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Венгрия отказывается импортировать нефть из-за Хорватии: говорит, что ненадежно

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает неприемлемым предложение Евросоюза воспользоваться транзитом нефти из Хорватии вместо лукойловской, которую заблокировала Украина.

"Хорватия просто не является надежной страной для транзита", - заявил он 2 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По мнению Сийярто, транзит нефти из Хорватии ненадежен, потому что "цена транзита нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями с начала войны".

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"Это ненадежно, потому что они сделали невозможным MOL использовать долгосрочные транспортные мощности. Это ненадежно, потому что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены", - пояснил глава МИД Венгрии.

Таким образом, подытожил Сийярто, прекращение поставок нефти "с востока" грозит Венгрии и Словакии "ненадежным транзитом".

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Накануне премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что Хорватия и ее нефтепроводный оператор JANAF готовы к транспортировке нефти в Венгрию и Словакию. Он направил письма с предложением премьерам Венгрии и Словакии, а также главе Еврокомиссии.

Как сообщалось, в конце июня Украина ввела санкции против "Лукойла", запретив компании любую деятельность на своей территории и прекратив поставки нефти по трубопроводам на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг возмутил официальных лиц в Словакии и Венгрии, которые утверждали, что блокирование поставок поставит под угрозу их энергетическую безопасность.

Автор: 

Венгрия (1932) нефть (1917) Хорватия (266) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+36
Якась шизофренія. Україна воюючи з ордою транспортує нафту найбільшому ненависнику України в Європі.
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02.08.2024 16:30
+33
ненадійний транзит нафти краще, ніж взагалі нікуя. )
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02.08.2024 16:29
+32
через хорватію, ніхто не відкатить копійчину.
а через україну, повно "партнерів".
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02.08.2024 16:30
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ненадійний транзит нафти краще, ніж взагалі нікуя. )
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02.08.2024 16:29 Ответить
"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту" - в Одесі кажуть:

"Все кругом сволочи, только мы с тобой, Сарочка, хорошие !"

Україна в очах сіярти стала транзіт-залізобєтон
Клоуни-уйобики !
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02.08.2024 17:38 Ответить
та річ навіть не в цьому. питання в баблі. через Хорватію не буде йти Орбану кацапська нафта, а чиясь інша. і набагато дорожча. а от кацапську нафту Вітьок через Україну отримує по дуже дешевим цінам та ще й з відкатом для самого Вітька і того Сіярти. і от тут то Україна прекрила їм краник. Санкції Європа вводила тільки на танкерну кацапську нафту, а проти трубопровідної кацапської нафти санкцій так і не вводили тоді. Україна тоже їх не ввела проти кацапської нафти, а ввела їх тільки проти фірми "Лукойл". тож зараз там мабуть кацапи порішають з мадярами іншого постачальника, щоб відновити поставку нафти через Україна. хоча тоді Україна може ввести санкції проти цьго нового постачальника. тож буде видно.
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02.08.2024 19:48 Ответить
Тобто ви ввжажаєте, що кацапи не додумалися раніше за ВАС зробити фірму-прокладку для Лукойла?
Можливо вам варто менеджером в Лукойл піти працювати.
А вам в голову не приходило, що кацапи цього не зробили - тому що НЕ МОЖУТЬ по певним причинам це зробити?
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02.08.2024 22:56 Ответить
та я так далеко не заглиблювався в ці питання. була інфа, що санкції ввели тільки проти танкерної нафти, а проти трубопровідної нафти не вводили.
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02.08.2024 23:03 Ответить
щоб тут хто не казав - нафта Лукойда через Україну до Угорщини це ПОЛІТИЧНЕ, а не корупційне.
Тому ліліпутіну покуй створювати прокладки - він корбана поставив ракообразно щоб той крутився на гарячій сковороді як вьюн.
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02.08.2024 23:08 Ответить
це і політичне і водночас корупційне також. Орбан купляє цапську нафту по дешевим цінам та ще й додатково отримує собі відкати в кишеню. про це багато хто говорить.
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02.08.2024 23:12 Ответить
Як можна вірити в подібну маячню - це типова пропаганда ліліпутіна?
Як би корбан був би корупціонер - в Євросоюзі давно б йому наділи кайданки за руки.
Ви вважаєте, що Єврокомісари закривають очі на корупцію корбана в ЄС?
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02.08.2024 23:20 Ответить
так, Орбан корупціонер. китайці зараз будують в Угорщині завод електромобілів. за дозвіл на будівництво там точно Віті позолотили ручку. Орбан же колишній рішала на подобіє наших братків із 90-х, з яких багато хто став олігархом чи політиком. Орбан саме з такого тіста. До того, у Євросоюзі Вітькові заморозили десятки лярдів євро. це ж не просто так їх заморозили. мабуть є за що раз таке зробили. звісно, що цю заморозку прямо не пов'язують з корупцією. формально це виглядає як заморозка за те, що Вітя не впроваджує реформи, робить наїзди на свободу слова... і якщо такі гріхи є за Вітьком, то точно так само можуть бути і таки є корупційні гріхи.
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02.08.2024 23:34 Ответить
Ви не відповіли на питання.
Якщо Орбан корупціонер - то Комісари Євросоюза:
1. НЕ бачать цього?
2. Не бажають бачити це?
3. Теж беруть хабарі від Орбана?
4. Орбан не корупціонер - тому Євросоюз НЕ називає Орбана корупціонером?
ліліпутунська пропаганда вона така - якщо ВИ називаєте Орбана корупціонером - то ДЕ РІШЕННЯ СУДУ що він корупціонер?
І головне - ЯКЩО Орбан корупціонер - то чому мовчить Європоліція? Єврокомісари?
Получається вони ТЕЖ в долі?
Таким чином ліліпутінська пропаганда досягає мети - РАЗ Орбан корупціонер - то ВСІ в Євросоюзі - корупціонери.
Подумайте про це.
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02.08.2024 23:49 Ответить
я що, прокурор? ті комісари можуть і не знати про корупційні оборудки Орбана. і якщо вони про це не знають, то це зовсім не означає, що тих корупційних оборудок в Орбана нема. Він ж не настільки дурний, щоб дерти гроші з європейців. з кацапів він собі спокійно дере грошики за певні політичні заяви, які він робить на користь кацапам. кацапи тримають Вітю ще і на компроматі. але на самому компроматі далеко не заїдеш, потрібно ще і стимулювати грошима, щоб був більш покладистий. певна річ, що комісари не можуть знати про такі оборудки Вітька з ху йлом. що, за красиві глазки ху йла Вітьок робить ці всі заяви прокремлівські врозріз позиції Євросоюзу? а ці всі постійні блокування всіх українських питань? просто так він це робить, ризикуючи своєю репутацією? чи ті постійні зустрічі Вітька з ху йлом. що, за безплатно він з тим ху йлом зустрічається? ні. чи та ж навіть Ле Пен... що, вона безпалтно робить проху йловські заяви у Європі? ні, не безплатно. там уже навіть справи позаводили на неї за мутні фінансові надходження, які вона використала для фінансування виборчої кампанії своєї партії. і вона ж не на стільки тупа, щоб ці всі кошти тратити тільки на виборчу кампанію. певна річ, що частина із тих грошей осідала і у її власні кишені.. хіба мало інформації в мережі про те, як ху йло фінансує у Європі різні політичні сили, зокрема ультра правих. недавно навіть викрили одну редакцію в Чехії, яка була на Вітю Медведчука зареєстрована і в яку часто заходили для ефірів депутати від пропутінських партій у Європі. Це що, не корупція хіба?
тож ці всі 4 питання ваші - це дуже тупі питання.
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03.08.2024 00:25 Ответить
Тобто ти вважєш - що Високі Комісари Євросоюза НЕ БАЧАТЬ корупції Орбана...
... хоча в той же час ВСІ на Цензорі бачать корупцію Орбана?
Таким чином ліліпутінська пропаганда досягає ще однієї мети згідно твоєї логіки:
Чиновники Євросоюза - просто дурні, що нездатні побачити корупцію, яку бачить весь світ?
Кого ті європейці вибирають? Чому навчають у Кембріджі - як папірці перебирати?
Друже - ну ти ж не москаль.
Включи голову - кацапська пропаганда вона "тонка" штука - ти навіть не відчуєш як почнеш її повтороювати опосередковано.
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03.08.2024 12:48 Ответить
до чого тут ліліпутінська пропаганда? хіба ліліпутінська пропаганда хоч раз писала, що Орбан корупціонер?
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03.08.2024 22:00 Ответить
Що поставити крапки...
Орбан - НЕ корупціонер - поки це не буде доведено суддею.
Друге - ліліпутін купив Орбана дешевою ціною на нафту - а це не корупція а бізнес - так працюють ВСІ в Європі.
Третє - для ліліпутіна це ПОЛІТИЧНИЙ ВАЖІЛЬ - саме важливо ПРОДАВАТИ нафту ЧЕРЕЗ Україну від Лукойла - тому перекриття потоку - для ліліпутіна теж ДОБРЕ - Орбан почне визчати і рвати Євросоюз та Україну.
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03.08.2024 12:53 Ответить
на визчання Орбана уже всім давно плювати.
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03.08.2024 22:02 Ответить
певно, вони купляли російську нафту з великим дісконтом...
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02.08.2024 18:40 Ответить
Ага, і частина "дисконту" йшла на кишеню першим особам. Це була плата за те,щоб саме "Лукойл" качав туди свою нафту. Тому транзит через Хорватію чужої нафти-нє,не цікавить.
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02.08.2024 18:47 Ответить
через хорватію, ніхто не відкатить копійчину.
а через україну, повно "партнерів".
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02.08.2024 16:30 Ответить
Це одна з основних причин!
А інша - за все ВЖЕ було проплачено з кремля і "договор о сотруднічєствє" був ВЖЕ підписаний! Та ж історія і з недостреленою фіцою!
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02.08.2024 16:56 Ответить
Кто откатывает Сийярто за потребление нефти поступающей транзитом через Украину?
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02.08.2024 17:13 Ответить
лук-ойл
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02.08.2024 17:39 Ответить
Аааа теперь пазл сложился.
Сийярто отсасывает у ***** (ниже Иван Иван свечку держал) за это ему ***** даёт нефть. А в качестве компенсации за отсосы потребление нефти Лукойл катает Сийярто.
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02.08.2024 17:53 Ответить
тоді смокчить надійний український ***!
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02.08.2024 16:30 Ответить
Тобто - ПУЙ по всій жаб"ячій морді
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02.08.2024 17:01 Ответить
Якась шизофренія. Україна воюючи з ордою транспортує нафту найбільшому ненависнику України в Європі.
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02.08.2024 16:30 Ответить
та й ще є більш надійним транзитером ніж мирна Хорватія (ЄС)
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02.08.2024 16:37 Ответить
****** знає, що з хорватами не повийобуєшся...
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02.08.2024 16:31 Ответить
Най смокчуть ******** і усміхаються.
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02.08.2024 16:32 Ответить
При чому надіиність? - скажи шо ціна буде вища
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02.08.2024 16:37 Ответить
От *****! А через країну де йде війна то надійно? Просто коли через Хорватію то ***** більш відсмоктувати не дасть
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02.08.2024 16:42 Ответить
Т.е ***** поставило условие:
Хочеш мати добру жінку сій пшеницю українку відсмоктувати качай нафту через Україну?
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02.08.2024 17:18 Ответить
Дорофєєв, не впихуй невпихуєме. Хорвати ж не кацапську нафту будуть качати. А якщо мадяри у ***** не будуть купувати нафту то менше у підорів на війну буде грошей. Невже не зрозуміло?
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02.08.2024 19:32 Ответить
Ви теж повинні збільшити вартість разів в 10, через ризики спричинені нападом пуйла.
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02.08.2024 16:42 Ответить
Так буває тоді, коли хтось намагається товстою сракою одночасно на двох табуретках всидіти.
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02.08.2024 16:42 Ответить
Сярто, орбан - надійні πдараси.
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02.08.2024 16:43 Ответить
А ваша Галя - балувана (с)
Країна ЄС, що сидить на дотаціях ЄС, вважає ненадійним транзит з іншої країни ЄС, а транзит через зону бойових дій - надійним?
Шо вони курять?
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02.08.2024 16:44 Ответить
мадяри не палять - вони зализують до блиску засрану вонючу кацапську дупу
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02.08.2024 16:52 Ответить
А через воюючу країну надійно. Ага.
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02.08.2024 16:44 Ответить
Вчора тільки писав про це .
..
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02.08.2024 16:44 Ответить
Через трубу, якою поставляється нафта до Угорщини, тільки частина є від лукойлу. Но чомусь Сійярто хоче тільки лукойловську.
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02.08.2024 16:47 Ответить
Для Угорщини: Україна - надійний транзитер?
Ну так, через Україну же вона згодна імпортувати!
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02.08.2024 16:54 Ответить
Нехай з цими аргументами їде жалітися до суду чи ЕС, краще б промовчав ніж таке нести.
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02.08.2024 16:55 Ответить
Ну то можете надійно піти нахер
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02.08.2024 16:57 Ответить
Ненадійний чи дорожчий? Хтось плутає.
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02.08.2024 17:00 Ответить
Переходите на местный кизяк и торф
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02.08.2024 17:02 Ответить
хвилинку, так Угорщина всі ці роки поливала помиями Україну, як ненадійного партнера для ЄС та НАТО )))
Говорю ще раз, якщо десь у Буданова не прочитали - під час слідуючої ракетної / дронової атаки на Україну - підривайте (або інсценуйте підрив) нафтопроводі і звинувачуйте путіна! От тоді вони, пуйло, орбан та фіцо, зможуть кусати тільки себе за сраку.
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02.08.2024 17:04 Ответить
*сказочный долбойоб *, тобто ми які ненавидим того хто цю нафту їм дає (по території де йдуть бойові дії) та між нами війна, більш надійні партнери?
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02.08.2024 17:11 Ответить
Воно ще й харчами перебирає! Підстилка кремлівська.
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02.08.2024 17:15 Ответить
Опана ! Приїхали. Ось і відкрились всі таємниці з "дружбою". " Спочатку гроші, а потім загальноєвропейські цінності ? А коли з траншами у кілька мільярдів кинуть в Європі, то знову до загальноєвропейських цінностей на швидкісному експресі ?
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02.08.2024 17:30 Ответить
угорщина а ти надійна ? З такими партнерами і не гріх підняти тариф в 10 раз .
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02.08.2024 17:36 Ответить
А хто у сійарто чоловік? Ашот?
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02.08.2024 17:45 Ответить
Та в ціні на нафту справа. Сєчін маржу Вітюші хер заплатить. Поклали обовязок на Алєкпєрова содєржать содєржанок. Вони вже впєрьод отримали. А хм пропонують придбавати по взрослій ціні. Нікагда.
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02.08.2024 17:52 Ответить
Бо Зельониє пояснили, що з блокуванням це цирк. Нафта "Лукойл" спокійно продовжить іти Україною через фірму посередник.
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02.08.2024 17:58 Ответить
Уже давно бобры или рашистская ракета могла бы уничтожить етот нафтопровод *дружба вражба*. Нет же, мы с одной сторны читаем а с другой селедку заворачиваем и еще хотим что то от других стран чтобы они порвали отношения с рашистами.
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02.08.2024 17:59 Ответить
Тоді хай возять в бідонах.
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02.08.2024 18:44 Ответить
Вирішальна мотивація - відсутність відкату ...
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02.08.2024 20:10 Ответить
Якшо наші не прогнутся, п*здец режиму орбана, який тримае свій електорат на дешевих цінах на енергоресурси.
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02.08.2024 20:22 Ответить
нвдійно для угорщини-вочеевидь-смоктати просто з прутня пуйла
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02.08.2024 21:58 Ответить
Значиться хай заправляють машини сечею віслюка.
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03.08.2024 03:36 Ответить
Боїться, бо Хорватія з головою дружить!
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03.08.2024 08:15 Ответить
 
 