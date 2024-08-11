Без відключень світла можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде нових атак і аномальної спеки, - ДТЕК

Відключення електроенергії для споживачів не застосовуватимуться приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак РФ на енергооб'єкти та аномальної спеки.

Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

У ДТЕК зазначили, що ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз і не застосовуються графіки відключень.

"Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки", - заявили у компанії.

Водночас у ДТЕК зазначили, що з настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, адже споживачі почнуть користуватися електроопаленням, а також більше вмикатимуть світло через коротший світловий день. Тому, найімовірніше, що графіки відключень повернуться знову.

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У компанії також нагадали, що ситуація все ще залишається складною через втрату понад 9 ГВт потужностей внаслідок російських обстрілів.

"Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять усе можливе, щоб люди були постійно зі світло, але варто готуватися до різних сценаріїв", - додали у ДТЕК.

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