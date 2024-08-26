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У Києві розгорнули пункти незламності

У Києві розгорнули пункти незламності після атаки РФ

У Києві після масованого обстрілу РФ розгорнули пункти незламності.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключень світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву", - йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики працюють, щоб повернути світло.

Читайте: Унаслідок обстрілу Київ частково залишився без водопостачання

Автор: 

Київ (19423) обстріл (28274) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+13
Який ідіот назвав палатки "пункт незламності" При чому тут незламніість Коли вже цей цирк закінчиться.?
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26.08.2024 10:10
+12
Улюблені слова цієї влади: потужно, незламно.
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26.08.2024 10:13
+9
З листопада 2022 року треба було розгортати газогенераторі електростанції!
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26.08.2024 10:04
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З листопада 2022 року треба було розгортати газогенераторі електростанції!
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26.08.2024 10:04 Відповісти
То неначасі, за три роки. Краще людей занурити у середньовічча, ніж децентралізацію енергетики реально проводити.
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26.08.2024 10:09 Відповісти
Та. про що ви? Вони наявну децентралізацію намагаються централізувати. Так тирити зручніше. І регвони контролювати.
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26.08.2024 10:14 Відповісти
Отже "цей дощ надовго". Халепа.. зато " на курщині наступаємо"...
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26.08.2024 10:05 Відповісти
А на тих пунктах "незламності" багато грошви наломали?!
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26.08.2024 10:05 Відповісти
якщо ОП не зацікавило, то якийсь мізер.
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26.08.2024 10:06 Відповісти
Який ідіот назвав палатки "пункт незламності" При чому тут незламніість Коли вже цей цирк закінчиться.?
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26.08.2024 10:10 Відповісти
Улюблені слова цієї влади: потужно, незламно.
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26.08.2024 10:13 Відповісти
Егеж, любить найнезламніший потужно перднути у калюжу, чи в борошно🙄
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26.08.2024 10:16 Відповісти
Холодне пиво дають?!
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26.08.2024 10:17 Відповісти
С раками!
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26.08.2024 10:24 Відповісти
Мене від цих "пунктів" вже нудить чомусь. Словосполучення зіпсоване ...
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26.08.2024 10:20 Відповісти
А куди ж нам щось зробити без совкового пафосу.
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26.08.2024 10:26 Відповісти
Ідіотська назва. Вказує на те, що раз вони розгортаються, значить щось зламалося. І краще, іголовне - правильніше було б пункти життєзабезпечення.
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26.08.2024 10:26 Відповісти
 
 