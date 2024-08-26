По всій Україні запроваджено екстрені відключення світла
Зранку 26 серпня 2024 року на Черкащині запроваджено аварійні відключення електроенергії. Згодом стало відомо, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Черкаська область. За командою НЕК "Укренерго", 26 серпня з 8:45 по області застосовані аварійні відключення електроенергії. Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.
Згодом у ДТЕК повідомили, що "Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.
"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.
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От зараз кацапи розбили трансформатори , в кількох областях - знеструмлення , тобто споживання немає , але ж АЕС електроенергію продовжують виробляти !! То куди її дівати !? Ти ж у склад її не сховаєш , а АЕС не зупиниш .! От і доводиться продавати на кордон .
Для прикладу - поки пошкоджені мережі чи трансформатори - ремонтують , живлення подають по резервних , але вони не можуть витримати подвійне навантаження , бо на це не розраховані , тому й доводиться запроваджувати графіки і частину споживачів вимикати .
PS. Чекаю на коментар нижче - хто ж перший напише, що вибухи і руйнація - то все брехня, дайте світло!!
Ещё били по маневровым ТЭЦ и ГЭС. АЭС обеспечивают выработку энергии на минимуме дневного потребления (даже если при этом не дают свою полную мощность), а когда потребление повышается - увеличивать мощность на АЭС нельзя, а маневровые мощности снизились. Сразу возникает дефицит.
Не, "зрада, зрадаа, кааррр, кааарррр!!"
Винна тільки русня, винна ґ русня, винна русня. Вкрадені 10 млрд на захист тут ні при чому, рекордні втрати ППО при сирку це збіг. І взагалі це Байден винен що не дає ППО.