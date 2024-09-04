Рада отказалась уволить Верещук с должности главы Минреинтеграции
Верховная Рада провалила голосование за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали лишь 214 нардепов.
Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.
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+35 Oleksandr Onys
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+34 Руслан Руслан #551783
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+19 Dum spiro spero #559534
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"Караул устал.... !" 👿
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В залі 188 осіб в момент голосування.
"матрос-партизан-демократ" Железняк знову показав народу ... так, табло з цифірками (с)tZe inform
Пи.Си. Ніколи не голосував за гімно, лише крайній раз за пороха... Робив вибір за принципом: з двох бід вибирають меншу, із двох срак більшу, цей кадр підходив по обох параметрах, щоправда доріжки теж стелив, але асфальтові, на відміну від аффффтара Великого коксівництва 😝😝😝😝😝😜🤪
Кайданками до крісла прикують?
Рішення про звільнення міністра приймається ВР. ВР вважає що відставка зараз не потрібна.
Інших може позвільняють.
Вона вже добряче прибарахлилась і хоче на "заслуженый отдых " поки влада не змінилась і проти неї не відкрили кримінальну справу.
Через деякий час із баблом буде десь за кордоном.
Як і всі інші зелені аферисти.
Гарненько подоїли Україну і тихо змиються за кордон влаштовувати своє життя за наші з вами гроші.
Заробили на крові...
про виконану свою роботу на посаді міністерства
Ну, не прийняли відставку. Може, Рада вважає що Верещук справляється, і в неї дохріна роботи яку не хочуть доручати іншому.
Нащо ці тупе виття в коментах?
А Україна, кров'ю сходить від їх бездарності!