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Новини Війна
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Через ракетну атаку РФ у Житомирі призупинили водопостачання

У Житомирі призупинили водопостачання

У Житомирі призупинили водопостачання внаслідок масованої атаки РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Житомирводоканал.

"Шановні містяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира.

Більше інформації щодо відновлення водопостачання - згодом", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Також читайте: Окупанти завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Рівненщині

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Житомир (571) обстріл (28274) водопостачання (831)


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Так коли вже будем паляницями вимикати світло в рашці?
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26.08.2024 10:40 Відповісти
капець, це серйозно...
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26.08.2024 10:42 Відповісти
 
 