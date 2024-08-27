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Новини
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На затверджену Кабміном програму водозабезпечення дев’яти регіонів треба знайти 54 мільярди

водогін

Вартість виконання заходів, передбачених затвердженою урядом Програмою комплексного водозабезпечення постраждалих від війни територій, оцінюється у 54,2 мільярда гривень.

Про це розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань євроінтеграції Євгеній Федоренко, інформує пресслужба міністерства.

За його словами, програмою передбачено перекидання щороку 800 млн куб. м води в маловодні регіони та акумуляцію 1,6 млрд кубометрів запасів води. Це дозволить забезпечити водою 3,9 млн людей, а після деокупації українських територій – до 9 млн людей.

"На реалізацію всіх запланованих заходів Україні потрібно 54,187 млрд гривень. І у цій справі не обійтися без допомоги міжнародних партнерів", – констатував заступник міністра.

Він уточнив, що UNICEF у 2022-2024 роках вже надала Україні $67 млн на обладнання, реагенти для очищення води, відновлювальні роботи та буріння свердловин, доставлення питної води тощо.

"Вже маємо домовленості з Європейським інвестиційним банком про фінансування будівництва водогону до Миколаєва. Проект стартує у наступному році", – зазначив Федоренко.

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Він нагадав, що внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС росіянами у червні 2023 року Україна втратила 18 кубокілометрів води. Без водопостачання лишилось 1,6 млн людей у 164 населених пунктах України.

"З перших днів катастрофи уряд України почав шукати рішення, щоб забезпечити водою людей. Для того, щоб вирішити проблему системно та остаточно, 20 серпня цього року схвалено Програму комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року. Вона стосується 9 регіонів – Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської, Харківської та Херсонської областей", – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, на початку серпня на повну потужність запрацював магістральний водогін "Інгулець - Південне водосховище", який має забезпечити водою Кривий Ріг. За даними Держагентства відновлення, це найбільший найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України.

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Кабмін (7745) Водоканал (69) водопостачання (204) вода (235)


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Ну, на клумби в Торецьку ж знайшли 2 місяця тому. Гарно так "закопали" гроші перед наступом ворога. А зараз 54 лярда - гарний куш для розпилу. Це треба ще одне міністерство робити з нуля - потрібні спеціалісти.
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27.08.2024 18:50 Відповісти
Тьху,налоги піднять 73%.
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27.08.2024 21:09 Відповісти
Забрати з "єдиного марафону". Скільки ще держава буде фінансувати приватну телерадіокомпанію грошами платників податків?
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27.08.2024 18:57 Відповісти
В власних карманах не шукали?Чи тільки в наших?
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27.08.2024 19:08 Відповісти
Та ви надорогах накрали в два рази більше,от тепер є можливість повернути ці кошти з тих корупціонерів, яким ви і являєтесь!!!
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27.08.2024 19:10 Відповісти
О, ще один канал розбазарювання грошей
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27.08.2024 19:23 Відповісти
Красти менше не пробували? А спробуйте!
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27.08.2024 19:43 Відповісти
З фінансування меле-марафону візьміть. Це лише 6÷7% від витрат на ЗЕпропаганду, яка на суху (без води) може й не заходити.
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27.08.2024 19:58 Відповісти
У Коломойського, Рєзнікова та ім подібним пошукайте!
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28.08.2024 10:36 Відповісти

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