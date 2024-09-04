Рада звільнила Камишіна з посади очільника Мінстратегпрому

Верховна Рада підтримала звільнення Олександр Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 243 нардепи. Міністр відзвітував про свою роботу в залі парламенту.

"Попри інформацію у ЗМІ, він не йде на посаду заступника голови ОП. А буде у статусі стратегічного радника. Я так розумію взагалі функцію Шурми після його звільнення поки вирішили в ОП скоротити (так як прокляте місце)… що теж добре", - додав Железняк.

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