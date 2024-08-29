"Ситуація під контролем": Влада Києва заперечує небезпеку через отруєння води у притоці Десни

Ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем, якість води, яка подається у домівки киян, постійно контролюється.

Про це повідомляють у комунальному підприємстві "Київводоканалі", передає пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У мережі активно поширюється інформація про те, що біля Києва у річці Десні виявили отруйні речовини, які стікають з боку російського кордону. У зв'язку з цим АТ "Київводоканал" наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем", – йдеться у повідомленні.

КМДА запевняє, що фахівці "Київводоканалу" постійно відбирають проби води і на етапі водозабору, і на всіх етапах водопідготовки.

"Будь-які зміни в якості води в річці будуть оперативно помічені і, виходячи з цього, буде скориговано процес очищення і знезараження води. Вода, яку подають у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає", – наголошується в повідомленні.

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Як повідомлялося, раніше мер Вишгорода Олексій Момот заявив, що у річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. А на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій нібито прийняли рішення заборонити купання та вилов риби у річці Десна. Згодом він видалив свій допис.

А Київська обласна державна адміністрація (ОДА) повідомила, що ️Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області.

Хоча напередодні Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області повідомив про погіршення якісного стану води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна. Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому.

При цьому, Київська обласна комісія ТЕБ та НС справді рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби, підтвердили в ОВА.