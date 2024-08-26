Війська РФ атакували енергооб’єкти на Львівщині

Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом", - зазначив він.

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Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.

"Також можливі перебої електроенергії. Влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо. Залишайтесь в укритті до відбою", - інформує очільник міста.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 26 серпня по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.