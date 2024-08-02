Венгрия отказывается импортировать нефть из-за Хорватии: говорит, что ненадежно
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает неприемлемым предложение Евросоюза воспользоваться транзитом нефти из Хорватии вместо лукойловской, которую заблокировала Украина.
"Хорватия просто не является надежной страной для транзита", - заявил он 2 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По мнению Сийярто, транзит нефти из Хорватии ненадежен, потому что "цена транзита нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями с начала войны".
"Это ненадежно, потому что они сделали невозможным MOL использовать долгосрочные транспортные мощности. Это ненадежно, потому что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены", - пояснил глава МИД Венгрии.
Таким образом, подытожил Сийярто, прекращение поставок нефти "с востока" грозит Венгрии и Словакии "ненадежным транзитом".
Накануне премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что Хорватия и ее нефтепроводный оператор JANAF готовы к транспортировке нефти в Венгрию и Словакию. Он направил письма с предложением премьерам Венгрии и Словакии, а также главе Еврокомиссии.
Как сообщалось, в конце июня Украина ввела санкции против "Лукойла", запретив компании любую деятельность на своей территории и прекратив поставки нефти по трубопроводам на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы.
Этот шаг возмутил официальных лиц в Словакии и Венгрии, которые утверждали, что блокирование поставок поставит под угрозу их энергетическую безопасность.
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"Все кругом сволочи, только мы с тобой, Сарочка, хорошие !"
Україна в очах сіярти стала транзіт-залізобєтон
Клоуни-уйобики !
Можливо вам варто менеджером в Лукойл піти працювати.
А вам в голову не приходило, що кацапи цього не зробили - тому що НЕ МОЖУТЬ по певним причинам це зробити?
Тому ліліпутіну покуй створювати прокладки - він корбана поставив ракообразно щоб той крутився на гарячій сковороді як вьюн.
Як би корбан був би корупціонер - в Євросоюзі давно б йому наділи кайданки за руки.
Ви вважаєте, що Єврокомісари закривають очі на корупцію корбана в ЄС?
Якщо Орбан корупціонер - то Комісари Євросоюза:
1. НЕ бачать цього?
2. Не бажають бачити це?
3. Теж беруть хабарі від Орбана?
4. Орбан не корупціонер - тому Євросоюз НЕ називає Орбана корупціонером?
ліліпутунська пропаганда вона така - якщо ВИ називаєте Орбана корупціонером - то ДЕ РІШЕННЯ СУДУ що він корупціонер?
І головне - ЯКЩО Орбан корупціонер - то чому мовчить Європоліція? Єврокомісари?
Получається вони ТЕЖ в долі?
Таким чином ліліпутінська пропаганда досягає мети - РАЗ Орбан корупціонер - то ВСІ в Євросоюзі - корупціонери.
Подумайте про це.
тож ці всі 4 питання ваші - це дуже тупі питання.
... хоча в той же час ВСІ на Цензорі бачать корупцію Орбана?
Таким чином ліліпутінська пропаганда досягає ще однієї мети згідно твоєї логіки:
Чиновники Євросоюза - просто дурні, що нездатні побачити корупцію, яку бачить весь світ?
Кого ті європейці вибирають? Чому навчають у Кембріджі - як папірці перебирати?
Друже - ну ти ж не москаль.
Включи голову - кацапська пропаганда вона "тонка" штука - ти навіть не відчуєш як почнеш її повтороювати опосередковано.
Орбан - НЕ корупціонер - поки це не буде доведено суддею.
Друге - ліліпутін купив Орбана дешевою ціною на нафту - а це не корупція а бізнес - так працюють ВСІ в Європі.
Третє - для ліліпутіна це ПОЛІТИЧНИЙ ВАЖІЛЬ - саме важливо ПРОДАВАТИ нафту ЧЕРЕЗ Україну від Лукойла - тому перекриття потоку - для ліліпутіна теж ДОБРЕ - Орбан почне визчати і рвати Євросоюз та Україну.
а через україну, повно "партнерів".
А інша - за все ВЖЕ було проплачено з кремля і "договор о сотруднічєствє" був ВЖЕ підписаний! Та ж історія і з недостреленою фіцою!
Сийярто отсасывает у ***** (ниже Иван Иван свечку держал) за это ему ***** даёт нефть. А в качестве компенсации за
отсосыпотребление нефти Лукойл катает Сийярто.
Хочеш
мати добру жінку сій пшеницю українкувідсмоктувати качай нафту через Україну?
Країна ЄС, що сидить на дотаціях ЄС, вважає ненадійним транзит з іншої країни ЄС, а транзит через зону бойових дій - надійним?
Шо вони курять?
..
Ну так, через Україну же вона згодна імпортувати!
Говорю ще раз, якщо десь у Буданова не прочитали - під час слідуючої ракетної / дронової атаки на Україну - підривайте (або інсценуйте підрив) нафтопроводі і звинувачуйте путіна! От тоді вони, пуйло, орбан та фіцо, зможуть кусати тільки себе за сраку.
дружбавражба*. Нет же, мы с одной сторны читаем а с другой селедку заворачиваем и еще хотим что то от других стран чтобы они порвали отношения с рашистами.