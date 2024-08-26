Окупанти завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Рівненщині

Зранку 26 серпня 2024 року Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у житловому будинку пошкодило вікна.

"Без людських жертв. Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Крім того, сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо - теж без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Також зазначалося, що війська РФ атакували енергооб’єкти на Львівщині.