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Новини
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По всій Україні запроваджено екстрені відключення світла

світло

Зранку 26 серпня 2024 року на Черкащині запроваджено аварійні відключення електроенергії. Згодом стало відомо, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Черкаська область. За командою НЕК "Укренерго", 26 серпня з 8:45 по області застосовані аварійні відключення електроенергії. Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

Згодом у ДТЕК повідомили, що "Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики змінили час відключень світла на понеділок (оновлено)

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1086)


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Топ коментарі
+20
Коли ж вас підвісять за ваші довгі язики...відновили експорт, відключень не буде...скбл
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26.08.2024 09:19
+10
Скільки вкрали вже після Наєма на "захисті" енергетики ми дізнаємось пізніше. А чи дізнаємось?...
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26.08.2024 09:28
+9
Я думаю малось на увазі, що буде як завжди медійно хайпова відповідь, але традиційно невідчутна росіянам.
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26.08.2024 09:50
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Відновить звісно , якщо її нікуди дівати .
От зараз кацапи розбили трансформатори , в кількох областях - знеструмлення , тобто споживання немає , але ж АЕС електроенергію продовжують виробляти !! То куди її дівати !? Ти ж у склад її не сховаєш , а АЕС не зупиниш .! От і доводиться продавати на кордон .
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26.08.2024 10:18 Відповісти
Покласти електроенергію у кульок від Сільпо чи Новуса і відправити за кордон Новою поштою?
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26.08.2024 10:37 Відповісти
По мережах . По тих які вціліли .
Для прикладу - поки пошкоджені мережі чи трансформатори - ремонтують , живлення подають по резервних , але вони не можуть витримати подвійне навантаження , бо на це не розраховані , тому й доводиться запроваджувати графіки і частину споживачів вимикати .
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26.08.2024 21:55 Відповісти
Треба відновити атаки по Москві. Хоч один дрон, та прилетить по Кремлю. А значить чемодани з-під Пуйла будуть міняти частіше.
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26.08.2024 15:25 Відповісти
Треба розабирати усі трансформатори у курській республіці і встановити у нас замість розтрощених
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26.08.2024 17:19 Відповісти
Мародерство- це не для ЗСУ.
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26.08.2024 19:46 Відповісти
Коли ж вас підвісять за ваші довгі язики...відновили експорт, відключень не буде...скбл
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26.08.2024 09:19 Відповісти
Такие атаки готовятся не за день или два. Ты думаешь кацапы не знают состояния в наших энергосистемах или узнают об этом из новостей?
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26.08.2024 09:25 Відповісти
Ви, наче військовий, я так розумію (можливо помиляюся), а якось все в одну купу змішали. Подібні атаки готують зазделегідь, за пару тижнів: прокладаються майбутні маршрути ракет, дронів, проводиться дорозвідка. Чи ви дійсно вважаєте, що командування армії ерефії сидить і читає новини на "Цензорі" чи від "Укренерго" ?? І так зрозуміло - коли є надлишок електроенергії - його, надлишок, продають

PS. Чекаю на коментар нижче - хто ж перший напише, що вибухи і руйнація - то все брехня, дайте світло!!
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26.08.2024 09:30 Відповісти
Ви перший в черзі на ввімкнення!! А якщо пиво поставите - позачергово підключу!!
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26.08.2024 09:35 Відповісти
Вибачте, але хіба ф-16 і паляницями не одне й те саме чучело хвасталось?
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26.08.2024 17:26 Відповісти
Іще одне питання, Lilu Moon то не ваша сестра? Симпатична.
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26.08.2024 17:28 Відповісти
Так то ж спеціально все робиться...
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26.08.2024 09:54 Відповісти
То був сигнал від зелених собак московитським партнерам ю
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26.08.2024 09:19 Відповісти
Скільки вкрали вже після Наєма на "захисті" енергетики ми дізнаємось пізніше. А чи дізнаємось?...
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26.08.2024 09:28 Відповісти
Щас Зеленский с Будановым дадут супер ПОТУЖНУЮ удар ответку п кацапким НПЗ и Нефтепвышкам! Вот то кацапы аж вздоргнуться прям!
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26.08.2024 09:34 Відповісти
А у вас есть лучше вариант,может вообще лапотных не трогать?
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26.08.2024 09:39 Відповісти
Я думаю малось на увазі, що буде як завжди медійно хайпова відповідь, але традиційно невідчутна росіянам.
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26.08.2024 09:50 Відповісти
что оы несешь прилеты при масатаках всегда были.
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26.08.2024 10:34 Відповісти
а ты поехавший если эту чушь несешь.при массированых обстрелах всегда были прилеты.даже от десятка шахедов чтото прилетало .
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26.08.2024 13:45 Відповісти
Після першого блекауту нам їздили по вухах і розповідали що закуплені генератори, які забезпечать електроенергією насосні станції. І де це все?
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26.08.2024 10:39 Відповісти
генератори не закуплені, генератори, газотурбінні великої потужності, якщо не помиляюсь 50-55 МВат, в кількості близько 100 шт, поставлені як гуманітарна допомога від одного з американських благодійних фондів, але усі окрім одного, не були встановлені на весну цього (2024) року, бо на електроенергії мають заробляти виключно енергоолігархи на кшталт ахметки, а те що їх ТЕС/ТЕЦ весною 2024 року кацапи розбомбили в хлам нікого не цікавить, "ефективні манагери" і посумісництву люди олігархів, типу дермака, шмигаля на цей ринок нікого стороннього не впустять !!! а те що українці сидять по 8-16 год на добу без електрики їм плювати - доходи господарів понад усе !!!
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26.08.2024 11:26 Відповісти
В Киеве газотурбинных станций штуки 3-4 подключили. На одну уходит до полугода - мало спецов. Всех призвали в пехоту, не заботясь что энергетики нужнее на работе.
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26.08.2024 14:44 Відповісти
ну так !!! для зе-нелоха оманського важлвіші клоуни, арстисти цирку та процівники служб доставки типу глово !!! а енергеники, водії, трактористи, слусарі, інші працівники робітничих спеціальностей не потрібні, бо вофка від того далекий !!!
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26.08.2024 14:53 Відповісти
"Тектонічний злам"- ета шта?
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26.08.2024 11:15 Відповісти
ДТЕК з Укрэнерго вдарили по цимбалах.Затягнули стару пісню про аварійні відключення.Причому ще до якихось влучань.Шось це нагадує про зрежісований розводняк!
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26.08.2024 11:34 Відповісти
Третій рік війни, а в енергетиці не зроблено ніх*я по захисту і децентралізації. І, здається, ніколи зроблено і не буде. Зелена шобла набиває кишені, а тупориле стадо буде жити у середньовіччі. До біса цю клоаку зелену, тут життя вже не буде ніколи.
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26.08.2024 11:38 Відповісти
Да вообще ни в чем не сделано. Власть показала свою полнейшую неэффективность и только деградирует.
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26.08.2024 13:25 Відповісти
Чемодан, вокзал, Польша. Или Чехия, Венгрия, Германия. Всех кто орет "у нас жизни не будет" - на йух, к бабушкам!!
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26.08.2024 14:42 Відповісти
Хоть в одну атомную станцию попали ,? Нет, кричали же что только они и работают, так какого буя в Киеве нет электричества???
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26.08.2024 13:14 Відповісти
Бо їм треба знову для українців влаштувати черговий "разводняк", використовуючи обстріли як "прикриття".
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26.08.2024 13:31 Відповісти
.. поцікавтеся словами трансформатор..))) електропідстанція ... )) Чи у Вас прямо з АЕС електроенергія по проводам до лампочки у Вашій кухні?
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26.08.2024 17:20 Відповісти
750 киловольт.
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26.08.2024 20:37 Відповісти
Били по магистральным подстанциям, которые распределяют энергию от АЭС. И что с того что АЭС цела и работает, если ей некуда деть энергию?

Ещё били по маневровым ТЭЦ и ГЭС. АЭС обеспечивают выработку энергии на минимуме дневного потребления (даже если при этом не дают свою полную мощность), а когда потребление повышается - увеличивать мощность на АЭС нельзя, а маневровые мощности снизились. Сразу возникает дефицит.
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26.08.2024 20:36 Відповісти
// Ви думаєте там щось зрозуміли? ))))
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27.08.2024 10:51 Відповісти
Много раз народу повторяли: отключают подачу энергии, чтобы меньше пострадало оборудование при попаданиях.
Не, "зрада, зрадаа, кааррр, кааарррр!!"
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26.08.2024 14:39 Відповісти
Недавно вирубили світло , напір води впав до мінімуму. І це Київ.

Винна тільки русня, винна ґ русня, винна русня. Вкрадені 10 млрд на захист тут ні при чому, рекордні втрати ППО при сирку це збіг. І взагалі це Байден винен що не дає ППО.
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26.08.2024 18:04 Відповісти
Головне щоб експорт електроенергії в Європу працював як швейцарський годинник а бидло в Україні все стерпить. Зелена пліснява пожирає державу з середини.
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26.08.2024 21:24 Відповісти
Вся проблема в Зеленському і його мафії з Єрмаком на чолі.Не стане цієї банди в Київі і все стане на свої місця.Бо це не влада а мафія,.
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26.08.2024 21:28 Відповісти
 
 