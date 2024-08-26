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Войска РФ атаковали энергообъекты на Львовщине

Удар по енергетиці

Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко о переговорах с РФ о прекращении атак на энергетику: Мы с террористами переговоров не ведем. Тем более закулисных

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что с утра 26 августа по всей Украине введены экстренные отключения света.

Автор: 

энергетика (2552) Львовская область (2896)


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Це щоб не було імпорту з Європи. І де ж трясця той "трьохрівневий" захист енергообєктів
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26.08.2024 09:45 Ответить
як де...у кишенях зелених мразот...
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26.08.2024 09:49 Ответить
Я би ще запитав - де ж ті Ф-16?
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26.08.2024 09:52 Ответить
а де цука зелені габіони?
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26.08.2024 09:52 Ответить
А шо там на Курщині? 🤔 Курська АЕС працює?
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26.08.2024 09:52 Ответить
Два дні назад зі всіх прасок трубили, що Україна відновлює експорт електроенергії (
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26.08.2024 09:52 Ответить
 
 