Венгрия отказывается импортировать нефть из-за Хорватии: говорит, что ненадежно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает неприемлемым предложение Евросоюза воспользоваться транзитом нефти из Хорватии вместо лукойловской, которую заблокировала Украина.

"Хорватия просто не является надежной страной для транзита", - заявил он 2 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По мнению Сийярто, транзит нефти из Хорватии ненадежен, потому что "цена транзита нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями с начала войны".

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"Это ненадежно, потому что они сделали невозможным MOL использовать долгосрочные транспортные мощности. Это ненадежно, потому что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены", - пояснил глава МИД Венгрии.

Таким образом, подытожил Сийярто, прекращение поставок нефти "с востока" грозит Венгрии и Словакии "ненадежным транзитом".

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Накануне премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что Хорватия и ее нефтепроводный оператор JANAF готовы к транспортировке нефти в Венгрию и Словакию. Он направил письма с предложением премьерам Венгрии и Словакии, а также главе Еврокомиссии.

Как сообщалось, в конце июня Украина ввела санкции против "Лукойла", запретив компании любую деятельность на своей территории и прекратив поставки нефти по трубопроводам на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг возмутил официальных лиц в Словакии и Венгрии, которые утверждали, что блокирование поставок поставит под угрозу их энергетическую безопасность.