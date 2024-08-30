В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов заявили, что реку Сейм загрязнили с территории России. На Десне осуществляется абсорбция

Загрязнение в реку Сейм могло попасть с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

Об этом заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта органика действительно попала к нам с территории РФ. Поскольку у нас нет взаимообмена информацией со страной-агрессором, то сказать было ли это намеренно, или какая-то авария - трудно", - сказал замминистра.

По словам Краснолуцкого, источником загрязнения мог стать какой-то завод на территории РФ. В частности, это мог быть спиртзавод или же другое предприятие.

В то же время он отметил, что загрязнения химическими и токсичными веществами нет. Есть только загрязнение органическими веществами.

На реке Десна осуществляется абсорбция

Также в пятницу, 30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом. Привлечены Госводагентство, Госэкоинспекция, органы ГСЧС и местной власти.

"Сегодня (30 августа. - Ред.) мы начинаем абсорбцию загрязняющих веществ в реке Десна, в месте, где возможно провести аэрацию и запустить активный ил. Решение о проведении таких мероприятий было принято после консультации с учеными и на основании решения ТЭБ и ЧС. По прогнозам ученых, внесение активного ила - мероприятие, которое будет способствовать уменьшению загрязнения. Также водники вместе со специалистами ГСЧС начали насыщение воды кислородом", - рассказал замминистра Краснолуцкий.

По словам Краснолуцкого, прогнозируется, что меры по аэрации и внесению активного ила должны поглотить загрязняющую органику, которая поступает в Десну из реки Сейм и предотвратить мор рыбы. Всего было завезено 10 тонн активного ила.

По данным Госводагентства и ГЭИ, на реке Сейм в Сумской и Черниговской областях наблюдается уменьшение концентраций загрязнения. Продолжается сбор погибшей в реке рыбы.

Относительно состояния реки Десна в пределах Киевской области, то сейчас загрязненные воды отсутствуют. Случаев гибели водных биоресурсов тоже не обнаружено.

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Что предшествовало?

Напомним, что 28 августа Вышгородский городской голова Алексей Момот сообщил, что в реке Десна и ее заливах обнаружили ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Однако в Киевской ОВА опровергли эту информацию, ссылаясь на результаты проверки воды экологами. А свою публикацию Момот впоследствии удалил.

В ОВА также рассказали, что накануне получили информацию об ухудшении качества воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна.

Также сообщалось, что для предотвращения негативного влияния на здоровье населения, Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота.

В "Киеводоканале" заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна.

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