Рада уволила Камышина с должности главы Минстратегпрома
Верховная Рада поддержала увольнение Александр Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 243 нардепа. Министр отчитался о своей работе в зале парламента.
"Несмотря на информацию в СМИ, он не идет на должность заместителя председателя ОП. А будет в статусе стратегического советника. Я так понимаю вообще функцию Шурмы после его увольнения пока решили в ОП сократить (так как проклятое место)... что тоже хорошо", - добавил Железняк.
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З квітня 2012 р. по квітень 2019 р. працював менеджером з інвестицій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 SCM . Це його найдовший період у кар'єрі як найманого працівника. System Capital Management (SCM) («Систем Кепітал Менеджмент», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. System Capital Management, SCM) - інвестиційна група в Україні. Її підприємства та холдинги працюють в Україні, на Кіпрі, у Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Британії та США.-єдиний власник Ахмєтов Також у цей період, але до грудня 2019 р. Олександр Камишін обіймав посаду члена наглядової ради Portinvest-управління інвестиційними проєктами в портовій галузі.
правляє інвестиційними проектами в портовій галузі і надає послуги високого рівня у транспортній сфері.
З 11 серпня по березень 2022 р. виконував обов'язки голови правління АТ «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Укрзалізниця »https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Вже після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну призначений з 1 квітня 2022 р. головою правління компанії на постійній основі
Чувак, будучи міністром стратегічних галузей, займався вивозом збіжжя Ахметова та інших латифундистів .А тусив з ними Железняк ,приймаючи у ВР голосами у т ч парії ГОЛОС разом з зеленими та ОПЗЖ правильні рішення . Той самй Железняк, парія ГОЛОС Томаса Фіали та Пінчука ( олігархи, котрі споносруюють проекти Сороса в Україні) - отака смичка ПРиОПУшних олігархів 2 роки не дронами займалися а торгівлею зерна .
Часто від промосковитських в свій час лунало, "Сорос" і добавляється емоціональна (без конкретики, про що йдеться) окраска негативу.
Оу, а Сорос виявляється що :
"Фонд "Відродження" - найбільша і найстаріша благодійна фундація в Україні. Своєю місією фонд декларує розвиток відкритого, плюралістичного суспільства в Україні на основі демократичних цінностей, підтримку значущих громадських ініціатив. "Відродження" надає фінансову та експертну підтримку організаціям громадянського суспільства України."
Зрозуміло чому московія не підтримує таке, але іноді дехто, теж попадається на ІПСО неустанної праці московитів, по дескридитації, всього що пов'язане з демократією і громадянським суспільством.
Справа не уфорнадах Сороса, а брудних інтересах укроолігархів - СН та ГОЛОС це їхнє входження до МАРОДЕРНІ ПРиросійського Єрмака
Наведу один приклад
Фонд Джорджа Сороса "Відродження", який багато років співпрацює з фондами Віктора та Олени Пінчук, розкритикував https://tsn.ua/politika/pislya-skandalnoyi-statti-poroshenko-ne-pide-na-lanch-pinchuka-v-davosi-zmi-858490.html позицію олігарха щодо урегулювання ситуації в Україні , викладену в статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненій в газеті Wall Street Journal.
У заяві, оприлюдненій 7 січня, йдеться, що фонд "всіляко сприятиме справі деокупації території незалежної України" та "не поділяє думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію".
Схоже таки попалась "Наталия Гончар", на московитське ІПСО, "ва всьом аінават Сорос".
На самій московії, Сороса демонізували, також через підтримку демократії і громадянського суспільства, яке
(громадянське суспільство в Московії)
було, хоч і в "зародииші"
(трошки щось тоді суспільство могло впливати на владу московії)
, але було до 1999 року, коли до влади в московії прийшло фєесбє
(прямий спадкоємець чека, енкєвєде, кєгєбє)
, і на московії, стало (після 1999 року) все що пов'язано з демократією демонізовуваатись, як і слово "ліберал"
(тобто той хто за ліберальні цінності, в першу чергу свободи людини, вибору, самовираження, свободи в підприємницькій діяльності і так далі, що є невід'ємною складовою демократії.)
. Тай таке.
(приблизно через місяць після "Оману")
, на мою думку, то якимось чином пов'язані речі.
"Томаса Фіали та Пінчука ( олігархи, котрі споносруюють проекти Сороса в Україні)"
і
"Фонд Джорджа Сороса "Відродження", який багато років співпрацює з фондами Віктора та Олени Пінчук, розкритикував https://tsn.ua/politika/pislya-skandalnoyi-statti-poroshenko-ne-pide-na-lanch-pinchuka-v-davosi-zmi-858490.html позицію олігарха щодо урегулювання ситуації в Україні , викладену в статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненій в газеті Wall Street Journal.
У заяві, оприлюдненій 7 січня, йдеться, що фонд "всіляко сприятиме справі деокупації території незалежної України" та "не поділяє думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію"."
=========
Протиріч не помічає "Наталия Гончар" ніяких ?
(з того проти чого (проти пропозиції Пінчука "віддати Крим московії, заради заключення з московією "миру"" запротестував фонд пов'язаний з Соросом )
, і далі продовжив співпрацювати з фондом пов'язаним з Соросом, або Пінчук і Фіала, по логіці, перестали співпрацювати з фондом пов'язаним з Соросом. Чи не так ?
Але Москва для олігархату має матеріальні плюси , особливо для Пінчука, а Сорос -політчний головний біль ...
От й лягли під Єрмаковладу після ОМАНУ з Патрушевим .
А от що я кремлівсе ІПСО- подяка за оцінку роботи від ПОДЛЯКІВЩИНИ... Там вже Єрмакокишенкьовий Кулеба пішов у відставку - чули?
Ще методики з жОПИ не дійшли.
=====
Вже давно то є не так, по перше "давити" московити почали українських "олігархів", ще на початку 2010-х під час президентства януковича, бо на той час, за допомогою західних технологій, побудували в себе підприємства, які до свого часу були тільки в Україні, тому той ринок московії був дуже "ласим", по друге в 2014 році трапилась війна, і у українських "олігархів", навіть маленькі сегменти ринку
(які залишались навіть після того як московія побудувала у себе аналогічні виробництва)
в московії, стали недоступними.
"А от що я кремлівсе ІПСО- подяка за оцінку роботи від ПОДЛЯКІВЩИНИ... "
====
Перечитайте мій допис, як я там сформулював все, там говориться про те, що дехто
( наприклад, хто випадково, в якомусь моменті, втратив пильність у "фільтруванні" інформації.)
попадає під вплив московитського ІПСО, нажаль таке трапляється іноді, і схоже в цьому випадку з вами відбулось саме це, та це
(те що таки випадково, людина потрапила під вплив пропаганди московитів, на те московитська пропаганда і розрахована, щоб діяти на розум людей, і десь втративши пильність, люди порою попадають під її вплив.)
, на мій погляд, має бути не трагедія для "Наталия Гончар", а можна просто співставити факти (що (співставлення фактів, з тим що емоційно хтось хоче нав'язати), на мою думку, є кращим метолом, по боротьбі з ІПСО = пропагандою в чиїхось інтересах.), зробивши висновки, розібратись
(для себе в першу чергу )
що до чого.
=======
Про що це мало мені сигналізувати це "навіть", це погано чи добре, що "навіть" ?
====
це зразу не помітив (відповідав "находу", тобто швидко, то кінець фрази упустив цей), та зараз відповім.
Поставте на паузу підозри якісь, а потім, БЕЗ емоцій перечитайте мої повідомлення, спробуйте БЕЗ емоцій проаналізувати, і тоді не будете робити емоційних відповідей.
А стосовно Сороса, почніть з "азів", стосовно діяльності його фонду, тобто, що той фонд "Відродження" робить.
Оцінюйте конкретно людину якусь, а не фонд, через який дуже багато людей проходить, хтось паплюжить ім'я фонду своїми діями, хтось ні, але фонд "Відродження", це фундація, яка допомагає розвитку демократії в Україні, почитайте хоча би от з Вікіпедії, про його діяльність:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB Міжнародний фонд «Відродження»
і там (на цій сторінці в Вікіпедії), є наприклад розділ:
"Стратегія Міжнародного фонду «Відродження» "
почитайте, може більше проясниться тоді, "що і як".
Це приблизно теж саме, що висловитись подібним чином, наприклад про КНУ імені Тараса Шевченка, щось типу " раз в КНУ імені Тараса Шевченка, навчався в свій час медведчук, то значить "шевченчата" всі негідники ", саме так це виглядає.
Судіть по поступкам конкретних людей, в конкретних ситуаціях, а не по московитським ярликам, які московити створюють для того, щоб дискредитувати все, що пов'язано з демократією
(демократія= управління громадянами, на відміну від диктатури яка в московії, де побудовано так все, що керує "царь", а московитам "промили" голову настільки
( тим що нібито демократія то "погано")
, що московитам вже вживлена думка як "своя", приблизно такого сенсу "я нічєво падєлать нє магу", "я ні на што правлять нє магу". У інтелектуалів по відношенню до населення московії
(яким промили мозок, що демократія то "погано")
, навіть вже є такий термін "виучєная бєспомощьность", коли більшість населення з самого початку, має як "свою", позицію "я чєлавєк маленькій, ат мєня нічєво нє завісіт." . )
.
""
Подивитись як біснується там "Jolly Roger 0a3736d9", який на мою думку, є москалем, який прикидається українцем, і "топить" за MAGA
(які є меншістю в рядах республіканнців, але агресивна, сама діяльна меншість, яка своєю популістичною, нахабною активністю, "затінює" притомних (які за підтримку України ) республіців.)
.
З крайнього, то, мене і "Наталия Гончар", він "звинуаатив", що нібито :
"...Але з половиною народу США ви вже майже повнiстю розiсралися, завдяки таким як ти та ботяра пiд псевдом "наталiя гончар"."
хоча я йому перед цим написав, щоб більше не писав мені., бо він для мене московит.
Готують "місце прийнятя рішень" зє до візиту в США.
Стртегпром реорганізував.
Прийшов час реорганізувати енергетику, замість шаурма? Ще одне ново літцО денеоптивного менеджера?