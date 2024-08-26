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Новости Война
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В энергетике сложная ситуация, - Минэнерго

Галущенко про обстріл енергосистеми
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Российские оккупанты снова обстреливают энергетику Украины, в результате чего возникла сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света.

Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.

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Галущенко про обстріл енергосистеми

Автор: 

обстрел (26951) энергетика (2552) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+9
То ти енергію від АЕС по wifi отримуєш? До чого ж є примітивни розсуди.
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26.08.2024 10:19
+8
Дотринділися, експортьори грьобані!
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26.08.2024 10:29
+7
Рашиський виродок путін сподіваєтся терором зламати українців ,ні **** ти здохнеш разом з огидним "русским миром", а Україна була і буде ,що ж ти паскуда залишив слід в історії ,як найбільший злочинець 21 століття ,як терорист №1 в світі ,як кат українського народу тебе будуть проклинати століттями ,здохни погань.
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26.08.2024 10:25
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невже кацапи влучили в атомні блоки? міненерго знову трошки пи$дить
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26.08.2024 10:15 Ответить
То ти енергію від АЕС по wifi отримуєш? До чого ж є примітивни розсуди.
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26.08.2024 10:19 Ответить
ти мнє нє тичь, сукін син (с)
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26.08.2024 10:26 Ответить
Так ви маячню повну написали
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26.08.2024 10:28 Ответить
їбанько, ти хоч читав, про що стаття? ніде ні слова про те, що влучили в генерацію. та й вже влучати нікуди, крім АЕС
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26.08.2024 10:27 Ответить
Так ви енергію від АЕС отримуєте по Wi-Fi ? Генерації зовсім немає? Серйозно? Це перебування в армії так впливає на діяльність мозку?
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26.08.2024 10:29 Ответить
Їбать ти тупорилий довбойоб ) Шапочку з фольги краще взагалі не знімай.
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26.08.2024 11:39 Ответить
В передачу влучили ,в якийсь підстанції. і ще доречі парочку теплових залишилося. ще Київьска Гес , тощо.
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26.08.2024 11:44 Ответить
Нижче тобі відповіли , не буду повторювати🤣. Навчатися тре краще у навчальних закладах, а не спати. То будеш знати, як передається енергія, а не тільки трипер.
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26.08.2024 17:22 Ответить
Ну хоч з хабарями все ******* ?! Щось залишилося?!
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26.08.2024 10:15 Ответить
Як там хайло?
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26.08.2024 10:17 Ответить
А удари по НПЗ московії припинилися, соупадєніє?
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26.08.2024 10:20 Ответить
ні, вони ще до тепер гасять те що тиждень назад горіло , може свинособаки гріються
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26.08.2024 10:34 Ответить
То нафтохранилища, то не то. По НПЗ давно не б'ють
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26.08.2024 10:43 Ответить
потрібно бити ще по НПЗ, свинособаки повині горіти безперестанку
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26.08.2024 10:50 Ответить
Рашиський виродок путін сподіваєтся терором зламати українців ,ні **** ти здохнеш разом з огидним "русским миром", а Україна була і буде ,що ж ти паскуда залишив слід в історії ,як найбільший злочинець 21 століття ,як терорист №1 в світі ,як кат українського народу тебе будуть проклинати століттями ,здохни погань.
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26.08.2024 10:25 Ответить
Так від учора експортувати почати повинні були!
Триздаболи.
Влада анонсьоров!
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26.08.2024 10:26 Ответить
Дотринділися, експортьори грьобані!
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26.08.2024 10:29 Ответить
 
 