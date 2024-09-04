Рада уволила Камышина с должности главы Минстратегпрома

Верховная Рада поддержала увольнение Александр Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 243 нардепа. Министр отчитался о своей работе в зале парламента.

"Несмотря на информацию в СМИ, он не идет на должность заместителя председателя ОП. А будет в статусе стратегического советника. Я так понимаю вообще функцию Шурмы после его увольнения пока решили в ОП сократить (так как проклятое место)... что тоже хорошо", - добавил Железняк.

Читайте: Рада уволила министра защиты окружающей среды Стрельца