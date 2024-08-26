В Киеве развернули пункты несокрушимости
В Киеве после массированного обстрела РФ развернули пункты несокрушимости.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго по введению экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости по городу Киеву", - говорится в сообщении.
Сейчас энергетики работают, чтобы вернуть свет.
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