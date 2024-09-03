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Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента

шурма

Во вторник, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ президента, опубликованный на сайте главы государства.

"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Что известно о Ростиславе Шурме?

23 ноября 2021 Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя ОП. До этого он являлся гендиректором "Запорожстали" и депутатом Донецкого областного совета от "Партии регионов".

23 февраля 2024 года НАПК составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Напомним, что в прошлом году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, по всей вероятности, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию от солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности, с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

Читайте также: Шурма прокомментировал журналисту Time расследование по электростанциям его брата: Политическая атака, проплаченная одним из внутренних врагов Зеленского

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) увольнение (2676) Шурма Ростислав (51)


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Топ комментарии
+39
Залишилось спостерігати де це ЗЕгівно спливе???
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03.09.2024 21:21
+38
Понятно під кого Укренерго звільняли-завтра цей кремлівський щур очолить Укренерго і сяде офіційно на корупційні потоки,разом з своїм братом-мародером.
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03.09.2024 21:25
+33
Ой ,а зермака і татарова чогось забув
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03.09.2024 21:20
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Ой ,а зермака і татарова чогось забув
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03.09.2024 21:20 Ответить
Татарова не трож, він чеченців мочив
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03.09.2024 21:22 Ответить
бо чеченці у випадку Татарова, а Єрмак ваще бурятським танкам дула відкусював
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03.09.2024 21:22 Ответить
Ой, а шо такое, шаурма испортилась ?
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03.09.2024 21:20 Ответить
Протухла, жара...
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03.09.2024 21:23 Ответить
Залишилось спостерігати де це ЗЕгівно спливе???
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03.09.2024 21:21 Ответить
London
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03.09.2024 21:22 Ответить
мужчіна, ви як дитя, чесслово )))

дадуть йому якусь програму від МО, тіпа великого фортифікайництва, як дали Кириленку, або велике триндівництво, як дали Тимошенку.

Великого багато - на всіх вистачить
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03.09.2024 21:26 Ответить
Так я це і мав на увазі!
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03.09.2024 22:00 Ответить
А воно йому потрібно???
В кар"єрі багатьох держчиновників настає період "насичення,коли уже накрадено стільки,що просто не встигають розпоряджатися награбованим і зберегти украдені активи важливіше,ніж ще щось вкрасти,тим паче,що поживитись уже на такому рівні ,як було раніше -уже нічим. Тому стараються "звалити" вчасно.
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03.09.2024 22:06 Ответить
є велика підозра що замість Кудрицького в Укренерго - там потоки бабла як Ніагарський водопад....
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04.09.2024 00:27 Ответить
Він що, д'єрмаку не вгодив?
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03.09.2024 21:21 Ответить
Скорее наоборот, пользуется повышенным доверием. По этому пойдет министром.
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03.09.2024 21:24 Ответить
Там ше Татаров в окопи рветься - на кадирівцях руку набив
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03.09.2024 21:22 Ответить
мінуточку,

на чеченцях, як сказав класик.

не треба цитати трактувать по своєму
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03.09.2024 21:42 Ответить
І чеченці вже зацікавилися, кого це там вбивав татаров.
Чи побачимо ми офіційне вибачення від нашого самодура?
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04.09.2024 09:48 Ответить
Давай, не зупиняйся!
Народ скандує: єрмак, єрмак,єрмак;
татаров,татаров, татаров
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03.09.2024 21:23 Ответить
Розжени вже все те кодло : Єрмак ,Татаров ,Подоляк накерувались, нарадили.
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03.09.2024 21:23 Ответить
навибирали...
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03.09.2024 21:28 Ответить
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03.09.2024 21:23 Ответить
Ну тепер шурма бігом отримає повістку з ТЦК і нарешті, з чистою СОВІСТЮ, піде … за резніковим та банановим, аж у Полтаву, на курси, якихось там адвокатських від портнова/лукаш!!
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03.09.2024 21:24 Ответить
Понятно під кого Укренерго звільняли-завтра цей кремлівський щур очолить Укренерго і сяде офіційно на корупційні потоки,разом з своїм братом-мародером.
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03.09.2024 21:25 Ответить
Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення РФ кілька десятків "зелених" станцій потрапили під окупацію. Серед них - сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.
За даними журналістів, з липня 2022-го по липень 2023-го ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від держпідприємства "Гарантований покупець".

При цьому співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат заступника голови ОП Ростислава Шурми Олег Шурма.

Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів, додає Bihus.Info.

Водночас співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною, з'ясували журналісти.

Зазначається, що оплату за "зеленим тарифом" в окупації також отримували низка інших виробників: зокрема, СЕС компаній "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

"У чому проблема з проплатами станціям в окупації? По-перше, за даними, отриманими від "Укренерго", з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв'язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач.
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03.09.2024 21:48 Ответить
Мафія, вкрав гроші (10 лямів зелені ),та подарував братику. Всі знають ,усі кажуть та силовики нічого не робили. Чому ми не в НАТО.
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03.09.2024 22:15 Ответить
Все помнят про скандал с братом Шаурмы.
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03.09.2024 21:27 Ответить
А старші люди пам'ятають їхнего батька, риганала ігоря шурму.
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03.09.2024 21:38 Ответить
Поїде до Миколи Котлетовича в Індонезію ?
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03.09.2024 21:29 Ответить
понеслась жара по кочках! ))
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03.09.2024 21:29 Ответить
Буба на грубость нарывается?
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03.09.2024 21:31 Ответить
нормально запакувався. Наступний. Бажано з братом.
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03.09.2024 21:31 Ответить
Шаурми немає....
А шашлики?
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03.09.2024 21:34 Ответить
Не звільнив а як там водиться рішили щуку втопить в самому глибокому місці
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03.09.2024 21:34 Ответить
Заробив грошенят з братом-сєпаром і пішов тихенько в ліс
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03.09.2024 21:34 Ответить
замість малюська піде? чи, кого там?
яке міністерство пожирніше? чи укренерго?
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03.09.2024 21:34 Ответить
Никак на Укрэнерго с братаном, пошел на повышение.
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03.09.2024 21:35 Ответить
Тут варіантів аж два.
Перший, цінний кадр, хлібна посада.
Другий, втомився, на віддих в теплі краї. Де там в нас ще "дипломатів" бракує, або просто, поповнення в батальйон Монако. То ж також відповідально...
В будь якому випадку таке гімно не потоне...
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03.09.2024 21:36 Ответить
На тюрму мабуть пішов .
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03.09.2024 21:37 Ответить
Так народ Зеленського звільняє, чи ще думає?
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03.09.2024 21:37 Ответить
Дмитрук , Миколай Котлеткін , Татаров ,,, вони всі розчиняться теплих теренах європи
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03.09.2024 21:38 Ответить
Там все норм. Нерухомість в Запоріжжі(комерційна). Девелопер на Софіївській Борщагівці до хера землі. Він взагалі не розтроївся. Десь буде директором
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03.09.2024 21:38 Ответить
В ригів нерви здають. Прямо дупою відчувають, що довго їх народ не витримає. А зброї в населення не те, що при Майдані. В голові тільки одне "Пара удірать!"
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03.09.2024 21:39 Ответить
Пішов тихенько в ліс?
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03.09.2024 21:39 Ответить
звільнив..
а єрмак призначить 61 радником,
тобто зрадником
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03.09.2024 21:44 Ответить
зелений поц шаурму на кудрицького поміняв?
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03.09.2024 21:45 Ответить
А у нього є дипломатичний паспорт? Якщо є - все норм. Прикордонники газет не читають, на сайтах не сидять. Пропустять. А там вже свобода, гроші, і ніякої війни. А керувати нерухомістю можна хоч з Монако, хоч багамів.
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03.09.2024 21:46 Ответить
злочинна зграя
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03.09.2024 21:52 Ответить
Вже давно пора створити Фонд Порятунку України і відстрілювати одіозних зелених корупціонерів. Навіщо на Майдан? Мети, тобто повної очистки влади від корумпованого зеленого жидобільшовицького лайна, можна досягнути шляхом персонального знищення єрмаків, татарових, шурмів усяких разом з їх родинами - ніхто не має права жирувати на поцуплені у війська під час війни кошти! Всі призначенці Зє відомі і кожен з них гнилий до мозку кісток...
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03.09.2024 21:55 Ответить
А д'Єрьмак, Тартаров і К ??? !!!!
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03.09.2024 21:55 Ответить
Нізя!!!
Вони чеченців різали поки нас всіх у Києві не було.
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03.09.2024 22:09 Ответить
Не на часі,це потужні "менеджери, технократи, воїни-рехформатори"
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03.09.2024 22:26 Ответить
Ого.
Тепер він разом з Тимошенко буде пиляти гроші вже, як підрядник?
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03.09.2024 22:08 Ответить
Ермак приказал или самоуправство ?
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03.09.2024 22:08 Ответить
де (географічно) спливе ця гидота?
ваші ставки
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03.09.2024 22:18 Ответить
гандонище за свою "працю" заробило десь на день покататись на яхті ахметки за 0,5 млрд. дол.
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03.09.2024 22:18 Ответить
Скільки він вкрав ніхто не скаже.
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03.09.2024 22:22 Ответить
Диктатор розставляє своїх там, де треба там де був шурма вже не актуально.
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03.09.2024 22:20 Ответить
Це треба було зробити 3 роки тому.
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03.09.2024 22:20 Ответить
А дєрьмак з татаровим???
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03.09.2024 23:01 Ответить
Але садити не будут, кажуть, нахапав і Німеччину. Краще б на передок. Хоч якась користь.
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03.09.2024 23:06 Ответить
Ці вже накрали з бюджету і нагору передали мзду. Треба замітати сліди вже
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04.09.2024 02:29 Ответить
Таке лайно не тоне .. вспливе на іншій посаді, або за Кордоном, як люська арістовіч... Бабла накрали достатньо, внукам хватить ..
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04.09.2024 07:05 Ответить
.... важливо, грошенят накосити і піти ....
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04.09.2024 08:18 Ответить
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07.09.2024 16:31 Ответить
 
 