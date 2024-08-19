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Новини
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Енергетики змінили час відключень світла на понеділок (оновлено)

світло

Енергетики попереджають, що застосування графіків відключень 19 серпня посунулось на годину вперед.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30. У разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Споживання об’єктів критичної інфраструктури та оборонної промисловості обмежуватися не буде", – повідомили в компанії.

Раніше обленерго інформували, що попередньо графік відключень електроенергії на понеділок посунули на пів години: вони мали початися з 17:30 (замість анонсованих напередодні 17:00) і триватимуть до 21:30 (замість 21:00).

Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновлюється застосування графіків відключення світла.

Автор: 

електроенергія (4235) ДТЕК (1359) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+20
та Велике Воївництво Порошенко... відчуйте різницю !

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19.08.2024 15:30
+10
якщо приєднати до його язика-собачого хвоста ********* паличку, то воно й накрутить плюс 3 ГВт до кінця року

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19.08.2024 15:55
+9
після тебе, як ти одержиш мішок ЗЄліного г..на з ОПи
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19.08.2024 17:44
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19.08.2024 15:25 Відповісти
та Велике Воївництво Порошенко... відчуйте різницю !

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19.08.2024 15:30 Відповісти
Сьогодні після шостої прийдеш в кабінет бухгалтера отриамаєш київський торт і кілограм мівіни. Тільки не затримуйся, бо колеги по цеху розберуть все
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19.08.2024 17:36 Відповісти
після тебе, як ти одержиш мішок ЗЄліного г..на з ОПи
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19.08.2024 17:44 Відповісти
Для мене....
Відключка- катастрофа!

Енергії не буде...

Поки я у відключці...

Закрийте пельку....
Паскуди...
Або...
Гірше буде...
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19.08.2024 17:26 Відповісти
Вибачте... що зразу не нагнув...
Закінчимо тепер війну...
Ще роки з два...
І перемога.....

Або *****...
Або *** рогом...
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19.08.2024 17:56 Відповісти
плюс 3 ГВт до кінця року
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19.08.2024 15:39 Відповісти
Гигигигагага...
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19.08.2024 15:41 Відповісти
якщо приєднати до його язика-собачого хвоста ********* паличку, то воно й накрутить плюс 3 ГВт до кінця року

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19.08.2024 15:55 Відповісти
Если бы можно было ****** этой ********** палочкой кого следует,то надобности чего нибудь накручивать-абсолютно бы не было.Бо электричество есть сколько нужно...И эти блд сказки,уже в печенках сидят
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19.08.2024 17:05 Відповісти
Тим часом у Ростові просто шикарно горить нафтобаза. Досі горить
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19.08.2024 17:16 Відповісти
Нафтобаза це круто для піару але чому не горять НПЗ які наповняють ці бази ? Договорняк Єрмака і Арахамії з касапами ?
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19.08.2024 17:56 Відповісти
А які ще НПЗ там не горіли? Чи ти у будь-якому випадку "договорняки" шукаєш?
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19.08.2024 19:09 Відповісти
Тільки що прийшло повідомлення від Київ Цифровий - відключення через 30 хвилин.

Блн! В нас енергетики, як прогноз погоди.
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19.08.2024 17:34 Відповісти
Графіки підточені під людей, які прийдуть до дому з роботи. А тут подарунок від Укренерго.
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19.08.2024 17:51 Відповісти
Крутят ці довбані гниди з Укренерго електрикою як циган сонцем. Мразі і кончені тварі...
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19.08.2024 17:54 Відповісти
Об 18-02 вимкнули, а о 19-01 вімкнули.

Але у прова, походу, тепер вимкнули. Зате трамваї гасають)))

А взагалі несмішно..техніка знову палати почне..
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19.08.2024 19:07 Відповісти
потрясите багажники и всем на всё хватит
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19.08.2024 18:43 Відповісти

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