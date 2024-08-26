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Новости Война
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Оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Ривненской области

Ракета на Рівненщину

Утром 26 августа 2024 года Ривненская область подверглась удару врага. Целью стал объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Ривненской ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в жилом доме повредило окна.

"Без человеческих жертв. Обесточены населенные пункты в Ривненском районе. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара. Кроме того, силы ПВО сбили воздушные цели в Ривненском районе. Предварительно - тоже без жертв", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергетике сложная ситуация, - Минэнерго

Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.

Также отмечалось, что войска РФ атаковали энергообъекты на Львовщине.

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обстрел (26951) энергетика (2552) Ровенская область (1229)


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як неочікуванно! раніше ніколи такого не було
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26.08.2024 10:32 Ответить
 
 