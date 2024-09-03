Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента

Во вторник, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ президента, опубликованный на сайте главы государства.

"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Что известно о Ростиславе Шурме?

23 ноября 2021 Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя ОП. До этого он являлся гендиректором "Запорожстали" и депутатом Донецкого областного совета от "Партии регионов".

23 февраля 2024 года НАПК составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Напомним, что в прошлом году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, по всей вероятности, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию от солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности, с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

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