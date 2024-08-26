По всій Україні запроваджено екстрені відключення світла

Зранку 26 серпня 2024 року на Черкащині запроваджено аварійні відключення електроенергії. Згодом стало відомо, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Черкаська область. За командою НЕК "Укренерго", 26 серпня з 8:45 по області застосовані аварійні відключення електроенергії. Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

Згодом у ДТЕК повідомили, що "Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.