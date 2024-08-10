Хорватия планирует предоставить Украине дополнительное энергетическое оборудование

Хорватия рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного энергетического оборудования.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака с послом Хорватии Аницей Джамич, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что, среди прочего, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере энергетики.

Хорватская сторона подтвердила свою готовность продолжать поддержку Украины. В частности, Аница Джамич заявила, что Загреб рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительного генерирующего оборудования.

Кроме этого, во время встречи обсуждались участие Хорватии в Фонде поддержки энергетики Украины, поддержка семей энергетиков, пострадавших в результате российской агрессии, и обмен опытом в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.

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В свою очередь Роман Андарак поблагодарил Хорватию за 75 тонн оборудования, которые Загреб уже передал для украинской энергетической инфраструктуры.

"Предоставленное оборудование является первоочередной необходимостью, особенно - в прифронтовых регионах, где враг уничтожил значительную часть энергетических мощностей. Поддержка партнеров в развитии небольших объектов распределенной генерации для нас чрезвычайно важна", - сказал заместитель министра.

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