили(можливо грошима). Тому з'явилась енергія.
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11.08.2024 21:30 Ответить
А на середину жовтня що, знову запланований анонс підвищення тарифів?
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11.08.2024 22:45 Ответить
 
 