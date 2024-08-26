У Києві розгорнули пункти незламності

У Києві після масованого обстрілу РФ розгорнули пункти незламності.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключень світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву", - йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики працюють, щоб повернути світло.

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