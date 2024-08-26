В енергетиці складна ситуація, - Міненерго
Російські окупанти знову обстрілюють енергетику України, внаслідок чого виникла складна ситуація в енергосистемі.
Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла.
Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.
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