Енергетики змінили час відключень світла на понеділок (оновлено)
Енергетики попереджають, що застосування графіків відключень 19 серпня посунулось на годину вперед.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".
"Сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30. У разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Споживання об’єктів критичної інфраструктури та оборонної промисловості обмежуватися не буде", – повідомили в компанії.
Раніше обленерго інформували, що попередньо графік відключень електроенергії на понеділок посунули на пів години: вони мали початися з 17:30 (замість анонсованих напередодні 17:00) і триватимуть до 21:30 (замість 21:00).
Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.
Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновлюється застосування графіків відключення світла.
Будь ласка, зачекайте...
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Відключка- катастрофа!
Енергії не буде...
Поки я у відключці...
Закрийте пельку....
Паскуди...
Або...
Гірше буде...
Закінчимо тепер війну...
Ще роки з два...
І перемога.....
Або *****...
Або *** рогом...
Блн! В нас енергетики, як прогноз погоди.
Але у прова, походу, тепер вимкнули. Зате трамваї гасають)))
А взагалі несмішно..техніка знову палати почне..