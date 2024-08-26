РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11748 посетителей онлайн
Новости Война
4 648 14

В Киеве развернули пункты несокрушимости

У Києві розгорнули пункти незламності після атаки РФ

В Киеве после массированного обстрела РФ развернули пункты несокрушимости.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго по введению экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости по городу Киеву", - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики работают, чтобы вернуть свет.

Читайте: В Киеве раздаются повторные взрывы: работает ПВО, в нескольких районах города перебои с энерго- и водоснабжением (обновлено)

Автор: 

Киев (25484) обстрел (26951) пункт несокрушимости (29)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Який ідіот назвав палатки "пункт незламності" При чому тут незламніість Коли вже цей цирк закінчиться.?
показать весь комментарий
26.08.2024 10:10
+12
Улюблені слова цієї влади: потужно, незламно.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:13
+9
З листопада 2022 року треба було розгортати газогенераторі електростанції!
показать весь комментарий
26.08.2024 10:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З листопада 2022 року треба було розгортати газогенераторі електростанції!
показать весь комментарий
26.08.2024 10:04 Ответить
То неначасі, за три роки. Краще людей занурити у середньовічча, ніж децентралізацію енергетики реально проводити.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:09 Ответить
Та. про що ви? Вони наявну децентралізацію намагаються централізувати. Так тирити зручніше. І регвони контролювати.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:14 Ответить
Отже "цей дощ надовго". Халепа.. зато " на курщині наступаємо"...
показать весь комментарий
26.08.2024 10:05 Ответить
А на тих пунктах "незламності" багато грошви наломали?!
показать весь комментарий
26.08.2024 10:05 Ответить
якщо ОП не зацікавило, то якийсь мізер.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:06 Ответить
Який ідіот назвав палатки "пункт незламності" При чому тут незламніість Коли вже цей цирк закінчиться.?
показать весь комментарий
26.08.2024 10:10 Ответить
Улюблені слова цієї влади: потужно, незламно.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:13 Ответить
Егеж, любить найнезламніший потужно перднути у калюжу, чи в борошно🙄
показать весь комментарий
26.08.2024 10:16 Ответить
Холодне пиво дають?!
показать весь комментарий
26.08.2024 10:17 Ответить
С раками!
показать весь комментарий
26.08.2024 10:24 Ответить
Мене від цих "пунктів" вже нудить чомусь. Словосполучення зіпсоване ...
показать весь комментарий
26.08.2024 10:20 Ответить
А куди ж нам щось зробити без совкового пафосу.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:26 Ответить
Ідіотська назва. Вказує на те, що раз вони розгортаються, значить щось зламалося. І краще, іголовне - правильніше було б пункти життєзабезпечення.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:26 Ответить
 
 