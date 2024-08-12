Найбільший проєкт за роки незалежності: Завершено будівництво нового водогону до Кривого Рогу

Відсьогодні магістральний водогін "Інгулець - Південне водосховище", який має забезпечити водою Кривий Ріг, працює на повну потужність.

Це найбільший найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України, повідомив в.о. голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Роман Комендант.

Водогін звели з нуля за рекордні 11 місяців. Наразі збудовано всі 4 нитки труби діаметром 1200 та 1000 мм, які качають 400 тисяч кубічних метрів води на добу в Південне водосховище. Далі КП "Кривбасводоканал" проводить очищення та надає централізовану послугу з водопостачання споживачам.

Будівництво водогону розпочали після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Тоді без водопостачання залишилися півтора мільйона мешканців п’ятнадцяи територіальних громад Криворіжжя.

У три зміни на будівництві працювали понад 1000 людей та близько 500 одиниць техніки.

"Потужності нового водогону достатньо для безперебійної подачі води мешканцям Криворізького району", – додали у Держагентстві відновлення.

Як повідомлялося, у червні запрацювали дві ланки нового магістрального водогону "Запоріжжя - Томаківка - Марганець" та "Марганець - Нікополь - Покров". Вони мають забезпечити стабільне водопостачання для мешканців Мирівської, Томаківської, Марганецької, Покровської, Червоногригорівської та Нікопольської громад, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Хто будував водопроводи після знищення Каховської ГЕС

Як повідомлялося, після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей в чотирьох областях України.

У червні 2023 року Кабінет міністрів виділив перші 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів для населених пунктів, що постраждали внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. У серпні минулого року Кабінет міністрів додатково виділив на будівництво водогонів 7 мільярдів гривень, а у березні 2024 року – ще 5,15 млрд гривень.

Перед цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без торгів уклала три договори на будівництва магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС на загальну суму 12,62 млрд грн:

Перший водогін від річки Інгулець до Південного водосховища для забезпечення водою Кривого Рогу будуватиме "Автомагістраль-Південь" за 5,32 млрд грн. Він матиме довжину 26,9 км та потужність 400 тис куб. м на добу.

Другий водогін Запоріжжя – Томаківка – Марганець збудує фірма "Група компаній "Автострада" за 5,3 млрд грн. Він буде довжиною 76,7 км і потужністю 150 тис куб. м на добу.

Третій водогін Марганець – Нікополь – Покров збудує "Ростдорстрой" за 2 млрд грн. Його довжина становитиме 40,9 км, а потужність – 102 тис куб. м на добу.

Окрім самих водогонів, замовник передбачив різні споруди на кшталт водозаборів та насосних станцій.

Ці три фірми є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Вони увійшли в Топ-5 найбільших будівельних підрядників у "Прозорро" протягом 2022-2023 років. "Автострада" зайняла перше місце із сумою 46,78 млрд грн, "Автомагістраль-Південь" – третє місце із сумою 37,23 млрд грн, а "Ростдорстрой" – п’яте місце із сумою 22,39 млрд грн.