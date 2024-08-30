У Міндовкілля заявили, що річку Сейм забруднили з території Росії. На Десні здійснюється абсорбція

Забруднення в річку Сейм могло потрапити з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця органіка дійсно потрапила до нас з території РФ. Оскільки у нас немає взаємообміну інформацією з країною-агресором, то сказати чи це було навмисно, чи якась аварія - важко", - сказав заступник міністра.

За словами Краснолуцького, джерелом забруднення міг стати якийсь завод на території РФ. Зокрема, це міг бути спиртзавод або ж інше підприємство.

Водночас він наголосив, що забруднення хімічними та токсичними речовинами немає. Є лише забруднення органічними речовинами.

На річці Десна здійснюється абсорбція

Також у п'ятницю, 30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем. Залучені Держводагентство, Держекоінспекція, органи ДСНС та місцевої влади.

"Сьогодні (30 серпня, - ред.) ми розпочинаємо абсорбцію забруднюючих речовин в річці Десна, у місці, де можливо провести аерацію і запустити активний мул. Рішення щодо проведення таких заходів було прийняте після консультації з науковцями та на підставі рішення ТЕБ та НС. За прогнозами науковців, внесення активного мулу – захід, який сприятиме зменшенню забруднення. Також водники разом з фахівцями ДСНС розпочали насичення води киснем", - розповів замміністра Краснолуцький.

За словами Краснолуцького, прогнозується, що заходи з аерації та внесення активного мулу мають поглинути забруднюючу органіку, яка надходить в Десну з річки Сейм та запобігти мору риби. Загалом було завезено 10 тонн активного мулу.

За даними Держводагентства та ДЕІ, на річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях спостерігається зменшення концентрацій забруднення. Продовжується збір загиблої у річці риби.

Щодо стану річки Десна в межах Київської області, то наразі забруднені води відсутні. Випадків загибелі водних біоресурсів теж не виявлено.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 28 серпня Вишгородський міський голова Олексій Момот повідомив, що річці Десна та її затоках виявили отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Однак у Київській ОВА спростували цю інформацію, посилаючись на результати перевірки води екологами. А свою публікацію Момот згодом видалив.

В ОВА також розповіли, що напередодні отримали інформацію про погіршення якості води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна.

Також повідомлялося, що для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби.

У "Києводоканалі" запевнили, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна.

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