В энергетике сложная ситуация, - Минэнерго
Российские оккупанты снова обстреливают энергетику Украины, в результате чего возникла сложная ситуация в энергосистеме.
Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света.
Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.
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