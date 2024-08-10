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Новости Помощь Украине
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Хорватия планирует предоставить Украине дополнительное энергетическое оборудование

Хорватія планує надати Україні додаткове енергетичне обладнання

Хорватия рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного энергетического оборудования.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака с послом Хорватии Аницей Джамич, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что, среди прочего, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере энергетики.

Хорватская сторона подтвердила свою готовность продолжать поддержку Украины. В частности, Аница Джамич заявила, что Загреб рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительного генерирующего оборудования.

Кроме этого, во время встречи обсуждались участие Хорватии в Фонде поддержки энергетики Украины, поддержка семей энергетиков, пострадавших в результате российской агрессии, и обмен опытом в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.

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В свою очередь Роман Андарак поблагодарил Хорватию за 75 тонн оборудования, которые Загреб уже передал для украинской энергетической инфраструктуры.

"Предоставленное оборудование является первоочередной необходимостью, особенно - в прифронтовых регионах, где враг уничтожил значительную часть энергетических мощностей. Поддержка партнеров в развитии небольших объектов распределенной генерации для нас чрезвычайно важна", - сказал заместитель министра.

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Файно) Ми його перекупимо самі у себе за наші податки.
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10.08.2024 18:21 Ответить
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10.08.2024 18:25 Ответить
МИД России глубоко потрясен :
"С сожалением отмечаем, что удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер.
Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания"
Чья бы корова мычала...
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10.08.2024 18:41 Ответить
А навішо? Света сказала, в нас електроенергії придостатньо
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10.08.2024 20:11 Ответить
 
 