Войска РФ атаковали энергообъекты на Львовщине
Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что с утра 26 августа по всей Украине введены экстренные отключения света.
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