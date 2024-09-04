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Рада отказалась уволить Верещук с должности главы Минреинтеграции

Рада провалила звільнення Верещук

Верховная Рада провалила голосование за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали лишь 214 нардепов.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.

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Рада провалила звільнення Верещук

Автор: 

ВР (29244) увольнение (2676) Верещук Ирина (504) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+35
Який же довбаний цирк...
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04.09.2024 13:20
+34
яу вже заграла ця клоунада та імітація бурхливої діяльності. Цю базарну бабу, прикукорину, потрібно було після Рава - Руської саджати, а не до парламенту її тягнути. Як і її чоловіка, який приймав участь в розгоні майдану. Ну там у зелених через одного таке гімно.
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04.09.2024 13:25
+19
Кончені цинічні потвори!
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04.09.2024 13:22
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Який же довбаний цирк...
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04.09.2024 13:20 Ответить
коли Железняк оголосить:

"Караул устал.... !" 👿

.
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04.09.2024 13:30 Ответить
мало хто з присутніх оцінить Ваш комент
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04.09.2024 13:38 Ответить
Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

В залі 188 осіб в момент голосування.

"матрос-партизан-демократ" Железняк знову показав народу ... так, табло з цифірками (с)tZe inform
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04.09.2024 14:39 Ответить
Кончені цинічні потвори!
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04.09.2024 13:22 Ответить
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку.
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04.09.2024 14:53 Ответить
Ах рада, встаєт как нада.
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04.09.2024 13:23 Ответить
Рамси поплутали. Там місце голови МЗС звільнилося , а серванти по тупості душевній Ірочці кар'єру рубають.
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04.09.2024 13:23 Ответить
ФСБ і секта АлатРА рулять.
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04.09.2024 13:24 Ответить
Буде ця мадам й далі на парасольці літати, "мері попінс" недороблена.
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04.09.2024 13:24 Ответить
яу вже заграла ця клоунада та імітація бурхливої діяльності. Цю базарну бабу, прикукорину, потрібно було після Рава - Руської саджати, а не до парламенту її тягнути. Як і її чоловіка, який приймав участь в розгоні майдану. Ну там у зелених через одного таке гімно.
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04.09.2024 13:25 Ответить
А який епітет підібрати до тих 73%, які за оте зелене гімно голосували🤔🧐😁 Певне, яке вибрали, таке і голосувало, все сходиться,- гімно до гімна... і так 30 з лишнім рочків🤔🧐😁 Вітаю вас, шановне типупаньство, ви по саму макітру в гівні, - за що боролись, на те і напоролись.
Пи.Си. Ніколи не голосував за гімно, лише крайній раз за пороха... Робив вибір за принципом: з двох бід вибирають меншу, із двох срак більшу, цей кадр підходив по обох параметрах, щоправда доріжки теж стелив, але асфальтові, на відміну від аффффтара Великого коксівництва 😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2024 13:35 Ответить
методички зміни, абізяна. Це вже не актульно. Забула написать ще за вбитого брата і підірвані склади. Не допрацьовуєш, подоляк грошей не дасть.
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04.09.2024 14:02 Ответить
Порошенко вже шостий рік як не президент, вже гімно, шо він вам в душу наклав, позасихало, а ви все смакуєте ті засохлі кизяки. Вгомоніться, мотайте зелені шмарклі на кулак!
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04.09.2024 14:03 Ответить
те саме скажу - який єпітет підбрати для тих 56%, які проголосували в 2014?
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04.09.2024 14:32 Ответить
Для чого і які функції виконує міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ? раніше транспортне сполучення з окупованим кримом пробивала, розмінування і все інше
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04.09.2024 13:26 Ответить
Мене хочуть переконати, що зелена більшість перестала слухатися ОПи? 😲 Не вірю! Тоді що це було? 🤔
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04.09.2024 13:27 Ответить
Для зелених чорнороті всі корисні. Потім на неї всі про**и звалять.
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04.09.2024 13:27 Ответить
Тю, блін, ну не хоче вона. Що вони силоміць змушуватимуть? Колективне, бляха, прийняття рішень...
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04.09.2024 13:28 Ответить
Цікаво, а як її змусять працювати на посаді, коли вона сама цього не хоче?
Кайданками до крісла прикують?
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04.09.2024 13:28 Ответить
вона не не хоче, Президент запропонував написати - перезавантажитись, вона написала.
Рішення про звільнення міністра приймається ВР. ВР вважає що відставка зараз не потрібна.
Інших може позвільняють.
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04.09.2024 13:52 Ответить
Та що Ви за ту Верещукчу переживаєте?

Вона вже добряче прибарахлилась і хоче на "заслуженый отдых " поки влада не змінилась і проти неї не відкрили кримінальну справу.

Через деякий час із баблом буде десь за кордоном.
Як і всі інші зелені аферисти.
Гарненько подоїли Україну і тихо змиються за кордон влаштовувати своє життя за наші з вами гроші.
Заробили на крові...
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04.09.2024 16:19 Ответить
Вона на зеленій парасольці прилетіла,, і тільки разом із зеленою парасолькою зникне. Як казав зелений,я із дєрьмаком прийшов, я із ним і піду(дай Боже під суд)
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04.09.2024 13:31 Ответить
Перед звільненням, нехай здасть звіт перед українцями
про виконану свою роботу на посаді міністерства
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04.09.2024 13:32 Ответить
Їй на базарі овочами торгувати, але вимушена бути віце-прем єркою, такий час.
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04.09.2024 13:34 Ответить
Ніззя її звільняти-вона незамінна.Без неї всі шатли зупиняться.
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04.09.2024 13:35 Ответить
й....баний стид
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04.09.2024 13:37 Ответить
А Вам-то чого соромно? Ви ж не з 73%, сподіваюсь?!
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04.09.2024 14:20 Ответить
Шоу зелених виродків.
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04.09.2024 13:40 Ответить
zeленого шалману (шалман: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста.
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04.09.2024 14:05 Ответить
Нє-є. Таку ку**у відпускати не можна.
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04.09.2024 13:42 Ответить
Як з цими довбомобами можна перемогти кацапів?
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04.09.2024 13:42 Ответить
@@@@@!
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04.09.2024 13:48 Ответить
Стаття 18 ЗУ "Про кабінет міністрів".

Ну, не прийняли відставку. Може, Рада вважає що Верещук справляється, і в неї дохріна роботи яку не хочуть доручати іншому.

Нащо ці тупе виття в коментах?
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04.09.2024 13:50 Ответить
Розмочила сухе г.мно, шо Порох тобі в душу наклав, подоляцька сосна? Смачненького тобі!)))
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04.09.2024 14:07 Ответить
Не все розмінувала ?
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04.09.2024 13:54 Ответить
З Єрмаком не порішали....
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04.09.2024 13:56 Ответить
Профсоюз переміг. Все як було так і залишилося. Абхазька мавпочка щось там вчора анонсувала. Тіпа буде парад алє. Ну і де ж там потужний виступ конкуруючих клоунів? Всі кварталівські сценки вже заїзджені до дир. Де романтізм? Ха ха ха.
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04.09.2024 13:56 Ответить
Що тут не понятно ? В Україні всі питання вирішує Єрмак ...
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04.09.2024 13:58 Ответить
... а це -- його корабельна сосна.
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04.09.2024 14:18 Ответить
ну, цінний кадр !! перепрошую, кадриця... такий непотріб зеленій швалі - саме те.
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04.09.2024 14:02 Ответить
Утром деньгі, в обєд голосованіє. Напевне, КМ будуть розпускати і клака Дерьмака завчасно йде додому.
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04.09.2024 14:10 Ответить
От що значить бути "потрібною". Навіть у міністерстві, яке зараз на#єр нікому не потрібне. За що ж її так "*******"?
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04.09.2024 14:14 Ответить
Ну як можна зняти таку "цінну міністерку" ,вона так догоджала "найвеличнішому" навіть на розмінування Чонгара приїзжала.
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04.09.2024 14:16 Ответить
І азовців " проводжала" до полону
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04.09.2024 16:24 Ответить
Она очень нужный для Московии работник !
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04.09.2024 14:18 Ответить
Для Кремля, для ФСБ
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04.09.2024 16:26 Ответить
ЦЕ МЕДВЕДЧУК ЩЕ РУЛИТЬ!
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04.09.2024 14:19 Ответить
Татаров - його представник
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04.09.2024 14:23 Ответить
Її садити треба за розмінування територій біля Криму
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04.09.2024 14:34 Ответить
І жодного ЗВІТУ, за наслідки свого бездарного сидіння на посаді, заради запису у ТРУДОВІЙ для пенсії, або слідчих з Генпрокуратури…
А Україна, кров'ю сходить від їх бездарності!
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04.09.2024 14:35 Ответить
А які можуть бути звіти? Вони переходять з одних посад на інші. Не менш грошовиті. Звільнення в нас це не щось страшне. А навпаки вихід кар'єри на новий рівень. Це якісь там ранімиє можуть там вішатись, топитись, іти у в'язницю. Ну як в кіно. А в нас наволоч. Воно знає, що воно наволоч. І у них в головах, що це є нормально. Що всі навкруги такі ж як вони. Їхня задача не те щоб просто вижити в цьому світі. А максимально паразитувати за рахунок інших. Навіть за рахунок інших громадян. Згідно закону і чинної конституції. Ха ха ха.
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04.09.2024 14:49 Ответить
філіал рашистської агентури у верховній зраді України, по вказівці агента "козирного" і за кроваві гроші рашистського вбивці українського народу відмовляється від звільнення займаних посад рашистськими агентами верещук , та "безкутна"
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04.09.2024 14:41 Ответить
пишу для тих, до кого цей "********* цирк" не дійшов в їхню головешку, бо бачу, що деякі реально не в'їхали в це. Так ось: ніхто її знімати не планував, то спецом це питання винесли, щоб як раз підсилити її і ще раз на цей багаган, який у нас зараз ВР називається "стрілки перевести" при потребі і сказати, типу "ось, ВР проти її зняття, а ми ж... ми ж всіма фібрами душі і вона ж , свята особа, за свою табуретку не тримається. он папірчик написала і навіть підписала"...
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04.09.2024 14:44 Ответить
Одна партія зелених аферистів вже наїлася прибарахлилась , тепер наступна зайде догризати Україну
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04.09.2024 16:28 Ответить
Хвойда і покидьки зелені щоб ви разом з ублюдками 73 відсотки повиздихали
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04.09.2024 16:58 Ответить
 
 