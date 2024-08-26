Через ракетну атаку РФ у Житомирі призупинили водопостачання

У Житомирі призупинили водопостачання внаслідок масованої атаки РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Житомирводоканал.

"Шановні містяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира.



Більше інформації щодо відновлення водопостачання - згодом", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

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