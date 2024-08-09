Споживання електроенергії в Україні зростає, але відключень поки немає

Українські енергетики фіксують зростання споживання електроенергії через спеку у південних областях. Утім, наразі відключення не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через спекотну погоду в південних областях – споживання електроенергії продовжує зростати. 9 серпня станом на 9:30 рівень споживання на 2,7% вищий, ніж в цей же час учора, 8 серпня", – йдеться у повідомленні.

Крім того, вчора максимум споживання був зафіксований у вечірні години. Він був на 2,2% вищим, ніж попередньої доби.

В "Укренерго" підкреслили, що застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Але енергетики закликають громадян, за можливості, у період спеки споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Як додали в компанії, на ранок через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 485 населених пунктів. Зокрема, унаслідок воєнних діє є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях.

Із технічних причин знеструмлювались споживачі у Сумській і Житомирській областях.

Як повідомлялося, "Укренерго" відновило відключення. Так, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 застосовувалися обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.