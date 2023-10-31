Шурма прокомментировал журналисту Time расследование по электростанциям его брата: Политическая атака, проплаченная одним из внутренних врагов Зеленского

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что обвинение в его адрес является частью политической атаки.

Об этом идет речь в материале Time, передает Цензор.НЕТ.

Там напоминается о расследовании Bihus.Info, где отмечалось, что брат Шурмы является совладельцем двух компаний, занимающихся солнечной энергетикой и имеющих электростанции на юге Украины. Даже после того, как россияне оккупировали эту часть страны, отрезав ее от украинской энергосистемы, компании получали государственные выплаты за производство электроэнергии.

Журналист Саймон Шустер посетил Шурму в его кабинете.

"Сидя со мной в своем кабинете, Шурма сказал, что обвинения в его адрес являются частью политической атаки, оплаченной одним из внутренних врагов Зеленского", - отметил автор материала.

"Вбросили кусок дерьма. А теперь мы вынуждены объяснять, что чисты", - сказал журналисту Шурма.

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Шустер отметил, что Шурма почти полчаса пытался убедить его в том, что после войны возобновляемые источники энергии ждет золотая лихорадка.

"Возможно, предположил я, на фоне всех опасений из-за коррупции в Украине Шурмы, который находится под следствием по делу о хищении, стоило бы уйти в отставку или по крайней мере пересидеть поездку Зеленского в Вашингтон дома. В ответ он пожал плечами", - отметил журналист.

"Если мы так поступим, завтра под прицелом окажутся все члены команды. Политика вернулась, и в этом вся проблема", – сказал Шурма.

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что ряд компаний, принадлежащих семье замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, легально избегают уплаты налогов с помощью схем с оффшорами и венчурными фондами.

В частности, венчурные фонды освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов. А еще они могут ссужать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий.

Журналисты отмечали, что подобные схемы оптимизации налогов легальны, однако их использование выглядит сомнительно на фоне публичных заявлений Ростислава Шурмы.

В частности, ранее Шурма предложил ограничить наличные расчеты, объяснив это борьбой с низким уровнем уплаты налогов в негосударственном секторе и взяточничеством.

"Объективно – люди не платят налоги. Из работающих в негосударственном секторе 60-70% не платят в полном объеме налоги. Это факт. Достаточно посмотреть потребительские расходы в экономике и сумму уплаченной зарплаты, чтобы выйти на эти цифры", – пояснил Шурма.

Заметим, что налоговым схемам бизнеса его брата ограничение операций наличными деньгами никак не помешает.

В то же время в Нацбанке Украины отмечали, что банковская система готова к полному отказу от наличных расчетов, но такой практики еще не было ни в одной стране мира.

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