Шурма прокомментировал журналисту Time расследование по электростанциям его брата: Политическая атака, проплаченная одним из внутренних врагов Зеленского
Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что обвинение в его адрес является частью политической атаки.
Об этом идет речь в материале Time, передает Цензор.НЕТ.
Там напоминается о расследовании Bihus.Info, где отмечалось, что брат Шурмы является совладельцем двух компаний, занимающихся солнечной энергетикой и имеющих электростанции на юге Украины. Даже после того, как россияне оккупировали эту часть страны, отрезав ее от украинской энергосистемы, компании получали государственные выплаты за производство электроэнергии.
Журналист Саймон Шустер посетил Шурму в его кабинете.
"Сидя со мной в своем кабинете, Шурма сказал, что обвинения в его адрес являются частью политической атаки, оплаченной одним из внутренних врагов Зеленского", - отметил автор материала.
"Вбросили кусок дерьма. А теперь мы вынуждены объяснять, что чисты", - сказал журналисту Шурма.
Шустер отметил, что Шурма почти полчаса пытался убедить его в том, что после войны возобновляемые источники энергии ждет золотая лихорадка.
"Возможно, предположил я, на фоне всех опасений из-за коррупции в Украине Шурмы, который находится под следствием по делу о хищении, стоило бы уйти в отставку или по крайней мере пересидеть поездку Зеленского в Вашингтон дома. В ответ он пожал плечами", - отметил журналист.
"Если мы так поступим, завтра под прицелом окажутся все члены команды. Политика вернулась, и в этом вся проблема", – сказал Шурма.
Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что ряд компаний, принадлежащих семье замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, легально избегают уплаты налогов с помощью схем с оффшорами и венчурными фондами.
В частности, венчурные фонды освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов. А еще они могут ссужать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий.
Журналисты отмечали, что подобные схемы оптимизации налогов легальны, однако их использование выглядит сомнительно на фоне публичных заявлений Ростислава Шурмы.
В частности, ранее Шурма предложил ограничить наличные расчеты, объяснив это борьбой с низким уровнем уплаты налогов в негосударственном секторе и взяточничеством.
"Объективно – люди не платят налоги. Из работающих в негосударственном секторе 60-70% не платят в полном объеме налоги. Это факт. Достаточно посмотреть потребительские расходы в экономике и сумму уплаченной зарплаты, чтобы выйти на эти цифры", – пояснил Шурма.
Заметим, что налоговым схемам бизнеса его брата ограничение операций наличными деньгами никак не помешает.
В то же время в Нацбанке Украины отмечали, что банковская система готова к полному отказу от наличных расчетов, но такой практики еще не было ни в одной стране мира.
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а хто ще???
зермаки навіть клістрони з ракет знімали які свинарчуки списдили в параші
"Шурма підтвердив, що його брат отримував кошти за енергію з окупованих територій, але назвав розслідування маніпулятивним
За його словами, держава сплачувала усім без винятку фірмам, чиї станції опинилися в такій ситуації. "
За що це все Україні, та ще й в такий страшний час?
Цікаво - скільки часу пройде перед тим, як вони це зроблять?
Гнида, присосавшаяся к бюджету....
Чи вирішаться одразу всі проблеми України?
Очевидно що ні, бо валити все на Зеленського це те саме, як росіяни все валять на Путіна.
Всі корупційні проблеми України потрібно вирішувати кожен день на всіх рівнях від самого нижчого до Зеленського. Тоді поступово стане краще.
А так проста зміна однієї керуючої голови на іншу нічого не дасть бо ця голова завжди залежна від своїх друзів і своїх спонсорів і від толерантності до корупції серед простого народу.
Политический деятель, первый премьер-министр Сингапура. Сегодня в Сингапуре коррупции можно считать что нет.
Вы могли бы сказать, кого посадил ЗЕ? Может тещу, которая как утверждают некоторые СМИ, купила виллу в Египте? Главклоун сможет обьяснить, откуда у тещи такие доходы?
У Німеччині наприклад простим людям вище 10000 євро не можна навіть покласти на рахунок в банку просто так. Потрібно подати документи про походження грошей і це ще не гарантує що за деякий час не прийдеться давати додаткові пояснення у суді. В деяких випадках питають де гроші взяли вже починаючи з 2500 євро. До того ж майже всі серйозні розрахунки йдуть через банківський рахунок.
Чи є наприклад щось подібне в Україні?
Хоч би не кизділи , наволочі
Мав нещодавно цікаву розмову в податковій. В процесі мені продемонстрували секретний! (це не жарт, заборонили фотографувати - бо будуть проблеми!) документ, щодо заборгованості із сплати податків в моїй громаді.
Так от, невеликі борги, здається до 3, чи 4 тис. вони навіть публікували, але більші суми - конфіденційні.
Так от, дивлячись на суми боргів ФОПів, ФГ, та різних ПП/ТОВ де я знаю власників - більшість, я не перебільшую, більшість місцевої бізнес еліти не платить податки. І суми там....
Але саме цікаве - більшість місцевих Слуг Народу є бізнесменами, всі вони, різко стали солідними землевласниками/орендарями - усі винні чималі суми! УСІ!
І це при тому, що в кожного люди неоформлені, касові апарати відсутні, більшість бізнесу "в чорну". Але навіть так, вони не платять податки!
Знаєте, що на це сказали в податковій? "Напевно чекають, поки приймуть рішення списати борги неплатникам!"
А Шурма бачить лише працюючих громадян і їх податки.....
Він каже про податкову заборгованість громадян України, а "сукі урода" є "гражданами Израиля и Кипра, НЕ України".
Подивіться на Коломойського (здається Ви ж його мали на увазі), він народився в Дніпрі, закінчив там школу, дніпровський інститут, увесь бізнес в Україні..... Він саме український громадянин. Ніякої різниці ким була його пра-прарпрапрапра бабка, ментально він саме українець.
І це саме огидне, що крадуть саме свої, а не якісь окупанти.
по-этому, перспективы вашей зебанды - или сидеть в тюрьме в Украине или бежать на Мокшу-КНДР, конечно, если вумный нАрит снова не лохонётся и не выберет нового прикольного осла (или старого) на пост президента
Тут і озброєння (т.т. закриття перспективних програм) і розпил бюджету і закупівля е/енергії у кацапів при профіциті власної, і чергове доведення до банкруцтва прибуткового Нафтозазу,КРАЗУ (під час війни,*****!!!) ,асфальто -тротуарний зашморг для всього населення ...
Та,хулі там! Зате невтіка маємо!
Звичайно зараз всі звинувачення в корупції- то винуваті "внутрішні" вороги...!
Про корупцію до кінця війни треба мовчати...і тоді війна точно буде безкінечна...так,пане Шурма...?!!!