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Новини
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У Міндовкілля заявили, що річку Сейм забруднили з території Росії. На Десні здійснюється абсорбція

У Міндовкілля заявили, що річку Сейм забруднили з території Росії. На Десні здійснюється абсорбція

Забруднення в річку Сейм могло потрапити з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ

"Ця органіка дійсно потрапила до нас з території РФ. Оскільки у нас немає взаємообміну інформацією з країною-агресором, то сказати чи це було навмисно, чи якась аварія - важко", - сказав заступник міністра.

За словами Краснолуцького, джерелом забруднення міг стати якийсь завод на території РФ. Зокрема, це міг бути спиртзавод або ж інше підприємство.

Водночас він наголосив, що забруднення хімічними та токсичними речовинами немає. Є лише забруднення органічними речовинами.

На річці Десна здійснюється абсорбція

Також у п'ятницю, 30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем. Залучені Держводагентство, Держекоінспекція, органи ДСНС та місцевої влади.

"Сьогодні (30 серпня, - ред.) ми розпочинаємо абсорбцію забруднюючих речовин в річці Десна, у місці, де можливо провести аерацію і запустити активний мул. Рішення щодо проведення таких заходів було прийняте після консультації з науковцями та на підставі рішення ТЕБ та НС. За прогнозами науковців, внесення активного мулу – захід, який сприятиме зменшенню забруднення. Також водники разом з фахівцями ДСНС розпочали насичення води киснем", - розповів замміністра Краснолуцький.

За словами Краснолуцького, прогнозується, що заходи з аерації та внесення активного мулу мають поглинути забруднюючу органіку, яка надходить в Десну з річки Сейм та запобігти мору риби. Загалом було завезено 10 тонн активного мулу.

За даними Держводагентства та ДЕІ, на річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях спостерігається зменшення концентрацій забруднення. Продовжується збір загиблої у річці риби.

Щодо стану річки Десна в межах Київської області, то наразі забруднені води відсутні. Випадків загибелі водних біоресурсів теж не виявлено.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 28 серпня Вишгородський міський голова Олексій Момот повідомив, що річці Десна та її затоках виявили отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Однак у Київській ОВА спростували цю інформацію, посилаючись на результати перевірки води екологами. А свою публікацію Момот згодом видалив. 

В ОВА також розповіли, що напередодні отримали інформацію про погіршення якості води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна.

Також повідомлялося, що для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби.

У "Києводоканалі" запевнили, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна.

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Автор: 

вода (1176) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168) Десна (30)


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Топ коментарі
+5
Чиновникам від екології, напевно, в школі і в університеті не казали, що хімічні речовини поділяють на органічні і неорганічні. Якщо чиновник заявляє, що хімічних речовин немає, то звідки тоді взялись у воді органічні речовини? Якщо такі "фахівці" рятують Десну, то щось мало віриться в результативність порятунку.
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30.08.2024 22:15
+4
А що там брехали буквально вчора про відсутність забруднення Десни?
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30.08.2024 21:40
+3
от, ****, теж падло, дві доби тому, казало що все *******.
а, оно, он як?
подохніть, падли чиновничі!
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30.08.2024 21:54
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Звичайно ж, випадково. Й Каховську ГЕС підірвали чисто випадково. Та й не кацапня то була, а марсіяни якісь.
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30.08.2024 21:34 Відповісти
А що там брехали буквально вчора про відсутність забруднення Десни?
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30.08.2024 21:40 Відповісти
Пустять "мул" в Десну ,коли злякаються,і пара мільярдів на базі.Фраза: -"Робимо аерацію де можливо" убила,авжеж насоси повітряні можна ставити лише де-не-де....роблять з нас дебілів,або намагаються зробити.
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30.08.2024 21:50 Відповісти
Треба ж кудись грошенята списати!
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30.08.2024 23:06 Відповісти
А когда на Пидоросии загрязнятся случайно реки и озера радионуклидами?
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30.08.2024 21:50 Відповісти
от, ****, теж падло, дві доби тому, казало що все *******.
а, оно, он як?
подохніть, падли чиновничі!
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30.08.2024 21:54 Відповісти
Чиновникам від екології, напевно, в школі і в університеті не казали, що хімічні речовини поділяють на органічні і неорганічні. Якщо чиновник заявляє, що хімічних речовин немає, то звідки тоді взялись у воді органічні речовини? Якщо такі "фахівці" рятують Десну, то щось мало віриться в результативність порятунку.
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30.08.2024 22:15 Відповісти
Фахівці всі з 95 кварталу!
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30.08.2024 23:07 Відповісти
Все русло Дніпра з притоками має бути під контролем України. Інакше зникнемо разом з Дніпром.
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30.08.2024 22:40 Відповісти
Дивне мовчання та лупання очима, усіх ЗЕЛЕНИХ СВІТУ, екологів ООН, грети таумберг …., на вчинене ОТРУЄННЯ рашистами, води у річці Сейм!! Усі екологи, десь там затурбовані глибоко…
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30.08.2024 23:33 Відповісти
І чого "ікру метають" усі? "Органічні речовини"! Скоріш всього ті "речовини" - просте масове розкладення трупів глушеної риби та самих кацапів Бо касетні ********** при вибуху в воді створюють щось подібне до "об"ємного вибуху" на великій площі Вода ж не стискається! От і вибили на кацапській ділянці Сейму рибне поголів"я А самі кацапи "додалися" Такого на Десні не було в березні 2022 року (коли топили кацапські переправи) - бо була висока вода і риба ще не вийшла з зимувальних ям Та й "касетки" не застосовували
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31.08.2024 00:16 Відповісти
 
 