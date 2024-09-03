Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента
Во вторник, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ президента, опубликованный на сайте главы государства.
"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
Что известно о Ростиславе Шурме?
23 ноября 2021 Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя ОП. До этого он являлся гендиректором "Запорожстали" и депутатом Донецкого областного совета от "Партии регионов".
23 февраля 2024 года НАПК составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Напомним, что в прошлом году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, по всей вероятности, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию от солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.
Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности, с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
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дадуть йому якусь програму від МО, тіпа великого фортифікайництва, як дали Кириленку, або велике триндівництво, як дали Тимошенку.
Великого багато - на всіх вистачить
В кар"єрі багатьох держчиновників настає період "насичення,коли уже накрадено стільки,що просто не встигають розпоряджатися награбованим і зберегти украдені активи важливіше,ніж ще щось вкрасти,тим паче,що поживитись уже на такому рівні ,як було раніше -уже нічим. Тому стараються "звалити" вчасно.
на чеченцях, як сказав класик.
не треба цитати трактувать по своєму
Чи побачимо ми офіційне вибачення від нашого самодура?
Народ скандує: єрмак, єрмак,єрмак;
татаров,татаров, татаров
За даними журналістів, з липня 2022-го по липень 2023-го ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від держпідприємства "Гарантований покупець".
При цьому співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат заступника голови ОП Ростислава Шурми Олег Шурма.
Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів, додає Bihus.Info.
Водночас співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною, з'ясували журналісти.
Зазначається, що оплату за "зеленим тарифом" в окупації також отримували низка інших виробників: зокрема, СЕС компаній "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.
"У чому проблема з проплатами станціям в окупації? По-перше, за даними, отриманими від "Укренерго", з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв'язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач.
А шашлики?
яке міністерство пожирніше? чи укренерго?
Перший, цінний кадр, хлібна посада.
Другий, втомився, на віддих в теплі краї. Де там в нас ще "дипломатів" бракує, або просто, поповнення в батальйон Монако. То ж також відповідально...
В будь якому випадку таке гімно не потоне...
а єрмак призначить 61 радником,
тобто зрадником
Вони чеченців різали поки нас всіх у Києві не було.
Тепер він разом з Тимошенко буде пиляти гроші вже, як підрядник?
ваші ставки