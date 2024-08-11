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Без відключень світла можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде нових атак і аномальної спеки, - ДТЕК

Без відключень світла можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде нових атак і аномальної спеки, - ДТЕК

Відключення електроенергії для споживачів не застосовуватимуться приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак РФ на енергооб'єкти та аномальної спеки.

Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

У ДТЕК зазначили, що ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз і не застосовуються графіки відключень. 

"Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки", - заявили у компанії.

Водночас у ДТЕК зазначили, що з настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, адже споживачі почнуть користуватися електроопаленням, а також більше вмикатимуть світло через коротший світловий день. Тому, найімовірніше, що графіки відключень повернуться знову.

Читайте також: Споживання електроенергії в Україні зростає, але відключень поки немає

У компанії також нагадали, що ситуація все ще залишається складною через втрату понад 9 ГВт потужностей внаслідок російських обстрілів.

"Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять усе можливе, щоб люди були постійно зі світло, але варто готуватися до різних сценаріїв", - додали у ДТЕК.

Читайте також: Енергосистема залишається чутливою до погодних умов, але значних відключень не прогнозується, - Міненерго

Автор: 

енергетика (2592) ДТЕК (1982) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+13
Тобто заплановано чергове підвищення тарифів. Це вам не Роттердам+.
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11.08.2024 18:17
+13
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11.08.2024 18:54
+10
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11.08.2024 18:41
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Тобто заплановано чергове підвищення тарифів. Це вам не Роттердам+.
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11.08.2024 18:17 Відповісти
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11.08.2024 18:41 Відповісти
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11.08.2024 19:16 Відповісти
Ну так. Доки не зайшли підорські війська.
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11.08.2024 19:21 Відповісти
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11.08.2024 18:54 Відповісти
Порахуйте кращє - скільки вам електрика буде коштувати від бензогенератора.
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11.08.2024 21:14 Відповісти
Та все буде нормально,вже ціну підвищили,тут все зрозуміло було від початку.Але кацапи це мразь,тут без змін
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11.08.2024 23:22 Відповісти
Вы же говорили, что отключений не будет до конца Ноября, а теперь говорите, что до середины Октября! Вот же пиз**уны позорные! Интересно, наша власть может хоть иногда не врать или это у них хобби такое - пиз**еть везде, где только можно, а?
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11.08.2024 18:22 Відповісти
Ну середина жовтня це умовно і є майже кінець місяця. Звісно, нехай війна буде десь там, далеко. А пересічний повинен смакувати переможну війну з півасіком і комфортом. А війна ось вона - поруч. Я трішечки фігєю з коментарів
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11.08.2024 18:52 Відповісти
Тю, вже знову відключають в Києві - аварійні роботи ДТЕКу..
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11.08.2024 18:56 Відповісти
Фея идет, видит танкисты меняют траки на разбитой гусеница.
Она язычком облизует губки и предлагает ****....ся.
После того как они соглашаются у танка отваливается ствол.
Хотите начало отключений в конце ноября? Получите задержку начала отопительного сезона на 1,5 месяца
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11.08.2024 21:58 Відповісти
Тобто намьок зрозумілий!
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11.08.2024 18:30 Відповісти
О дебіли, ну дебіли ж.
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11.08.2024 18:31 Відповісти
Може вже до осені родять встановлення потужностей для децентралізації що надають партнери а не будуть їх на складах тримати...

Друге необхідно в заходу просити обладнання для зберігання електроенергії, це допоможе в періоди пікового навантаження...

І вже збирати великих споживачів електроенергії та домовлятись з ними щоб якось зменшити їх споживання в певні години, в кожного підприємства є така можливість зсунути графік споживання і т.д. потрібно просто заохотити їх..

Також проводити компанію з населенням, щоб не включали велике навантаження в певні години наприклад ввести диференційни тариф і з 17-20 годину підняти тариф вдвічі в пізніший час тариф зменшити що зсуне графік споживання населення

і комунальними службами коли освітлення горить серед білого дня, потрібно штрафувати керівників підприємств
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11.08.2024 18:34 Відповісти
За відсутності енергії 80% часу ці акумулюючи потужності не допоможуть в повному обсязі

Серед білого дня горить вуличне освітлення іноді тому, що таким чином перевіряють справність лінії та виявляють несправні освітлювальні прилади, які замінюють
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11.08.2024 18:54 Відповісти
Я вже й скарги писала..світла немає за графіком, весь район у пітьмі - а ліхтарі у всі лампи смалять..і в комендантську годину! І до 7 ранку..виглядає як знущання.
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11.08.2024 19:00 Відповісти
У мене поки без відключень
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11.08.2024 19:28 Відповісти
В мене 7 числа 3 години не було, ввечері - афффарія на лінії..
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11.08.2024 19:36 Відповісти
А, ну можливо
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11.08.2024 19:48 Відповісти
З'явилось після скарги на 1551))
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11.08.2024 20:23 Відповісти
А мене завжди ціекавило питання: а чому співробітники, що відповідають за вуличне освітлення, не можуть вночі проїхати та відмітити опори, де перегоріла лампочка, а вдень їх замінити?
Чи таке рішення - то надзвичайно складний біном Ньютона?
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11.08.2024 20:43 Відповісти
Тому що навіть після заміни/ремонту потрібно зробити опробування, пересвідчитися, чи все гаразд. В разі чого потрібно виписати/подовжити наряд тощо. Чого вас зараз турбує ци питання? Короткострокове ввімкнення якоїсь гілки вуличного освітлення ніяк не компенсує втрати 9 ГВт потужності. Але вам же пофіг на ці аргументи - у вас прошивка - зрада зрадная і нічого більше. Бо хтось із блогерів ляпнув, що страшні руйнування генерації ніяк не мають вплинути на енергктику. Задавайте питання "блогерам"
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11.08.2024 22:23 Відповісти
Я щось казав про компенсацію чи економію? Чи то ви самі собі щось надумали, повірили в це і роздратувались?
А виїзд на ремонт з несправним обладнанням (лампи, світлодіодні блоки чи їхні драйвери, вимірювальна апаратура) - то так по-совковому: взяли, що було, без перевірки і поїхали. Ага. А потім, якщо треба виписали новий/подовжили старий наряд і додаткові гроші в кишені.
Нагадало історію з водопостачанням в сусідньому будинку: роботи - на 3 години, а води не було 1,5 місяці. Зате аварійка їздила мінімум раз на тиждень.
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11.08.2024 23:34 Відповісти
То ви щось напридумували про "виїзд на ремонт з несправним обладнанням". Будь-яка техніка після ремонту проходить так звану "обкатку". Логічно, що такі речі не проводять вночі, коли обладнання має працювати
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11.08.2024 23:59 Відповісти
Добре. Вмовили, пане.
Задам питання пряме і просте: чим відрізняється ремонт вночі, коли ліхтарі працюють щтатно, від такого самого ремонту вдень, але коли ліхтарі вмикають для цього примусово?
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12.08.2024 00:07 Відповісти
Тим, що можна спокійно проводити роботи, вночі освітлення має вже виконувати свою функцію
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12.08.2024 00:10 Відповісти
І все? То ось переваги проведення таких робіт вночі:
потік автомобілів менший і робітники не заважають руху транспорту
відновлюється освітлення в темну пору доби відразу, а не колись потім
роботи проводяться ще більш спокійно, бо немає нервування через перешкоджання руху транспорту і можливості завдати шкоди пішоходам при падінні чогось з люльки

Якось так
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12.08.2024 00:38 Відповісти
Тобто крім заміни світильників ви не бачите більше нічого, що підлягає ремонту та обслуговуванню. Є купа обладнання, якого ви не видно і рух транспорту ні до чого, а надати навантаження і "обкатати" обладнання потрібно. Взагалі не розумію фрази "колись потім" і до чого тут час доби
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12.08.2024 01:02 Відповісти
"Колись потім" - через деякий час.
"Рух транспорту ні до чого" - тобто коли "люлька" перекриває одну полосу руху - то фігня (особливо, коли ця полоса для пасажирського транспорту)
Те саме обладнання можна міняти і вночі. Об'єм робіт від часу доби не залежить, але вночі проведення цих робіт менше заважає і перевірка результату не потребує додаткових маніпуляцій (як то увімкнення освітлення на окремій ділянці).
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12.08.2024 01:14 Відповісти
Через деякий час - до чого тут час доби? Ні до чого

Яка люлька, якщо іде заміна допоміжного обладнання? Багато "люльок" ви бачите вдень? Я в Києві їх взагалі не бачу. Тобто якось міняють і це все давно прораховано. А зробити опробування потрібно до того моменту, як обладнання буде введено в експлуатацію. Це на дачі у себе ми можемо електрику дяді Васі пляшку поставити і все, а тут акти прийому виконаних робіт тощо. У нас коли іде ремонт насосного агрегату, його запускають після ремонту/заміні підшипників на три доби

Ладно, добраніч. Мирної вам ночі! Вибачте, якщо що не так
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12.08.2024 01:25 Відповісти
Так кожне впровадження окремо не допоможе але всі в комплексі частково зменшать тривалість відключень....
щодо освітлення то ви не праві, це можна визначити вночі а опробувати простим підключенням на 15 хв так як це роблять в світі... Та і крім освітлення вулиць є багато чого підїздне освітлення до прикладу, прибудинкових території... навантаження електротранспорту... зарядка електромобілів в будинках....лише в певні години ночі....

можна сидіти і жалітись а можна шукати шляхи вирішення користуючись досвідом тієї ж каліфорнії, чи гаваїв які залежні від відновлювальної енергетики і тому там часто є великі дифіцити потужностей
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12.08.2024 01:23 Відповісти
Так справа в тому, що ви так кажете, наче освітлення в містах горить цілодобово масово. А якщо десь ввімкнули гілку з 30-ти ліхтарів діодних нехай навіть на пару годин - це мізер і нашу проблему воно не вирішить. Тут же справа, що громада взагалі жаліється, що електрику вимикають штучно. Я якраз не жаліюсь, а спокійно розумію, чому відбуваються знеструмлення. Глобально нас врятує тільки припинення бойових дій (я не політично зараз - а суто технічно). Бо розхрєначити можна все. Каліфорнію не атакують масовано ракетно-дроновими ударами кожної ночі 2,5 роки поспіль
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12.08.2024 01:31 Відповісти
Ще раз кажу є багато шляхів пошуку зменьшення попиту та додаткових аварійних потужностей...
Вода камінь точить.... крім вулиць ще підїзди багатоповерхівок світяться як новорічні ялинки, і в комплексі також буде багато потужностей.....

По світлу у нас горить до 7 години світає набагато раніше літом... в комендантську годину взагалі можна його відключати... до речі війна і світлове маскування якось уже забулось...

І вітка то не 30 фонарів а квартал...
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12.08.2024 01:38 Відповісти
Друге у нас трохи є генерації відновлювальної енергетики але вони ситуативні на протязі дня і часто є лишня генерація через обмеження ліній...

якщо почати зберігати їх енергію можна в окремих районах зробити менше відключень
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12.08.2024 01:41 Відповісти
З якого переляку у жовтні спека?
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11.08.2024 18:35 Відповісти
Напевно з того ж як і пікові навантаження на енергосистему у другій годині ночі. За версією квартальних енергетиків звісно.
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11.08.2024 18:50 Відповісти
А про спеку в жовтні ніхто не писав, ще серпень не закінчився
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11.08.2024 18:55 Відповісти
Читай статю студебекер.
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11.08.2024 19:01 Відповісти
Ми також можемо завжди обійтися без кудрицького і галущенка, від цього закони фізики не перестануть працювати.
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11.08.2024 18:52 Відповісти
вы уже даже работников своих зае бали этой выдуманной хернёй
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11.08.2024 19:01 Відповісти
середина жовтня - потрібно освітлювати європейські міста і села.Українці перебються в темноті за ті самі гроші,які платили тоді коли не було відключень...
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11.08.2024 19:08 Відповісти
Це мені нагадує гасло Донбасу десятирічної давнини: "Фатіт карміть Украіну!!". Європейські міста і села, експортуючи електроенергію нам, цього спекотного літа, якось вижили без блекаутів. А в середині жовтня починається опалювальний сезон і не всі міста можуть змогу мати централізованне опалення, тому так - споживання електроенергії різко збільшиться
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11.08.2024 20:07 Відповісти
коротше, ганяємо по кругу.
цікаво, ахметов, дограється до коломойського?
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11.08.2024 19:13 Відповісти
Навчилися тримати жадібність під контролем чи просто щодо наріду ачько нє желєзноє?
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11.08.2024 19:25 Відповісти
Чому гнида рижа щось може указувати Українцям ,бо жид просрочений при владі
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11.08.2024 19:25 Відповісти
Вже час показав, що ці нероби, які отримують мільонні зарплати просто недієздатні у кризовій ситуації, або відверті саботажники. Час їх гнати сцяними тряпками і ставити в керування кризових менеджерів, а не різних галушок з кудрицькими. Бо сидітимемо без світла до скону, поки вони свої схематози мутять.
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11.08.2024 20:05 Відповісти
Сподіваюся, колись в Україні притягнуть до відповідальності хоч одну особу за наклеп. Вам в клуб до Тимошенко та Пояркова - легендарних енергетиків
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11.08.2024 22:29 Відповісти
Ха! А я знаю інший рецепт уникнення відключень світла! Треба всього-на-всього вгамувати космічних масштабів жадібність одного Рудого 3,14дараса - Рината Ахметова.
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11.08.2024 20:35 Відповісти
Прогноз близький до реальності. Він прив'язаний до температурного режиму і початку опалювального сезону. Але я б щє додав - втрату вуглевидобутку в Донецькій області - Мирноградвугілля, Селидіввугілля, шу Курахівське та щє деякі вуглевидобувні підприємства типу ш/у Покровське, ш Краснолиманська. Вугілля з цих підприємств використовивалось в тому числі і для роботи ТЕС і ТЕЦ. Більшість ТЕС і ТЕЦ в нас зруйновані рашистськими нацистами. Баланс вуглевидобутку та споживання вугілля наразі це таємниця. Тому спрогнозувати можна, що мінімум в години вранішнього та вечірнього максимуму споживання електроенергії в нас графіки відключеннь в осени та в зимку будуть.
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11.08.2024 21:13 Відповісти
Справа щей в тому шо виробники того шо повинно зберігатись при низких температурах - в глибокій жопі - маркети, магазини.... взагалі відмовились від тих великих поставках. Надавили(можливо грошима). Тому з'явилась енергія.
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11.08.2024 21:30 Відповісти
А на середину жовтня що, знову запланований анонс підвищення тарифів?
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11.08.2024 22:45 Відповісти
 
 