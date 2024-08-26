Войска РФ атаковали энергообъекты на Львовщине

Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже", - отметил он.

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