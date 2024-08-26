Оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Ривненской области
Утром 26 августа 2024 года Ривненская область подверглась удару врага. Целью стал объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Ривненской ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в жилом доме повредило окна.
"Без человеческих жертв. Обесточены населенные пункты в Ривненском районе. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара. Кроме того, силы ПВО сбили воздушные цели в Ривненском районе. Предварительно - тоже без жертв", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.
Также отмечалось, что войска РФ атаковали энергообъекты на Львовщине.
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саша паламарчук
показать весь комментарий26.08.2024 10:32 Ответить Мне нравится 0
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