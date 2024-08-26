УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13127 відвідувачів онлайн
Новини
6 506 8

Війська РФ атакували енергооб’єкти на Львівщині

Удар по енергетиці

Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по енергетичних об’єктах Сумщини

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.

"Також можливі перебої електроенергії. Влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо. Залишайтесь в укритті до відбою", - інформує очільник міста.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 26 серпня по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Автор: 

енергетика (2578) Львівська область (2419)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це щоб не було імпорту з Європи. І де ж трясця той "трьохрівневий" захист енергообєктів
показати весь коментар
26.08.2024 09:45 Відповісти
як де...у кишенях зелених мразот...
показати весь коментар
26.08.2024 09:49 Відповісти
Я би ще запитав - де ж ті Ф-16?
показати весь коментар
26.08.2024 09:52 Відповісти
а де цука зелені габіони?
показати весь коментар
26.08.2024 09:52 Відповісти
А шо там на Курщині? 🤔 Курська АЕС працює?
показати весь коментар
26.08.2024 09:52 Відповісти
Два дні назад зі всіх прасок трубили, що Україна відновлює експорт електроенергії (
показати весь коментар
26.08.2024 09:52 Відповісти
 
 