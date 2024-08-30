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В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов заявили, что реку Сейм загрязнили с территории России. На Десне осуществляется абсорбция

У Міндовкілля заявили, що річку Сейм забруднили з території Росії. На Десні здійснюється абсорбція

Загрязнение в реку Сейм могло попасть с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

Об этом заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта органика действительно попала к нам с территории РФ. Поскольку у нас нет взаимообмена информацией со страной-агрессором, то сказать было ли это намеренно, или какая-то авария - трудно", - сказал замминистра.

По словам Краснолуцкого, источником загрязнения мог стать какой-то завод на территории РФ. В частности, это мог быть спиртзавод или же другое предприятие.

В то же время он отметил, что загрязнения химическими и токсичными веществами нет. Есть только загрязнение органическими веществами.

На реке Десна осуществляется абсорбция

Также в пятницу, 30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом. Привлечены Госводагентство, Госэкоинспекция, органы ГСЧС и местной власти.

"Сегодня (30 августа. - Ред.) мы начинаем абсорбцию загрязняющих веществ в реке Десна, в месте, где возможно провести аэрацию и запустить активный ил. Решение о проведении таких мероприятий было принято после консультации с учеными и на основании решения ТЭБ и ЧС. По прогнозам ученых, внесение активного ила - мероприятие, которое будет способствовать уменьшению загрязнения. Также водники вместе со специалистами ГСЧС начали насыщение воды кислородом", - рассказал замминистра Краснолуцкий.

По словам Краснолуцкого, прогнозируется, что меры по аэрации и внесению активного ила должны поглотить загрязняющую органику, которая поступает в Десну из реки Сейм и предотвратить мор рыбы. Всего было завезено 10 тонн активного ила.

По данным Госводагентства и ГЭИ, на реке Сейм в Сумской и Черниговской областях наблюдается уменьшение концентраций загрязнения. Продолжается сбор погибшей в реке рыбы.

Относительно состояния реки Десна в пределах Киевской области, то сейчас загрязненные воды отсутствуют. Случаев гибели водных биоресурсов тоже не обнаружено.

Читайте также: Вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна. Угроз для потребителей нет, - "Киевводоканал"

Что предшествовало?

Напомним, что 28 августа Вышгородский городской голова Алексей Момот сообщил, что в реке Десна и ее заливах обнаружили ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Однако в Киевской ОВА опровергли эту информацию, ссылаясь на результаты проверки воды экологами. А свою публикацию Момот впоследствии удалил.

В ОВА также рассказали, что накануне получили информацию об ухудшении качества воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна.

Также сообщалось, что для предотвращения негативного влияния на здоровье населения, Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота.

В "Киеводоканале" заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна.

Читайте также: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило приложение "ЭкоУгроза": там можно узнать о качестве воздуха и сообщить об экопреступлениях

Автор: 

вода (918) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75) Десна (21)


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Топ комментарии
+5
Чиновникам від екології, напевно, в школі і в університеті не казали, що хімічні речовини поділяють на органічні і неорганічні. Якщо чиновник заявляє, що хімічних речовин немає, то звідки тоді взялись у воді органічні речовини? Якщо такі "фахівці" рятують Десну, то щось мало віриться в результативність порятунку.
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30.08.2024 22:15
+4
А що там брехали буквально вчора про відсутність забруднення Десни?
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30.08.2024 21:40
+3
от, ****, теж падло, дві доби тому, казало що все *******.
а, оно, он як?
подохніть, падли чиновничі!
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30.08.2024 21:54
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Звичайно ж, випадково. Й Каховську ГЕС підірвали чисто випадково. Та й не кацапня то була, а марсіяни якісь.
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30.08.2024 21:34 Ответить
А що там брехали буквально вчора про відсутність забруднення Десни?
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30.08.2024 21:40 Ответить
Пустять "мул" в Десну ,коли злякаються,і пара мільярдів на базі.Фраза: -"Робимо аерацію де можливо" убила,авжеж насоси повітряні можна ставити лише де-не-де....роблять з нас дебілів,або намагаються зробити.
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30.08.2024 21:50 Ответить
Треба ж кудись грошенята списати!
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30.08.2024 23:06 Ответить
А когда на Пидоросии загрязнятся случайно реки и озера радионуклидами?
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30.08.2024 21:50 Ответить
от, ****, теж падло, дві доби тому, казало що все *******.
а, оно, он як?
подохніть, падли чиновничі!
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30.08.2024 21:54 Ответить
Чиновникам від екології, напевно, в школі і в університеті не казали, що хімічні речовини поділяють на органічні і неорганічні. Якщо чиновник заявляє, що хімічних речовин немає, то звідки тоді взялись у воді органічні речовини? Якщо такі "фахівці" рятують Десну, то щось мало віриться в результативність порятунку.
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30.08.2024 22:15 Ответить
Фахівці всі з 95 кварталу!
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30.08.2024 23:07 Ответить
Все русло Дніпра з притоками має бути під контролем України. Інакше зникнемо разом з Дніпром.
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30.08.2024 22:40 Ответить
Дивне мовчання та лупання очима, усіх ЗЕЛЕНИХ СВІТУ, екологів ООН, грети таумберг …., на вчинене ОТРУЄННЯ рашистами, води у річці Сейм!! Усі екологи, десь там затурбовані глибоко…
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30.08.2024 23:33 Ответить
І чого "ікру метають" усі? "Органічні речовини"! Скоріш всього ті "речовини" - просте масове розкладення трупів глушеної риби та самих кацапів Бо касетні ********** при вибуху в воді створюють щось подібне до "об"ємного вибуху" на великій площі Вода ж не стискається! От і вибили на кацапській ділянці Сейму рибне поголів"я А самі кацапи "додалися" Такого на Десні не було в березні 2022 року (коли топили кацапські переправи) - бо була висока вода і риба ще не вийшла з зимувальних ям Та й "касетки" не застосовували
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31.08.2024 00:16 Ответить
 
 