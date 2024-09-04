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Рада звільнила Камишіна з посади очільника Мінстратегпрому

Рада звільнила Камишіна

Верховна Рада підтримала звільнення Олександр Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 243 нардепи. Міністр відзвітував про свою роботу в залі парламенту.

"Попри інформацію у ЗМІ, він не йде на посаду заступника голови ОП. А буде у статусі стратегічного радника. Я так розумію взагалі функцію Шурми після його звільнення поки вирішили в ОП скоротити (так як прокляте місце)… що теж добре", - додав Железняк.

Читайте: Рада провалила звільнення голови Фонду держмайна Коваля

Рада звільнила Камишіна з Мінстратегпрому

Автор: 

ВР (14971) звільнення (2672) Мінстратегпром (132) Камишін Олександр (164)


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Топ коментарі
+7
Ці понажиралися, несіть наступних...
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04.09.2024 13:12
+3
Замість цього "зеленого" непорозуміння прийде якесь нове, ще більше непорозуміння! Вони добре розуміються лише на отриманні мільйонних заробітних плат!
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04.09.2024 13:12
+3
Це перемога, чи ще ні?
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04.09.2024 13:13
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Замість цього "зеленого" непорозуміння прийде якесь нове, ще більше непорозуміння! Вони добре розуміються лише на отриманні мільйонних заробітних плат!
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04.09.2024 13:12 Відповісти
Це не зелене це Ахметівське

З квітня 2012 р. по квітень 2019 р. працював менеджером з інвестицій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 SCM . Це його найдовший період у кар'єрі як найманого працівника. System Capital Management (SCM) («Систем Кепітал Менеджмент», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. System Capital Management, SCM) - інвестиційна група в Україні. Її підприємства та холдинги працюють в Україні, на Кіпрі, у Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Британії та США.-єдиний власник Ахмєтов Також у цей період, але до грудня 2019 р. Олександр Камишін обіймав посаду члена наглядової ради Portinvest-управління інвестиційними проєктами в портовій галузі.
правляє інвестиційними проектами в портовій галузі і надає послуги високого рівня у транспортній сфері.
З 11 серпня по березень 2022 р. виконував обов'язки голови правління АТ «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Укрзалізниця »https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Вже після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну призначений з 1 квітня 2022 р. головою правління компанії на постійній основі

Чувак, будучи міністром стратегічних галузей, займався вивозом збіжжя Ахметова та інших латифундистів .А тусив з ними Железняк ,приймаючи у ВР голосами у т ч парії ГОЛОС разом з зеленими та ОПЗЖ правильні рішення . Той самй Железняк, парія ГОЛОС Томаса Фіали та Пінчука ( олігархи, котрі споносруюють проекти Сороса в Україні) - отака смичка ПРиОПУшних олігархів 2 роки не дронами займалися а торгівлею зерна .
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04.09.2024 13:47 Відповісти
А в чому заключаються "Проекти Сороса", можете підказати ?
Часто від промосковитських в свій час лунало, "Сорос" і добавляється емоціональна (без конкретики, про що йдеться) окраска негативу.
Оу, а Сорос виявляється що :

"Фонд "Відродження" - найбільша і найстаріша благодійна фундація в Україні. Своєю місією фонд декларує розвиток відкритого, плюралістичного суспільства в Україні на основі демократичних цінностей, підтримку значущих громадських ініціатив. "Відродження" надає фінансову та експертну підтримку організаціям громадянського суспільства України."

Зрозуміло чому московія не підтримує таке, але іноді дехто, теж попадається на ІПСО неустанної праці московитів, по дескридитації, всього що пов'язане з демократією і громадянським суспільством.
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04.09.2024 14:11 Відповісти
"Open Society Foundations", це нове утворення Сороса з бандою СН та Фіалою. "Відродження "- спосносри Фіала та Пінчук ( люибимі олігархи Банкової сьогодні)
Справа не уфорнадах Сороса, а брудних інтересах укроолігархів - СН та ГОЛОС це їхнє входження до МАРОДЕРНІ ПРиросійського Єрмака

Наведу один приклад

Фонд Джорджа Сороса "Відродження", який багато років співпрацює з фондами Віктора та Олени Пінчук, розкритикував https://tsn.ua/politika/pislya-skandalnoyi-statti-poroshenko-ne-pide-na-lanch-pinchuka-v-davosi-zmi-858490.html позицію олігарха щодо урегулювання ситуації в Україні , викладену в статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненій в газеті Wall Street Journal.

У заяві, оприлюдненій 7 січня, йдеться, що фонд "всіляко сприятиме справі деокупації території незалежної України" та "не поділяє думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію".

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04.09.2024 14:40 Відповісти
Додам таким запитанням - ДЕ УРЯД СОРОСЯТ початкових часів перемоги ЗЕ ? Правильно - там були й непогані соросята ... А залишилися малюськи (вже у відставці) з майбутніми ПРотеже Ермака до влади типу Сергія ПРитули ...
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04.09.2024 14:45 Відповісти
Риторика про "соросята", то від "мама любіть скорасть" і компанія (включно з московитськими агентами деркачем і демченко).
Схоже таки попалась "Наталия Гончар", на московитське ІПСО, "ва всьом аінават Сорос".
На самій московії, Сороса демонізували, також через підтримку демократії і громадянського суспільства, яке
(громадянське суспільство в Московії)
було, хоч і в "зародииші"
(трошки щось тоді суспільство могло впливати на владу московії)
, але було до 1999 року, коли до влади в московії прийшло фєесбє
(прямий спадкоємець чека, енкєвєде, кєгєбє)
, і на московії, стало (після 1999 року) все що пов'язано з демократією демонізовуваатись, як і слово "ліберал"
(тобто той хто за ліберальні цінності, в першу чергу свободи людини, вибору, самовираження, свободи в підприємницькій діяльності і так далі, що є невід'ємною складовою демократії.)
. Тай таке.
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04.09.2024 15:15 Відповісти
Ті хто зразу йшов з "зе", серед них дійсно були люди з гарною освітою, вони були "гарним лицем" передвиборчої кампанії "зе", тому на мою думку додали голосів за "зе"в той час, та треба напевно звернути на дати деякі увагу. Наприклад звільнення Гончарука 4 березня 2020 , призначення єрмака, на посаді https://uk.m.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 11 лютого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2020 2020
(приблизно через місяць після "Оману")
, на мою думку, то якимось чином пов'язані речі.
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04.09.2024 15:35 Відповісти
"Наталия Гончар" пише:

"Томаса Фіали та Пінчука ( олігархи, котрі споносруюють проекти Сороса в Україні)"

і

"Фонд Джорджа Сороса "Відродження", який багато років співпрацює з фондами Віктора та Олени Пінчук, розкритикував https://tsn.ua/politika/pislya-skandalnoyi-statti-poroshenko-ne-pide-na-lanch-pinchuka-v-davosi-zmi-858490.html позицію олігарха щодо урегулювання ситуації в Україні , викладену в статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненій в газеті Wall Street Journal.

У заяві, оприлюдненій 7 січня, йдеться, що фонд "всіляко сприятиме справі деокупації території незалежної України" та "не поділяє думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію"."

=========

Протиріч не помічає "Наталия Гончар" ніяких ?
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04.09.2024 15:01 Відповісти
Тут, або Пінчук змінив свій погляд
(з того проти чого (проти пропозиції Пінчука "віддати Крим московії, заради заключення з московією "миру"" запротестував фонд пов'язаний з Соросом )
, і далі продовжив співпрацювати з фондом пов'язаним з Соросом, або Пінчук і Фіала, по логіці, перестали співпрацювати з фондом пов'язаним з Соросом. Чи не так ?
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04.09.2024 15:26 Відповісти
Ці два оліграхи вели у владу типу реформаторів , навіть Славко Вакарчук на стипендії Сороса вчився управлінському та політичному ремеслу...
Але Москва для олігархату має матеріальні плюси , особливо для Пінчука, а Сорос -політчний головний біль ...
От й лягли під Єрмаковладу після ОМАНУ з Патрушевим .

А от що я кремлівсе ІПСО- подяка за оцінку роботи від ПОДЛЯКІВЩИНИ... Там вже Єрмакокишенкьовий Кулеба пішов у відставку - чули?
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04.09.2024 15:35 Відповісти
Ні, Наталія, він не чув
Ще методики з жОПИ не дійшли.
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04.09.2024 15:52 Відповісти
Погоджуюсь з вами на 100%
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04.09.2024 15:54 Відповісти
"Але москва для олігархату має матеріальні плюси , особливо для Пінчука, а Сорос -політчний головний біль ..."
=====
Вже давно то є не так, по перше "давити" московити почали українських "олігархів", ще на початку 2010-х під час президентства януковича, бо на той час, за допомогою західних технологій, побудували в себе підприємства, які до свого часу були тільки в Україні, тому той ринок московії був дуже "ласим", по друге в 2014 році трапилась війна, і у українських "олігархів", навіть маленькі сегменти ринку
(які залишались навіть після того як московія побудувала у себе аналогічні виробництва)
в московії, стали недоступними.

"А от що я кремлівсе ІПСО- подяка за оцінку роботи від ПОДЛЯКІВЩИНИ... "
====
Перечитайте мій допис, як я там сформулював все, там говориться про те, що дехто
( наприклад, хто випадково, в якомусь моменті, втратив пильність у "фільтруванні" інформації.)
попадає під вплив московитського ІПСО, нажаль таке трапляється іноді, і схоже в цьому випадку з вами відбулось саме це, та це
(те що таки випадково, людина потрапила під вплив пропаганди московитів, на те московитська пропаганда і розрахована, щоб діяти на розум людей, і десь втративши пильність, люди порою попадають під її вплив.)
, на мій погляд, має бути не трагедія для "Наталия Гончар", а можна просто співставити факти (що (співставлення фактів, з тим що емоційно хтось хоче нав'язати), на мою думку, є кращим метолом, по боротьбі з ІПСО = пропагандою в чиїхось інтересах.), зробивши висновки, розібратись
(для себе в першу чергу )
що до чого.
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04.09.2024 17:13 Відповісти
"навіть Славко Вакарчук на стипендії Сороса вчився управлінському та політичному ремеслу..."
=======
Про що це мало мені сигналізувати це "навіть", це погано чи добре, що "навіть" ?
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04.09.2024 17:16 Відповісти
"від ПОДЛЯКІВЩИНИ."
====
це зразу не помітив (відповідав "находу", тобто швидко, то кінець фрази упустив цей), та зараз відповім.
Поставте на паузу підозри якісь, а потім, БЕЗ емоцій перечитайте мої повідомлення, спробуйте БЕЗ емоцій проаналізувати, і тоді не будете робити емоційних відповідей.

А стосовно Сороса, почніть з "азів", стосовно діяльності його фонду, тобто, що той фонд "Відродження" робить.
Оцінюйте конкретно людину якусь, а не фонд, через який дуже багато людей проходить, хтось паплюжить ім'я фонду своїми діями, хтось ні, але фонд "Відродження", це фундація, яка допомагає розвитку демократії в Україні, почитайте хоча би от з Вікіпедії, про його діяльність:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB Міжнародний фонд «Відродження»

і там (на цій сторінці в Вікіпедії), є наприклад розділ:

"Стратегія Міжнародного фонду «Відродження» "

почитайте, може більше проясниться тоді, "що і як".

Це приблизно теж саме, що висловитись подібним чином, наприклад про КНУ імені Тараса Шевченка, щось типу " раз в КНУ імені Тараса Шевченка, навчався в свій час медведчук, то значить "шевченчата" всі негідники ", саме так це виглядає.
Судіть по поступкам конкретних людей, в конкретних ситуаціях, а не по московитським ярликам, які московити створюють для того, щоб дискредитувати все, що пов'язано з демократією

(демократія= управління громадянами, на відміну від диктатури яка в московії, де побудовано так все, що керує "царь", а московитам "промили" голову настільки
( тим що нібито демократія то "погано")
, що московитам вже вживлена думка як "своя", приблизно такого сенсу "я нічєво падєлать нє магу", "я ні на што правлять нє магу". У інтелектуалів по відношенню до населення московії
(яким промили мозок, що демократія то "погано")
, навіть вже є такий термін "виучєная бєспомощьность", коли більшість населення з самого початку, має як "свою", позицію "я чєлавєк маленькій, ат мєня нічєво нє завісіт." . )

.
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04.09.2024 20:16 Відповісти
А ще, якщо наприклад буде скучно, то може зайти в гілку:

""

Подивитись як біснується там "Jolly Roger 0a3736d9", який на мою думку, є москалем, який прикидається українцем, і "топить" за MAGA
(які є меншістю в рядах республіканнців, але агресивна, сама діяльна меншість, яка своєю популістичною, нахабною активністю, "затінює" притомних (які за підтримку України ) республіців.)
.

З крайнього, то, мене і "Наталия Гончар", він "звинуаатив", що нібито :
"...Але з половиною народу США ви вже майже повнiстю розiсралися, завдяки таким як ти та ботяра пiд псевдом "наталiя гончар"."



хоча я йому перед цим написав, щоб більше не писав мені., бо він для мене московит.
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04.09.2024 20:47 Відповісти
Ці понажиралися, несіть наступних...
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04.09.2024 13:12 Відповісти
Це перемога, чи ще ні?
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04.09.2024 13:13 Відповісти
Переставляють ляльок на полиці.
Готують "місце прийнятя рішень" зє до візиту в США.
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04.09.2024 13:13 Відповісти
Умєров, теж як і Камишін, один з найкращих менеджерів Ахметова на протязі 2-х Майданів заробляв йому капітал на спонсорування Яника, Манафорта для його перемоги ( разом Пінчуком та Фіалою) , на все ,,що вело до початку війни 10 років тому
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04.09.2024 13:51 Відповісти
Тільки зараз у Умерова уся величезна сімейка з родичами жівуть у США , а народжена там остання дитина вже й громадянство дала ... от Умерова й контролювати намагався Єрмак в останній подорожі до США... АЛЕ ШОТА ПАШЛО НЄ ТАК?
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04.09.2024 13:54 Відповісти
До речі, а де Зорян і Шкиряк? Тут стільки вільних портфелів.)
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04.09.2024 13:13 Відповісти
Тссс! Вони зараз обидва, під псевдо "штірліц" та "плейшнер", десь на болотах готують замах на ботоксного щура.
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04.09.2024 14:03 Відповісти
Укрзалізницю реорганізував.
Стртегпром реорганізував.
Прийшов час реорганізувати енергетику, замість шаурма? Ще одне ново літцО денеоптивного менеджера?
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04.09.2024 13:31 Відповісти
Стратегічний радник завгоспа.БЛД,синекура для зеленопикого ексміністра.40 років,броні нема.Агов,тцк!Хоча ні-назначать мільонну зарплату і економічне бронювання у кишені.
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04.09.2024 13:31 Відповісти
Одна тільки назва цього міністерства "з питань стратегічних галузей та промисловості" говорить про те, що Кабмін та вся ця зелена маса не має жодного поняття про те, як працює здорова ринкова кономіка.
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04.09.2024 13:32 Відповісти
А шо, наколядував на залізниці, наколядував на посаді міністра, час і у теплі країни на відпочинок виїхати за кордон.
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04.09.2024 13:38 Відповісти
А буданов ще й виїзну підпише.
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04.09.2024 15:57 Відповісти
Стратегічний радник? Це просто позор якийсь.
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04.09.2024 13:49 Відповісти
ні -це вивізник зерна Ахмєтки
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04.09.2024 13:56 Відповісти
Тепер йому одна дорога, в корегувальники .
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04.09.2024 14:05 Відповісти
 
 