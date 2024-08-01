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Санкции Украины против компаний РФ не угрожают энергетической безопасности Словакии, - Шмыгаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил на встречу новоназначенного посла Словакии в Украине Павела Виздала, где объяснил, что санкции Украины против российских компаний не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии.

Об этом он проинформировал в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Пригласил на встречу новоназначенного посла Словакии в Украине Павела Виздала.

Еще раз подчеркнул, что санкции Украины против российских компаний не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии. Мы остаемся надежным партнером, а также никоим образом не нарушаем Соглашение об Ассоциации с ЕС.

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В то же время россия продолжает заниматься энергетическим шантажом. Любая зависимость от российской нефти, газа или других товаров - это огромный риск абсолютно для всех европейских стран. Именно поэтому ЕС дал рекомендации и инструменты всем странам-членам диверсифицировать поставки.

Вместе с европейскими партнерами готовы к реализации проектов, которые усилят энергетическую безопасность Украины и ЕС.

Также будем работать над планом совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые планируем провести в октябре.

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Продолжаем наше взаимодействие в рамках политики "нового прагматизма", которая позволит нам вывести отношения Украины и Словакии на новый уровень", - написал он.

Денис Шмигаль про зустріч з послом Словаччини в Україні Павелом Віздалом

Автор: 

нефть (1917) Словакия (975) Шмыгаль Денис (2669)


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Такий саме надійний ти,як твій попередник.Люди,ловіть їх поки не повтікали,браслети на ногу і хай так керують.
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01.08.2024 17:02 Ответить
Ага дав в рот пустушку заспокоїв , поміняв памперс і вложив спатки .
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01.08.2024 18:27 Ответить
 
 