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В енергетиці складна ситуація, - Міненерго

Галущенко про обстріл енергосистеми
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Російські окупанти знову обстрілюють енергетику України, внаслідок чого виникла складна ситуація в енергосистемі.

Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла.

Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Також читайте: У Києві розгорнули пункти незламності

Галущенко про обстріл енергосистеми

Автор: 

обстріл (28274) енергетика (2578) Галущенко Герман (528)


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Топ коментарі
+9
То ти енергію від АЕС по wifi отримуєш? До чого ж є примітивни розсуди.
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26.08.2024 10:19
+8
Дотринділися, експортьори грьобані!
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26.08.2024 10:29
+7
Рашиський виродок путін сподіваєтся терором зламати українців ,ні **** ти здохнеш разом з огидним "русским миром", а Україна була і буде ,що ж ти паскуда залишив слід в історії ,як найбільший злочинець 21 століття ,як терорист №1 в світі ,як кат українського народу тебе будуть проклинати століттями ,здохни погань.
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26.08.2024 10:25
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невже кацапи влучили в атомні блоки? міненерго знову трошки пи$дить
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26.08.2024 10:15 Відповісти
То ти енергію від АЕС по wifi отримуєш? До чого ж є примітивни розсуди.
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26.08.2024 10:19 Відповісти
ти мнє нє тичь, сукін син (с)
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26.08.2024 10:26 Відповісти
Так ви маячню повну написали
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26.08.2024 10:28 Відповісти
їбанько, ти хоч читав, про що стаття? ніде ні слова про те, що влучили в генерацію. та й вже влучати нікуди, крім АЕС
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26.08.2024 10:27 Відповісти
Так ви енергію від АЕС отримуєте по Wi-Fi ? Генерації зовсім немає? Серйозно? Це перебування в армії так впливає на діяльність мозку?
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26.08.2024 10:29 Відповісти
Їбать ти тупорилий довбойоб ) Шапочку з фольги краще взагалі не знімай.
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26.08.2024 11:39 Відповісти
В передачу влучили ,в якийсь підстанції. і ще доречі парочку теплових залишилося. ще Київьска Гес , тощо.
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26.08.2024 11:44 Відповісти
Нижче тобі відповіли , не буду повторювати🤣. Навчатися тре краще у навчальних закладах, а не спати. То будеш знати, як передається енергія, а не тільки трипер.
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26.08.2024 17:22 Відповісти
Ну хоч з хабарями все ******* ?! Щось залишилося?!
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26.08.2024 10:15 Відповісти
Як там хайло?
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26.08.2024 10:17 Відповісти
А удари по НПЗ московії припинилися, соупадєніє?
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26.08.2024 10:20 Відповісти
ні, вони ще до тепер гасять те що тиждень назад горіло , може свинособаки гріються
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26.08.2024 10:34 Відповісти
То нафтохранилища, то не то. По НПЗ давно не б'ють
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26.08.2024 10:43 Відповісти
потрібно бити ще по НПЗ, свинособаки повині горіти безперестанку
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26.08.2024 10:50 Відповісти
Рашиський виродок путін сподіваєтся терором зламати українців ,ні **** ти здохнеш разом з огидним "русским миром", а Україна була і буде ,що ж ти паскуда залишив слід в історії ,як найбільший злочинець 21 століття ,як терорист №1 в світі ,як кат українського народу тебе будуть проклинати століттями ,здохни погань.
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26.08.2024 10:25 Відповісти
Так від учора експортувати почати повинні були!
Триздаболи.
Влада анонсьоров!
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26.08.2024 10:26 Відповісти
Дотринділися, експортьори грьобані!
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26.08.2024 10:29 Відповісти
 
 